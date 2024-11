Poslední šance Intelu dostat se na kobylku GeForckám a Radeonům: Grafiky Battlemage jdou na trh

Od Nvidie by se podle aktuálního stavu vědění už letos neměly dostat na trh žádné nové grafiky a jejich novinky budou odhalené v lednu (na CES 2025). Jedna možná důležitá premiéra se ale ve světě herních GPU stane již letos – vyjdou nové desktopové grafiky Arc od Intelu, generace označená Battlemage. Ta vypadá překvapivě dobře v mobilních procesorech Lunar Lake, takže desktopové grafiky Arc „Battlemage“ by mohly konečně stát za to.

Vzhledem k tomu, že grafiky Arc první generace se neprodávaly nějak skvěle a Intel teď potřebuje šetřit, se často objevují dohady či drby o zrušení samostatných grafik Arc. Battlemage se ale skutečně chystá k vydání, takže zatím tato snaha narušit „duopol“ na trhu herních GPU (v praxi je to ale spíš monopol Nvidie s nějakým paběrkováním AMD) stále je živá.

Termín, kdy se tyto grafiky mají objevit, teď prozradil čínský leaker s přezdívkou Golden Pig Upgrade na sociální síti Bilibili. Nepověděl toho bohužel mnoho, ale v komentáři uvedl, že se „těší na to, jaký Battlemage (desktopové karty) předvedou příští měsíc výkon“. Komentář byl napsán 7. 11., takže tím příštím měsícem musí být prosinec.





Nové grafiky tedy vyjdou až v úplně posledním měsíci roku a pravděpodobně stihnou jen pár týdnů (či dnů) z předvánoční nákupní sezóny, bohužel pro Intel. Vypadá to podobně jako loni Meteor Lake, možná tedy půjde o trochu napjatou snahu stihnou termín před koncem roku hlavně kvůli formě. Ale aspoň něco – jinak by do konce roku žádné GPU novinky nebyly.

Samostatný Battlemage nebude v noteboocích?

Komentář výslovně mluví o tom, že půjde jenom o desktopovou verzi GPU Battlemage, která v tomto termínu vyjde, nebudou notebookové modely (pokud tedy nejde o nějakou lež strojového překladu). Toto zdá se sedí s informacemi od youtubera Moore’s Law is Dead, podle kterého Intel neplánuje notebookové verze těchto grafik a Battlemage bude mít na rozdíl od generace Alchemist čistě desktopovou působnost.

Desktopová grafika Intel Arc generace Alchemist Autor: Intel

Toto může být způsobeno nezájmem výrobců notebooků, kdy se Intelu nepodařilo Battlemage natlačit do žádného jimi chystaného notebooku. S tím má v poslední době velké problémy i více zavedené AMD (nejspíš kvůli tomuto nešel na trh jeho Radeon RX 7800M a objevil se až s velkým zpožděním, když se slitovala firma OneXGPU a udělala z něj externí grafiku). Je možné, že Nvidia vyvíjí i nějaké zákulisní tlaky na to, aby konkurenci z herních notebooků vyštípala.

Jaké přesně grafiky vyjdou, Golden Pig Upgrade nesdělil. Zatím na internet unikly vzorky GPU, které má 20 Xe Core s 2560 shadery a 192bitovou paměťovou sběrnici (tato karta by tedy asi nesla 12 GB paměti). Levnější osekané verze stejného GPU patrně budou existovat s konfigurací 1792 shaderů (14 Xe Core). Intel chystal pro výkonnější grafiky také GPU s 32 Xe Core (4096 shaderů) a 256bitovou pamětí, ale není jasné, zda v prosinci vyjdou i tyto modely. Architektura Battlemage zdá se bude dosahovat vysokých frekvencí, u vzorků uniklých do databáze testu Geekbench byl údajně pozorován takt až 2,85 GHz.

Je tedy šance, že tyto karty by mohly být slušné a nabízet atraktivní alternativu k GeForce a Radeonům (i když samozřejmě bude záležet i na ovladačích a optimalizacích ve hrách). Nicméně, krátce po nich vyjdou i nové karty AMD a Nvidie, takže snadné to Intel mít nebude.

Poslední šance?

A je otázka, zda grafiky Battlemage nebudou také poslední. V jejich případě se informace o úmrtí ukázaly být sice značně přehnané, ale o následující generaci Celestial se stále více mluví jako o zcela zrušené, pokud jde o samostatné grafiky.

Intel nicméně bude grafické architektury vyvíjet dál, protože je jednoduše potřebuje, takže to neznamená, že jeho GPU Arc zcela skončí (a vypaří se podpora karet, které si teď koupíte). Místo toho spíše nastane situace, kdy Arc „Celestial“ existovat bude, jenom se přesune do procesorů a bude existovat jen v integrovaných verzích. Z pohledu her to ale bude stejná architektura, takže softwarová podpora bude společná a kontinuita by měla zůstat.

Zdroj: VideoCardz