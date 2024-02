Podle proběhlé kontroly nemá toto nařízení právní základ a městské části prý hrozí pokuta. Se zprávou přišel slovenský deník Sme. Starosta Petržalky Ján Hrčka za touto technologií ale stojí.

„Zodpovědnost má statutář, který rozhoduje, tedy já. Já trvám na tom, že to zůstane tak, jak to je,“ řekl na zastupitelstvu Petržalky starosta a dodal „Kdo to nechce respektovat, tak stačí, když přijde fyzicky do práce“.

Připomíná také, že při kontrole zjistili, že část kuřáků si nepípá kuřácké pauzy. Starosta podle svých slov zavedl toto pravidlo, aby se lidé nenahlašovali na práci z domova, když jsou třeba na dovolené v Tatrách.

Zaměstnanci musí svou polohu hlásit nadřízeným přes GPS. Pracovat totiž mohou pouze ze svého domu. Jinou lokalitu než domov navíc musí zaměstnavateli nahlásit a ten ji případně povolí. Úřad má podle deníku Sme poměrně vysokou fluktuaci a každý rok odchází necelá polovina z dvou set zaměstnanců.