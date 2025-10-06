OpenAI koupí od AMD tolik GPU, že pro ně budou třeba tři Temelíny. Ale vezme si za to 10 % firmy

V minulých týdnech jsme byli svědky toho, že Softbank, Nvidia a dokonce i vláda USA nalily peníze do Intelu a výměnou za to dostaly relativně velký podíl v někdejším suverénním hegemonovi čipového průmyslu. Teď se něco podobného zopakuje u AMD, ovšem v podivnější formě. Firma oznámila kontrakt s OpenAI, který na jednu stranu má AMD přihrát větší díl trhu umělé inteligence, ale na stranu druhou přihraje významný kus AMD do rukou OpenAI.
OpenAI oznámila několikaletý a „vícegenerační“ kontrakt s AMD, v jehož rámci postupně nakoupí připravované GPU akcelerátory AMD Instinct MI450 a jejich následníky z generací, které budou následovat po nich.
Má jít o „definitivní“ ujednání, i když samotné prodeje se budou realizovat až v budoucnu – první GPU Instinct MI450 mají být dodaná v druhé polovině roku 2026. Současně se samotnými nákupy GPU má OpenAI pracovat s AMD jako partner na rozvoji masových nasazeních GPU AMD pro umělou inteligenci a sdílet technologické know-how a snad nějak společně ladit software a nastavovat „roadmapy“ (plány budoucích produktů).
Objem GPU, která má OpenAI koupit, není uveden v nějakém konkrétním počtu, ani není řečeno, jakou částku za ně firma zaplatí. Je udán jen v příkonu elektřiny, kterou mají tato GPU spotřebovávat, poněkud podivně a zastíravě. A také arogantně, když si uvědomíte, že tyto enormní spotřeby AI datacenter zdraží elektřinu pro všechny ostatní firmy a zejména i všechny obyčejné domácnosti (takže by se tímto svým negativním dopadem firmy jako OpenAI opravdu neměly chlubit). Celkově mají GPU, která má OpenAI od AMD nakoupit, spotřebovávat 6 gigawattů neboli 6000 MW.
Kde o výkon šesti jaderných reaktorů Temelína v jejich původní konfiguraci (od té doby byl jejich výkon o něco navýšen, ale zase je třeba brát v úvahu, že část času bývají odstavené kvůli údržbě, výměně paliva a podobně). Nejde samozřejmě zdaleka o jediná GPU, která chce OpenAI nakoupit, nebo je už provozuje, celková elektrická spotřeba této AI megalomanie je/bude mnohem horší.
Na tomto kontraktu je ale něco jiného, co je opravdu zvláštní. Výměnou za něj a za spolupráci ze strany OpenAI získá tato firma coby kupující akcie AMD (což rozředí podíly současných akcionářů), a to v poměrně velkém počtu. OpenAI tímto kontraktem získá možnost dostat až 160 milionů akcií AMD, což by představovalo zhruba 10% podíl ve firmě. Tyto akcie přitom OpenAI nekoupí za plnou cenu, ale za 1 cent za kus, jinými slovy zadarmo.
Vypadá to tedy jako dost podivné ujednání, zvlášť když nemáme informace o tom, jaké tržby a zisk skutečně realizované prodeje přinesou. Získání tohoto podílu je nicméně podmíněno plněním kontraktu v několika tranších. První část akcií může OpenAI dostat až po koupi GPU odpovídajících prvnímu z oněch šesti gigawattů celkové spotřeby, další tranše bude dostávat s dalšími fázemi, přičemž navíc ještě podmínkou je, že v té době akcie AMD musí dosáhnout určité ceny, což snad vyváží stávajícím akcionářům rozředění jejich podílů.
Poslední tranši akcií dostane OpenAI až po dovršení celé „šestigigawattové“ dodávky a podle některých informací (v tiskové zprávě AMD toto nestojí) za podmínky, že cena akcií AMD bude přes 600 dolarů. Akcie AMD měly před provalením této zprávy poslední hodnotu kolem 165 $ (po oznámení ale stouply o víc jak 25 %).
Potvrzení toho, že hype kolem AI je reálný, nebo jenom evidentnější a evidentnější známky bubliny?
Nejde o jediný plán extrémních investic pro OpenAI, které jsou spojené s nějakou protislužbou. Nvidia nedávno oznámila, že do OpenAI investuje až 100 miliard dolarů, které zase patrně mají jít na nákupy GPU od Nvidie (jejich celková spotřeba má být dokonce 10 gigawattů) – v podstatě tedy Nvidia bude firmě dávat peníze na to, aby u ní kupovala. OpenAI také spolu s Oracle a Softbankem ohlásily plán nakoupit AI datacentra za až 500 miliard dolarů, čemuž říkají projekt Stargate.
Pokud by se všechny tyto kontrakty realizovaly, mělo by to masivní dopad na počítačový průmysl, protože by konzumovaly desítky procent produkce různých čipů a téměř určitě by vyvolaly jejich nedostatek a výrazné zvýšení cen pro všechny. A o spotřebě všech těchto datacenter raději nepřemýšlet – jak už bylo řečeno, prakticky nevyhnutelně dojde ke zdražení energie pro domácnosti i průmysl.
Otázka ale je, jaká část těchto megalomanských plánů bude opravdu realizována. OpenAI má sice reálné tržby, ale ty jsou dnes výrazně převýšené jejími náklady, takže firma má výrazně negativní hrubé marže, jinými slovy její byznys s AI je prodělečný. S takto masivními nákupy se jen víc rozevřou nůžky mezi tím, jaké jsou opravdu tržby a jaké by musely být, aby se tyto investice vrátily.
Zatímco výrobci AI hardwaru mají tučné tržby i zisky, u jejich klientů, tedy firem, které jejich hardware kupují, jsou namístě pochyby o tom, kde vezmou zákazníky ochotné za AI služby zaplatit tolik stovek miliard dolarů, aby se desítky miliard zaplacené firmám Nvidia, AMD a dalším dodavatelům hardwaru plus náklady na provoz datacenter a elektřinu vrátily.
Čím dál častěji se objevují varování, že z tohoto důvodu může zdánlivě revoluční expanze AI v dnešní podobě být jen obrovskou bublinou. A tyto masivní plánované investice OpenAI dojem bubliny umocňují čím dál víc. Pokud někoho zajímá názor autor tohoto textu: Nemohu se zbavit dojmu, že nějaký smysl tyto z řetězu utržené stovky miliard dolarů dávají jen tehdy, předpokládáte-li jako kontext, že mezitím nastane celkový krach a z plánů většina realizována nebude.
A nedivil bych se, kdyby v tuto chvíli OpenAI a jeho šéf tento konec viděli přicházet, ale vytrubováním čím dál extrémnějších „vizí“ se zoufale snažili ho aspoň o něco oddálit. A podobné to může být u Nvidie a AMD, když dávají OpenAI peníze a akci na to, aby si u nich koupila GPU. Co nejdéle udržet optimismus a iluze investorů předtím, než se celý domeček z karet zřítí. Jen škoda té ekonomické krize, která pak smete nás ostatní.
Zdroje: AMD, Tom’s hardware