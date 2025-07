DDR6 bude největší revoluce v operačních pamětech za 25 let. Do počítačů přijde za dva roky

Tento měsíc odhalilo konsorcium JEDEC, které vyvíjí různé standard pamětí, novou generaci mobilní RAM: technologii LPDDR6, která přináší dalekosáhlé změny. Zejména zvětšení šířky paměťových kanálů a možnost ECC, takže má velký potenciál ke zlepšení jak výkonu, tak spolehlivosti. Naproti tomu o nové generaci nemobilní paměti, DDR6, toho zatím moc slyšet není. Ovšem nějaké novinky teď máme, včetně výhledu na to, kdy se jí dočkáme.

Od analytické firmy TrendForce často citujeme její predikce vývoje cen pamětí a SSD. Nyní vydala článek zabývající se informacemi o přicházející paměti DDR6 z korejských (The Guru) a čínských (Commercial Times) zdrojů. Podle těchto informací by se zřejmě DDR6 měla na trhu objevit v roce 2027.

Specifikace DDR6 už je hotová, ale do praxe přijde až dva roky

Ačkoliv o vývoji není moc slyšet, DDR6 už je zřejmě také blízko dokončení, byť to zvenku vypadá, jakoby vývoj této paměti šel pomaleji. Specifikace technologie měla paradoxně ale být hotová dřív, už koncem roku 2024, zatímco specifikace LPDDR6 byla dokončena v druhém čtvrtletí letoška.

Mimo samotnou specifikaci již probíhá vývoj čipů a řadičů – všichni tři hlavní výrobci pamětí DRAM (což jsou SK Hynix, Samsung a Micron) už mají nyní hotové prototypy a probíhá testování a validace těchto čipů.





Na testování spolupracují výrobci procesorů, které je budou používat, mezi nimiž je jmenován Intel a AMD. Jejich procesory používající DDR6 se v kombinaci pamětí ale začnou testovat a ověřovat až v roce 2026, protože ještě nejsou hotové (zatím se asi čipy testují zejména pomocí FPGA). Protože ale mezi započetím této validace a reálným příchodem celých platforem do prodeje uplyne nějaká doba, očekává se, že moduly DDR6 a serverové a jiné procesory používající tuto paměť budou v praxi vydané až v roce 2027.

Dvojnásobné takty, ale trojnásobná propustnost

DDR6 má být standardizována v rychlostech začínajících DDR5–8800 a končících zatím na DDR5–17600 (lze tedy mluvit o „efektivní frekvenci“ 8,8 až 17,6 GHz, reálný takt komunikace je ale mnohem nižší). Jsou to tedy rychlosti zhruba dvojnásobné proti rozsahu dnešních pamětí DDR5. Přetaktováním se bude samozřejmě možno dostat na vyšší takty, ale na horní hranici tohoto rozsahu se dostaneme až postupně, ze začátku budou tyto paměti běžet jako vždy na oněch nižších taktech.

Modul DIMM paměti DDR5 je rozdělený na dva 32bitové sub-kanály (Zdroj: Micron) Autor: Micron

Ovšem pozor – zásadnější novinka se ukrývá mimo frekvence. DDR6 použije stejný trik jako LPDDR6 a zvětší šířku kanálu (či přesněji, toho co se historicky označovalo jako kanál paměťového řadiče) o 50 %. Zatímco dnes má klasický paměťový modul DDR5 šířku 64 bitů, což je tvořeno dvěma 32bitovými kanály, DDR6 bude používat 24bitové (sub)kanály, ale čtyři na jeden modul.





Jeho šířka tak bude 96 bitů a klasická desktopová nebo notebooková platforma, která doteď měla zpravidla šířku pamětí 128 bitů (dva tradiční kanály), bude mít 192bitovou šířku. Tím samotným se propustnost pamětí zlepší o 50 %, takže spolu s dvojnásobnými efektivními frekvencemi by tyto paměti mohly propustnost zlepšit až na trojnásobek proti DDR5.

Protože tato datová šířka je pro PC nezvyklá, je nejspíš použité stejné řešení jako u LPDDR6, kdy se z 24bitového subkanálu čte vždy dávkou, jejíž délka byla také zvýšena také o 50 % z 8 na 12 cyklů. Granularita čtení či zápisu je tak 288 bitů. Z toho bude 256 bitů pro data, což dává pěkných kulatých 32B, které už jsou pro architekturu PC standardem. Zbylých 32 bitů může být použito pro různá metadata včetně ochrany ECC. Doufejme, že to umožní u DDR6 konečně zavést ochranu dat v RAM jako standardní funkci.

To, že se u DDR6 také jako u LPDDR6 nasadí toto dost revoluční řešení šířky kanálu, je příjemné překvapení, předchozí zprávy o tom nemluvily. DDR6 tím pádem bude schopná držet krok s propustností LPDDR6, i když se zdá, že zase bude mít určité zpoždění. Mobilní typ paměti se asi bude na vyšší efektivní takty zase dostávat dřív. Alespoň ale nebudou nůžky rozevřené tolik.

Deska MSI Z790 Project Zero Plus demonstrující použití pamětí CAMM2 od Kingstonu. Modul se osazuje naplocho a fixuje šrouby Autor: MSI

DDR6 bude v PC, LPDDR6 ji nevyštípe…

Asi nejzajímavější na tom celém je, že podle TrendForce se s DDR6 nepočítá jen a pouze v serverech, což je informace, která se doteď místy objevovala. Vypadá to, že by DDR6 mohla zůstat v desktopových počítačích, místo aby přešly hromadně na paměti LPDDR6 (je ale možné, že se v desktopech začne LPDDR6 používat z části). Technologie DDR6 má každopádně kromě serverů, superpočítačů a podobných platforem být nasazen a v desktopu a „v highendových laptopech“, tedy podobně jako dnes DDR5 ve výkonných pracovních i herních noteboocích.

…ale s moduly CAMM2?

Paměti DDR6 mají jako jednu z důležitých technologií používat i moduly CAMM2, tedy moduly s kompresním osazením. JEDEC nyní pracuje na standardizaci modulů CAMM2 pro DDR6 a je možné, že u této generace pamětí to bude hlavní způsob jejich použití.

Zatím sice zprávy nemluví výslovně o tom, že CAMM2 kompletně nahradí moduly DIMM a ty už nebudou používány, ale tato možnost je asi na stole. CAMM2 totiž dokáže poskytnout nižší impedanci a lepší dosažené rychlosti a tím pádem to bude přinejmenším preferované řešení, pokud DDR6 DIMMy budou používány, mohly by být omezené na nižší rychlosti.

V serverech ale pravděpodobně nebudou použité přímo CAMM2, ale odvozený formát modulů s kompresní montáží SOCAMM – ten prosazuje například Micron a Nvidia.

Vypadá to, že DDR6 by mohla být v podstatě největší revoluce v operačních pamětech od příchodu prvních pamětí DDR, což už je skoro čtvrtstoletí v minulosti (a v roce 2027 už to těch 25 let bude). Díky příchodu 24bitových subkanálů by paměti DDR6 měly být podobně „velká věc“ jako LPDDR6. A jestli se s nimi spojí i přechod na moduly typu CAMM / CAMM2, tak slovo revoluce nebude přeháněním, zvlášť pokud by se vyplnily i naděje na ECC.

Zdroje: TrendForce, The Guru, Commercial Times