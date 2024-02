Pouhých 137 největších těžařů kryptoměn v USA pálí až 3 % celkové spotřeby elektřiny země

Spotřeba elektřiny způsobovaná těžbou tzv. kryptoměn a vlastně kryptoměnami obecně je téma, u kterého bychom si přáli, aby nebylo zase, či spíš pořád aktuální. Už před lety ukazovaly studie, že těžaři kryptoměn způsobují spotřebu rovnající se celým státům (před třemi lety se jen pro Bitcoin odhadovala spotřeba přesahující Argentinu). Bohužel se zdá, že jen Bitcoin pořád konzumuje přinejmenším několik procent globální spotřeby.

Americký úřad EIA (Energy Information Administration) oznámil, že bude požadovat, aby velcí těžaři kryptoměn hlásili svou spotřebu elektřiny. Díky tomu by úřady měly mít lepší informace, kolik energie do tohoto „průmyslu“ odtéká. Tyto informace by eventuálně mohly vést k nějaké formě regulace těžby v USA, či přímo nějakého danění či penalizace přílišné spotřeby. Ale to je zatím jen hypotetické, nejspíš bude trvat poměrně dlouho, než by se případná opatření dostala do praxe.

Vedle toho ale EIA vydala i hodně zajímavou studii s daty, která už si úřad různými způsoby zjistil o 101 velkých odběratelích provozujících těžbu kryptoměn, které identifikoval. Jejich spotřeba tedy určitě nepředstavuje celek kryptotěžebního byznysu v USA, ale jen zlomek. Těchto 101 provozovatelů má podle EIA maximální spotřebu 10 275 MW, což je pro představu pět Temelínů. Spotřeba kryptotěžebního stroje nekolísá v čase, takže maximální spotřeba bude zřejmě blízká spotřebě trvalé. Celková spotřeba elektřiny v USA je zprůměrována za jeden rok na 450 000 MW, což znamená, že čistě tyto vytipované kryptotěžební podniky pálí 2,3 % elektřiny celých Spojených států. Ročně je to asi 70 TWh.





Ve zprávách se objevilo číslo, že jde o 137 provozovatelů, což ale není přesné. To je počet největších provozů, které EIA při analýze našel. U 36 ale nemá údaj o tom, kolik jejich spotřeba dělá, takže číslo 2,3 % je jen částečné pro oněch 101. Pro všech 136 by tedy procento bylo ještě horší. Pokud bychom si to prostě vynásobili (s předpokladem, že průměrná spotřeba je u provozů, kde chybí informace, stejná), jsme na 3,1 % / 13 940 MW. Kdo ví, kam by to ale vylezlo při započítání všech menších hangárů a skladů s těžebními čipy a amatérské těžby v domácích podmínkách…

Těžaři už sedí na prameni přímo v jaderných elektrárnách

Zpráva EIA obsahuje docela zajímavé věci. Těžaři často jsou připojeni k elektrárnám přímo, mimo distribuční síť. Toto ale v podstatě znamená, že jsou preferovaným zákazníkem, který „bere“ elektřinu, která by jinak byla k dispozici ostatním spotřebitelům, a velmi pravděpodobně jim ji prodražuje.

V USA dokonce existuje minimálně jeden těžařský provoz připojený přímo mimo distribuční síť k jaderné elektrárně (v Pensylvánii). Nejde totiž jen o to, že by si těžaři postavili elektrárnu vlastní a pravděpodobně ani nepůjde o vykrývání špiček, kdy je spálena elektřina, pro kterou by poptávka nebyla. Těžba totiž musí běžet neustále, jinak nesype.

V některých případech asi skutečně jde o spotřebu energie, která by jinak byla zmařená – údajně někdy bývá využíván odpadní metan z těžby (ropy?), který se jinak spaluje bez užitku. Těmito představami často manipuluje kryptoměnová lobby, ale asi není na místě si dělat optimistické iluze, že těžba takto lidumilsky funguje moc často. Realisticky tyto v podstatě tolerovatelné případy asi budou hodně v menšině. Ostatně tam, kde by toho odpadního metanu bylo opravdu hodně, by nejspíš už stálo za to ho využít produktivně (například onu elektrárnu, která ho využívá, připojit do sítě). Neexistuje oběd zdarma, jak praví základní ekonomická poučka.

Spotřeba elektřiny největších známých těžařů kryptoměn v USA Autor: EIA

Docela drsná je i mapa ukazující některé známé velké „provozy“. Podlé té v USA existuje alespoň jedna těžební farma, která sama spotřebovává více než 500 MW(!), tedy polovinu jednoho bloku JE Temelín. Nebo více, samozřejmě, navíc zatímco Temelín se občas odstavuje, toto asi nikoli.

Dalších pět farem má spotřebu mezi 200 až 500 MW, takže mohou být blízko. Tři z těchto největších průšvihů (včetně toho 500MW+) jsou v Texasu, který, jak si možná vzpomenete, měl s elektrickou sítí před třemi lety docela problémy (snad v případě hrozícího blackoutu budou tyto farmy preventivně vypnuté mezi prvními).

Krypto zvyšuje ceny elektřiny

Obecně zpráva EIA konstatuje, že těžaři vyhledávají co nejnižší ceny elektřiny, za kterými jsou ochotní se stěhovat. Stačí elementární znalost ekonomických zákonů, aby bylo jasné, že se na místech, kam se stáhnou, ceny elektřiny zvýší. A už jen to, že přidávají svou spotřebu na celkovém americkém trhu, znamená, že v USA vlivem zákonu poptávky a nabídky cena elektřiny kvůli kryptotěžbě v průměru roste.

Zdroje: EIA, Tom’s Hardware