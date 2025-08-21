Cnews.cz  »  Hardware  »  Procesory AMD s architekturou Zen 7 pořád budou na socketu AM5. Přinesou 32 jader

Procesory AMD s architekturou Zen 7 pořád budou na socketu AM5. Přinesou 32 jader

Jan Olšan
Dnes
Procesor AMD Ryzen v socketu AM5 Autor: AMD
Procesor AMD Ryzen v socketu AM5
Desky platformy AM5 se zřejmě ukážou být docela dobrou investicí, půjde v nich prý použít i úplně nová generace procesorů, která vyjde v roce 2028.

Je tu potenciálně dobrá zpráva pro majitele základních desek (nebo celých počítačů) platformy AM5 od AMD. Vypadá to, že do tohoto socketu bude možné osadit nejenom na příští rok chystané procesory Ryzen s architekturou Zen 6, ale upgradovat bude možné ještě na další generaci s novou architekturou následující po nich. Socket AM5 tím pádem bude hostit čtyři generace jader Zen a pomocí upgradu z nich půjde vytřískat hodně dlouhá životnost.

Tuto informaci přinesl leaker s přezdívkou Moore’s Law is Dead v jednom ze svých videí. Není zatím doložená nějakým snímkem roadmapy nebo podobným dokladem, který by byl přímo ukázán. Ale podle dokumentů, které údajně Moore’s Law is Dead viděl, desktopové procesory založené na jádru Zen 7 budou pro socket AM5 – a tedy i pro současné desky s pamětí DDR5. AMD údajně tuto možnost už dříve zvažovalo jako alternativu přechodu na novou platformu, ale rozhodnutí ponechat tuto generaci procesorů na AM5 a socket změnit až po ní prý padlo v poslední době.

Tyto procesory budou představovat upgrade jader CPU, ponechají ale stejný IO čiplet a „uncore“. Tyto části tak budou stejné jako v předchozích desktopových procesorech s jádry Zen 6 („Olympic Ridge“). Bude to tedy podobný případ jako mezi Ryzeny 3000X a 5000X a poté mezi 7000X a 9000X. Zachování IO čipletu znamená, že procesor bude mít stejné integrované GPU a stejné řadiče PCI Expressu a pamětí DDR5, i když teoreticky může dojít k drobné úpravě parametrů skrze nový firmware.

Od IO čipletu použitého pro Zen 6 se očekávají výrazná zlepšení proti dnešku v latenci paměti a propojení mezi CPU čiplety, snad by mělo jít o značné zlepšení proti dnešní stárnoucí koncepci a Zen 7 pak nebude tímto IO čipletem limitován. A doufejme, že pokročilejší pouzdření zlepší i dnes poměrně špatnou spotřebu čipletového řešení, která vede k špatným provozním vlastnostem při nízké a jednovláknové zátěži.

Desktopové procesory se Zenem 7 mají mít až 32 jader, což by asi znamenalo, že CPU čiplet bude obsahovat 16 jader Zen 7. Jde o upgrade proti dnešku ale i proti generaci Zen 6, tam má být jader 12 na jeden čiplet místo dnešních osmi. Dříve Moore’s Law is Dead mluvil až o 33 jádrech na čiplet, to se ale asi týká serverových procesorů, které asi budou mít křemík odlišný.

AMD Zen 7 bude radikální převrat s plně 3D jádrem. Výrobní proces, IPC a další detaily odhalené Přečtěte si také:

AMD Zen 7 bude radikální převrat s plně 3D jádrem. Výrobní proces, IPC a další detaily odhalené

Vydání procesorů s architekturou Zen 7 pro desktop by prý mohlo být v roce 2028, i když toto je asi předběžné. Ale současně i dost pravděpodobné, protože pokud Zen 6 vyjde v druhé polovině roku 2026, je třeba připočíst aspoň rok a půl, ale možná dva roky do další generace.

Čtyři generace procesorů, kdy každá představuje novou generaci jader CPU (a k nim pak ještě navíc další rodiny procesorů jako jsou APU) by znamenaly, že socket AM5 bude vlastně ještě více nakloněný upgradům než předchozí platforma AM4. Na té byly Zen 1, 2 a 3, byť jako čtvrtou architekturu lze brát APU s ještě před-zenovými jádry Excavator. V praxi ale drtivá většina raných uživatelů kupovala první desky až s procesory Ryzen a architekturou Zen, Excavator byl do té doby v socketu AM4 prodáván jen v OEM počítačích.

Socket AM5

Socket AM5

Autor: Ľubomír Samák

Delší životnost socketu kvůli termínům přechodu na DDR6?

Důvodem, proč by Zen 7 nakonec stále měl být na socketu AM5, by asi mohly být paměti. Jako doba, kdy by se na trh mohly dostat paměti DDR6, se uvádí rok 2027, ovšem kompletní platforma založená na těchto pamětech asi může trvat o něco déle, což by mohlo už znamenat rok 2028. Ale pokud se podíváte do historie, AMD nebývalo v přechodu na novou generaci RAM nikdy tak agresivní, aby vydalo platformu exkluzivně pro tyto paměti hned v prvním roce dostupnosti této technologie. DDR4 firma v desktopu nasadila v roce 2016 (APU s architekturou Excavator, ale ze začátku jen v OEM sféře) dva roky po Intelu (2014, platforma X99 a procesory Haswell-E), DDR5 rok po Intelu (Ryzen 7000 a AM5 v roce 2022, zatímco u Intelu tyto paměti umělo Alder Lake na LGA 1700). I technologie DDR2 a DDR3 firma nasazovala později než Intel.

CIF25

Zdá se proto, že DDR6 v roce 2028 je z pohledu AMD ještě moc čerstvá technologie na to, aby ji desktopové procesory vydané v tomto roce vyžadovaly. A firma nechce asi mezitím zavádět další nový socket s pamětí DDR5 (pokud by chtěla, dávalo by to smysl spíš už u Zenu 6), proto je logické vytvořit procesory Ryzen se zenem 7 ještě v provedení pro socket AM5.

Zdroj: Moore’s Law is Dead

Autor článku

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware. Profil autora →

To už sú asi staré správy, tu je o tom video: https://www.youtube.com/watch?v=EpEJRa_Rxo0 V podstate nekvalitné kontakty na ASRock doske, alebo si to zle pamätám? Čo si ale dobre pamätám sú S/PDIF problémy na mojej prvej Ryzen zostave práve s ASRock doskou, kde inak aj USB 3 brutálne padalo alebo ani nešlo, a po reklamácii kedy mi dali nový kus som nezaznamenal žiadne zlepšenie. Takže ASRock už beriem iba ako "budget" firmu vhodnú len do najlacnejších zostáv.
Juraj

