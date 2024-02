Přehledně: Jak české úřady přechází na jednotnou doménu Gov.cz

Hotovo má například Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zahraničních věcí, Národní bezpečnostní úřad, Digitální a informační agentura, Národní sportovní agentura, Úřad vlády České republiky a pár dalších úřadů. Naopak přechod se neplánuje u domén místních samospráv. V jedné tabulce je vidět stávající doména, cílová subdoména a termín migrace webu. Představil ji ministr Ivan Bartoš.

Stávající domény neměly jednotný formát, vedle akronymů názvů některých ministerstev tu bylo třeba Ministerstvo obrany sdílející doménu army.cz s armádou (mocr.army.cz) nebo Ministerstvo spravedlnosti s justice.cz. Případně zemědělství na podivné doméně eagri.cz. Některé úřady si ponechávají stávající doménu (měli ji ve vhodném tvaru) jako subdoménu, jiné ji více či méně mění. Všechny ale přechází na formát úřad.gov.cz.

Konec Army, eAgri či Justice, ministerstva budou mít společný formát akronymu

Všechny úřady pak mají mít kompletně splněno do konce tohoto roku s výjimkou Ministerstva práce a sociálních věcí, kterému to potrvá o necelý rok déle (hlavně to neuspěchat). Součástí přechodu je kromě samotné domény i převod e-mailových adres, který může u některých subjektů trvat déle. E-mailové adresy úředníků by poté měly mít tvar jmeno.prijmeni@XXXX.gov.cz.

Hlavním důvodem vládou schváleného sjednocení státních domén je požadavek zvýšení kybernetické bezpečnosti a uživatelské přívětivosti. Sjednocení se týká pouze občanům viditelných domén celostátního významu. Netýká se mikrostránek, domén regionálního významu nebo samosprávy a netýká se mrtvých nebo nefunkčních domén.

Na doméně Gov fungují i další státy, samozřejmě s jinou koncovkou. Slovensko tak má Gov.sk. Odlišují se třeba Francie s Gouv.fr, Rakousko (gv.at) či Španělsko (Gob.es).

Úřady mají i své profily na sociálních sítích (data z června 2023), u nich jednotný formát také neexistuje