Cnews.cz  »  Software

Software

Ovládací panely prý z Windows nadobro zmizí, Microsoft aplikaci Nastavení ladí velmi opatrně

Matěj Vlk
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Ovládací panely ve Windows 11 Autor: Cnews (s využitím Gemini)
V roce 2007 ještě neexistoval Google Chrome ani Spotify, ve Windows Vista se ale objevily Ovládací panely. Po 19 letech vypadají prakticky stejně, Microsoft se jich ale konečně zbaví.

Windows Vista vyšly před více než 19 lety a mimo jiné přinesly přepracované ovládací panely. Na rozdíl od Windows XP seřadily jednotlivá nastavení do tematických nabídek. Asi nikdo při této změně nečekal, že Ovládací panely budou i v roce 2026 vypadat prakticky totožně, byť většina okolního systému bude využívat zcela rozdílný designový jazyk. Microsoft na změně prý pracuje.

Hlavně neuspěchat

March Rogers má mimo jiné na starost právě vzhled systému Windows 11 a na síti X se pochlubil, že Microsoft pracuje na mnoha designových vylepšeních. Mimo jiné by mělo jít právě o problémy s konzistentností. V diskuzi zareagoval i na uživatele, který upozornil právě na zastaralou nabídku Ovládacích panelů.

Vypíchnul konkrétně síťová nastavení a konfiguraci tiskáren. Rogers odpověděl: „Postupně převádíme všechny staré prvky Ovládacích panelů do moderní aplikace Nastavení. Děláme to opatrně, protože existuje mnoho různých síťových a tiskových zařízení a ovladačů, u kterých musíme zajistit, že se během tohoto procesu nic neporuší.“

Ovládací panely ve Windows 11 se neumí přepnout do tmavého režimu.

Autor: Dominik Dobrozenský

Je dobře, že Microsoft ladí svůj systém opravdu pečlivě a nesnaží se nic uspěchat. Na Ovládací panely, které nekorespondují se zbytkem systému, zatím uživatelé upozorňují jen od Windows 8. Nyní to ale vypadá, že se vše chýlí ke zdárnému konci, a Ovládacích panelů se zbavíme nadobro. O konfiguraci systému, periferií či aplikací se bude starat již pouze perfektně vyladěné a přehledné Nastavení.

Rebélie v Microsoftu může znamenat návrat lokálních účtů ve Windows 11. A my říkáme ano prosím Přečtěte si také:

Rebélie v Microsoftu může znamenat návrat lokálních účtů ve Windows 11. A my říkáme ano prosím

Zdroj: Techspot

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Hrajete hry na telefonu?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články

Dále u nás najdete

Spoofing: boj s ním a co se v tomto směru chystá

Tajemství čokoládového zajíce: Jak vznikla ikona velikonočních regálů

Kolika podnikatelů se dotkne EET 2.0? MFČR odhaduje 600 tisíc

Start JMHZ: ztracená data, chyby a infolinky na zhroucení

Nebezpeční hackeři zneužili i českou infrastrukturu

Licenční smlouva: K čemu slouží a jak ji správně napsat

Babiš znovu zaútočil na Seznam a Novinky

Prolomení moderního šifrování může být blíž, než se očekávalo

Nachlazení, zápal plic, černý kašel. Laik nemusí rozdíl poznat

Jak reagovat při epileptickém záchvatu? Do úst nesahejte

Schneider Electric v ČR a SR nově vede Darko Lopotar

Miliardy z EU, strach z hackerů a marný boj s tabulkovými platy (1.)

Google Chrome přináší vertikální karty a imerzivní režim čtení

Ultrarychlý internet vzduchem do „každé vesnice“ se blíží

Zyxel zahajuje éru výkonných multigigabitových PoE přepínačů

Jídlo bez mobilu, večerka „offline“. Desatero digitálního zdraví

Konec copilotů se blíží, podnikový software čekají dramatické změny

Vyšel Computertrends 4/2026

Posuzování přínosů AI pro firmy se musí změnit

Věštba se naplňuje, Oracle od rána propouští tisícovky lidí

ŠKOLENÍ Proxmox: vytvořte si vlastní virtualizaci
VÍCE INFO