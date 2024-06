Pornhub v létě opustí dalších pět států. Na vině jsou nové zákony na ochranu nezletilých

Populární webová stránka s obsahem pro dospělé Pornhub ukončí v červenci letošního roku svůj provoz v dalších 5 státech. Na vině je nedávno schválený zákon, který po pornografických stránkách a dalších platformách s explicitním obsahem vyžaduje shromažďování důkazů o věku svých uživatelů.

V praxi by to znamenalo, že uživatelé ve státech, kterých se nový zákon týká, by museli před vstupem na tyto stránky nahrát kopii svého řidičského průkazu, průkazu dokazujícího dovršení dospělosti nebo učinit registraci u služby třetích stran pro ověřování věku. Jak absurdně zní nutnost nahrávat například na Pornhub řidičské oprávnění, zůstává na subjektivním posouzení každého zvlášť.

Americké státy Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky a Nebraska se tak v červenci připojí ke státům, kde už Pornhub není dostupný, tedy Texas, Utah, Arkansas, Virginie, Montana, Severní Karolína a Mississippi.

Podle magazínu Engadget zákonodárci z těchto zemí, kteří ověřování věku podporovali, věří, že jejich opatření zabrání dětem ve sledování explicitního obsahu. Naopak mateřská společnost Pornhubu Aylo oponovala s tím, že použitý přístup ohrožuje soukromí uživatelů a ve skutečnosti dětem nezabrání v zobrazení explicitního obsahu.

„Tito lidé nepřestali hledat porno, prostě emigrovali do temnějších koutů internetu, kde po uživatelích nepožadují ověření věku. Nedodržují zákony a neberou bezpečnost uživatelů vážně a často ani nemoderují obsah.“ řekla společnost Aylo magazínu Indiana Capital Chronicle jako reakci na pokles Pornhubu o 80 % v Louisianě, která začátkem letošního roku přijala podobná opatření o ověřování dospělosti před vstupem na tento typ webových stránek.

zdroje: Pornhub, Engadget, Indiana Capital Chronicle