Po Brně a Praze se budou projíždět samořiditelné Tesly. Svézt se v nich můžete i vy

Dominik Dobrozenský
Dnes
Tesla s autonomním řízením v Praze a Brně Autor: Cnews (s využitím Gemini)
Tesla s autonomním řízením v Praze a Brně
Tesla v Česku nabízí možnost svézt se ve vozech s plně autonomním řízením. Přihlásit se můžete skrze formulář, zájem je však velký.

Od začátku týdne si lidé v Česku možnost na vlastní kůži vyzkoušet, jak fungují moderní jízdní asistenti v praxi. Tesla v rámci speciální akce předvádí technologii Full Self-Driving (FSD) a nabízí veřejnosti možnost svézt se v českých ulicích ve vozech vybavených právě touto technologií.

Akce trvá od 9. února do 31. března letošního roku, přičemž zájemci se musí dopředu přihlásit skrze formulář na webu. Účastníci během jízdy nesedí za volantem, ale na místě spolujezdce (nebo na zadních sedadlech) v doprovodu zkušeného zástupce Tesly. Ten v průběhu jízdy kontroluje vozidlo a vysvětluje jeho chování na různé situace v běžném městském provozu.

Akce je otevřená široké veřejnosti a zapojit se tak může prakticky kdokoliv. Kvůli velkému zájmu je ale potřeba počítat s omezenou kapacitou a delšími čekacími lhůtami na volný termín.

HR26

Celá iniciativa navazuje na novou českou legislativu platnou od ledna letošního roku. Ta umožňuje provoz vozidel s vyšším stupněm automatizace na určitých úsecích. Formálně mohou vozidla na vybraných úsecích fungovat až samořiditelně, v praxi je stále zapotřebí řidiče sedícího za volantem, který sleduje dění a je vždy připraven převzít kontrolu nad vozidlem. Zkušební jízdy v Praze a Brně tak slouží jako praktická ukázka toho, jak by mohla jednou vypadat doprava s autonomními vozy u nás.

Autonomní řízení na českých silnicích: od ledna lze za volantem číst a koukat na filmy. Za nehody zodpovídá výrobce, nikoliv řidič Přečtěte si také:

Autonomní řízení na českých silnicích: od ledna lze za volantem číst a koukat na filmy. Za nehody zodpovídá výrobce, nikoliv řidič

zdroj: Tesla

