Ovládací panely prý z Windows nadobro zmizí, Microsoft aplikaci Nastavení ladí velmi opatrně

Windows Vista vyšly před více než 19 lety a mimo jiné přinesly přepracované ovládací panely. Na rozdíl od Windows XP seřadily jednotlivá nastavení do tematických nabídek. Asi nikdo při této změně nečekal, že Ovládací panely budou i v roce 2026 vypadat prakticky totožně, byť většina okolního systému bude využívat zcela rozdílný designový jazyk. Microsoft na změně prý pracuje.
Hlavně neuspěchat
March Rogers má mimo jiné na starost právě vzhled systému Windows 11 a na síti X se pochlubil, že Microsoft pracuje na mnoha designových vylepšeních. Mimo jiné by mělo jít právě o problémy s konzistentností. V diskuzi zareagoval i na uživatele, který upozornil právě na zastaralou nabídku Ovládacích panelů.
Vypíchnul konkrétně síťová nastavení a konfiguraci tiskáren. Rogers odpověděl: „Postupně převádíme všechny staré prvky Ovládacích panelů do moderní aplikace Nastavení. Děláme to opatrně, protože existuje mnoho různých síťových a tiskových zařízení a ovladačů, u kterých musíme zajistit, že se během tohoto procesu nic neporuší.“
Je dobře, že Microsoft ladí svůj systém opravdu pečlivě a nesnaží se nic uspěchat. Na Ovládací panely, které nekorespondují se zbytkem systému, zatím uživatelé upozorňují jen od Windows 8. Nyní to ale vypadá, že se vše chýlí ke zdárnému konci, a Ovládacích panelů se zbavíme nadobro. O konfiguraci systému, periferií či aplikací se bude starat již pouze perfektně vyladěné a přehledné Nastavení.
Zdroj: Techspot