Shořela datatacentra hostingového obra OVH. Až 3 600 000 www stránek offline nebo „v čoudu“

Po nedávné zimní kalamitě v Texasu, která kromě značného počtu obětí na životech také postihla výrobu čipů a nepřímo SSD, se zdá se přihodil další incident, který ukazuje, že svět počítačů a internetu se nemůže odstřihnout od toho materiálního.

Pokud jste někdy přičuchli k provozování webů, už jste možná slyšeli o OVH, což je patrně největší evropský provozovatel hostingu a cloudu. Na jeho službách běží velké množství internetových stránek, blogů a služeb, které teď dostaly zakusit, že virtuální prostor internetu mohou najednou ohrozit události „venku“.

Datacentra OVH totiž zasáhl mimořádně ničivý požár, který zcela zničil tisíce serverů, které teď bude třeba obnovovat ze záloh. Protože byl zasažen komplex rovnou čtyř datacenter, postihne další tisíce serverů, které neshořely, mnohadenní downtime.





OVH SBG2 v Štrasburku prakticky lehlo popelem

Katastrofa, která naštěstí má jen materiální a finanční dopad (nikdo údajně nebyl zraněn), postihla komplex datacenter ve Štrasburku. Ten se sestává z budov SBG1, SBG2, SBG3 a SBG4. Před půlnocí na středu 10. 3. vypukl požár v budově SBG2. Ten byl zřejmě hodně prudký, protože ač údajně hasiči na místě zasahovali velmi rychle, nepodařilo se ho dostat pod kontrolu a vypadá to, že v podstatě celá budova byla kompletně zničená. Požár pak zničil i část datacentra SBG1 a SBG3 bylo v ohrožení.

SBG2 je zcela na odpis a žádný hardware nebo data uvnitř asi nepřežily. Po požáru bylo zjištěno, že servery v ohroženém SBG3 by také měly být v pořádku, ovšem v SBG1 byly zničené čtyři sály (osm jich prý přežilo a snad i centrála). Ovšem ani nepoškozené části se nemohly vrátit do provozu, protože kvůli nebezpečnému stavu areálu do nich nemohl personál vstoupit a společná infrastruktura jako energie asi bude potřebovat nějaké opravy.

Uvedení komplexu do provozu bude zřejmě trvat nějakou dobu, původně šéf OVH uváděl, že na nejbližší jeden až dva se nechystá nahození serverů, budou se teprve rekonstruovat rozvody elektřiny. Podle novějších informací by ale snad mohla být datacentra SBG1 a SBG4 nahozena v pondělí 15. 3. a SBG3 do pátku (19. 3.).

Bezprecedentní rozsah škod?

Co přesně požár způsobilo, je asi zatím ve fázi vyšetřování. Objevily se informace, že v den požáru měly být měněny potenciálně vadné elektrické kabely, takže je možné, že mohlo dojít k nehodě při těchto pracích nebo v souvislosti s nimi.

Štrasburská datacentra byla budována jako poměrně nízkonákladová sestavováním z lodních kontejnerů, takže je možné, že k rychlosti šíření ohně přispěla nevhodná konstrukce nebo materiály. Kompromisy také možné vedly k tomu, že protipožární ochrana (podle toho, jaká přesně byla ve výbavě v SBG2) nebyla dostatečná. Aby bylo v důsledku elektrického selhání nebo podobné roznětky velké datacentrum kompletně zničeno, není obvyklé, rozsah škod v kyberprostoru zde asi bude větší, než na co je svět zvyklý.

Požárem údajně bylo postiženo až 3,6 milionu stránek na 464 000 různých doménách, odmlčelo se prý víc než 18 % všech IP adres, které OVH (které celkově provozuje 27 datacenter v Evropě a po světě) obsluhovalo. Ne všechno jsou oběti ohně, které budou potřebovat obnovení ze zálohy (a pokud byla zanedbána, mohou být data/weby ztracené). V tomto počtu jsou asi zahrnuté i nepoškozené servery, které jen čekají na znovuspuštění v přeživších částech štrasburského komplexu.

Po incidentu se kvůli tomu, že byly hostované u OVH, odmlčely některé webmailové služby, zpravodajské servery, eshopy, ale i vládní weby a stránky bank v některých zemích. Obětí asi bude pestrá skladba, od serverů online her přes malé blogy až po servery ovládnuté kyberzločinci.

