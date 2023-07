Podle zákulisních drbů Nvidia tlačí na výrobce karet, aby nenabízeli grafiky Arc od Intelu

Před několika lety Nvidia zkoušela zákulisními tlaky manipulovat výrobci grafických karet skrz tzv. GeForce Partner Program, jehož cílem zřejmě bylo oslabovat konkurenci. Objevily se informace, podle kterých se teď firma snaží použít své dominantní postavení proti Intelu, který se na trh samostatných herních GPU zkouší protlačit. Nvidia se údajně snaží zastrašovat výrobce karet, aby GPU od Intelu bojkotovali.

Tyto informace pocházejí od ruského hardwarového/IT kanálu (ovšem ne youtubového, ale telegramového) Pro Hi-Tech. To je alespoň podle VideoCardz relativně známé počítačové médium, které má kontakty na výrobce hardwaru. Nicméně zatím tyto zprávy nebyly potvrzené z nějakého dalšího zdroje nebo podložené nějakým hmatatelným důkazem, takže je třeba je brát s rezervou.

Nvidia se podle zdrojů Pro Hi-Tech snaží odradit minimálně některé výrobce grafických karet od toho, aby s Intelem spolupracovali. Ten již prý vyjednává s různými firmami a snaží se je zajistit jako partnery pro výrobu své příští generace grafik Arc (která má kódové označení Battlemage). V první generaci Alchemist byly karty k mání od dost omezeného počtu výrobců – většinou nejde o první ligu značek – a výběr modelů byl také dost malý. Intel by to logicky rád změnil, což by mu umožnilo urvat větší tržní podíl.

Podle Pro Hi-Tech se Nvidia snaží, aby Intelu nekývli na spolupráci nejdůležitější výrobci grafických karet, což jsou vedle exkluzivních partnerů Nvidie a AMD hlavně „obojetní“ výrobci, kteří vedle grafik dělají i základní desky a další hardware, tedy Asus, Gigabyte, MSI, tedy alespoň pro globální trh. Čína už má však své vlastní výrobce jako Colorful. Na ty z těchto firem, které s Intelem jednají nebo jednaly, údajně Nvidia tlačí, aby spolupráci odmítly.

Podle Pro Hi-Tech prý Nvidia v nějaké formě těmto firmám hrozila, že mohou přijít o možnost spolupracovat zase s ní, nebo že by se vztahy a spolupráce různě zhoršily. Údajně došlo i na hrozbu, že firmy, které neposlechnou a budou vyrábět grafické karty Arc, nebudou moci od Nvidie nakoupit GPU pro karty GeForce, nebo že jim budou dodávky omezeny. Nvidia zřejmě sází na to, že při svém postavení v těchto vyjednáváních tahá za delší konec provazu a její partneři se bojí o možnost vyrábět grafiky GeForce přijít.

Karta Gunnir Arc A770 Photon. Už teď platí, že grafiky s čipy Intel moc zavedených výrobců nedodává a k mání jsou od jmen jako Gunnir, o kterém jste asi předtím nikdy neslyšeli Autor: Gunnir

Pokud je toto pravda, zřejmě je cílem, aby karty Arc nebyly v obchodech k mání od těch nejpopulárnějších a nejzavedenějších výrobců, ale jen od těch menších a méně známých, což by zhoršilo jejich atraktivitu v očích zákazníků. Vypadá to tedy na podobnou strategii, jakou Nvidia zkoušela s GPP, kdy údajně (a bylo to do značné míry potvrzeno chováním Asusu i dalších firem) chtěla konkurenční grafiky vytlačit z prestižních značek hardwaru jako Asus ROG, Gigabyte Aorus atd. a výrobce si chtěla zavázat k exkluzivní podpoře svých GPU.

Více: Monopolní praktiky u Nvidie? Údajně omezuje konkurenci na trhu tlakem na výrobce grafik

Podle Pro Hi-Tech se dotyčným firmám o věci nechce moc mluvit a asi bude obtížné případně získat více dokladů (takovéto smlouvy budou určitě pod NDA a partneři budou mít zakázáno o nich někomu říkat). Z popisu není úplně jasné, jak široce by údajně Nvidia tuto taktiku měla používat. Zpráva hovoří o Číně, ale není jasné, zda je řeč jen o značkách grafických karet působících čistě v Číně (jména jako Dataland, Colorful, Yeston, které v Evropě neuvidíte). Také mnohé globálně prodávané značky grafických karet totiž mají v Číně výrobu nebo i sídlo (Zotac, Sapphire, PowerColor, Galax…).

Jak blízko pravdy toto svědectví je, těžko říct. Zda se někdy dočkáme nějakých přesvědčivých dokladů, nebo naopak vyvrácení, je také nejisté, protože tentokrát asi efekt podobných zákulisích machinací nebude tak snadné přichytit při činu jako v případě GPP s náhle se objevnějšími grafikami Arez (které pak po nuceném konci GPP zase hned zmizely). Sama předchozí zkušenost s GPP přirozeně na Nvidii vrhá podezření, ale to důkaz samozřejmě není.

Zdroje: VideoCardz, Pro Hi-Tech