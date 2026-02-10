Po Brně a Praze se budou projíždět samořiditelné Tesly. Svézt se v nich můžete i vy

Od začátku týdne si lidé v Česku možnost na vlastní kůži vyzkoušet, jak fungují moderní jízdní asistenti v praxi. Tesla v rámci speciální akce předvádí technologii Full Self-Driving (FSD) a nabízí veřejnosti možnost svézt se v českých ulicích ve vozech vybavených právě touto technologií.
Akce trvá od 9. února do 31. března letošního roku, přičemž zájemci se musí dopředu přihlásit skrze formulář na webu. Účastníci během jízdy nesedí za volantem, ale na místě spolujezdce (nebo na zadních sedadlech) v doprovodu zkušeného zástupce Tesly. Ten v průběhu jízdy kontroluje vozidlo a vysvětluje jeho chování na různé situace v běžném městském provozu.
Akce je otevřená široké veřejnosti a zapojit se tak může prakticky kdokoliv. Kvůli velkému zájmu je ale potřeba počítat s omezenou kapacitou a delšími čekacími lhůtami na volný termín.
Celá iniciativa navazuje na novou českou legislativu platnou od ledna letošního roku. Ta umožňuje provoz vozidel s vyšším stupněm automatizace na určitých úsecích. Formálně mohou vozidla na vybraných úsecích fungovat až samořiditelně, v praxi je stále zapotřebí řidiče sedícího za volantem, který sleduje dění a je vždy připraven převzít kontrolu nad vozidlem. Zkušební jízdy v Praze a Brně tak slouží jako praktická ukázka toho, jak by mohla jednou vypadat doprava s autonomními vozy u nás.
zdroj: Tesla