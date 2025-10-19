Procesory AMD s architekturou Zen 7 pořád půjdou do AM5 desek. Nový socket až v roce 2030

Jednu dobu jsme byli napjatí, zda AMD podrží dnešní socket AM5, použitý pro desktopové procesory s architekturami Zen 4 a Zen 5 (Ryzen 7000, 8000 a 9000), a dostane se na něj i další generace s jádry Zen 6. To už je teď z více stran potvrzené. Ale pozor, vypadá to, že by platforma AM5 mohla vydržet ještě dál a dokonce by do těchto desek eventuálně mohl jít instalovat i upgrade na procesory s úplně novou architekturou.
Pro rekapitulaci: procesory s architekturou Zen 6 by měly podle všech indicií vyjít příští rok, pokud se bavíme o těch desktopových (mobilní APU pro notebooky však asi mohou přijít až po novém roce). Desktopové modely budou používat socket AM5 a měly by být kompatibilní s deskami s čipsety série 600 i 800.
V poslední době hned tři výrobci desek – Asus, ASRock a MSI – oficiálně sdělili, že Zen 6 bude na socketu AM5, takže toto lze už brát za hotovou věc. V poslední době se začaly objevovat desky, které mají větší paměť Flash (64 MB místo dosavadních 32 MB) pro UEFI firmware, a vznikly domněnky, že by to mohla být podmínka vyžadovaná pro podporu Zenu 6. Ale zatím se nezdá, že by tomu tak mělo být, 32MB čipy na starších deskách nejspíš budou stačit také.
Zen 7 nebude ještě mít nový socket
Co ale už tak očekávaného nebo v podstatě jasného nebylo, byla následující generace, tedy architektura Zen 7. Ta by asi mohla vyjít v roce 2028 (teoreticky by možná mohl nastat termín koncem roku 2027, ale asi je realističtější očekávat spíš pozdější příchod). Podle informací, které teď řekl poměrně osvědčený leaker Kepler_L2, však i tato architektura bude v desktopové verzi pořád používat starý socket.
Podle Keplera_L2 je v tuto chvíli socket AM6 (nebo jak se bude následující platforma jmenovat), ještě pět let daleko. Je to asi hrubé určení s určitou tolerancí, takže to nemusí být ode dneška úplně přesně 60 měsíců. Nicméně rok 2030 by znamenal, že tento socket vyjde až o dva roky po době, kde je zhruba očekáván Zen 7. Tedy nejspíš bude spojen až s příchodem zase další generace Zen 8 (pokud to bude Zen 8 – AMD může zvolit jiné jméno).
Vypadá to tedy, že dnešní AM5 desky (které někteří majitelé používají už od roku 2022) bude zřejmě možné upgradovat na nové právě aktuální CPU dokonce až v roce 2028. V praxi by to byla ještě lepší životnost platformy než u AM4, kde první generace Ryzenů vyšla v roce 2017 a poslední skutečně nová generace v roce 2020 nebo v roce 2022 (pokud si upravíme kritéria a budeme počítat X3D procesory Ryzen 5000 jako něco ekvivalentního nové generaci).
Zatím je to samozřejmě nepotvrzená zpráva z jednoho zdroje. Nelze vyloučit, že se ještě něco vyvine jinak (chyby nebo dezinformace se někdy stávají).
Na novější paměti budeme ještě čekat dlouho
Má to i nevýhodu – bude-li Zen 7 na socketu AM5, bude pořád odkázán na pouze 128bitové paměti DDR5 a jejich relativně omezenou propustnost. JEDEC nedávno oznámil, že DDR5 bude oficiálně podporovat rychlost DDR5–9200, což dává propustnost 147,2 GB/s. Nicméně s pamětí LPDDR6 nebo DDR6 už bychom měli přes 200 GB/s, protože tyto paměti rozšíří jednotlivé kanály řadiče a patrně bychom tedy s nimi dostali 192bitovou šířku.
Paměťová propustnost tak možná v letech 2028 až 2030 bude slabinou desktopových procesorů AMD (zvlášť třeba proti výkonnějším modelům procesorů Apple, které mají 256bitové nebo dokonce 512bitové paměti). Což v praxi může i nemusí vadit. Například u her to bude nejspíš dost kompenzovat 3D V-Cache, limitem bude propustnost spíše v některých typech profesionálního softwaru. I když kdo ví, možná se AMD pomocí cache nebo jiných zlepšení povede dopady užších pamětí kompenzovat i tam.
Zdroje: ComputerBase, Kepler_L2