Hardware

Rychlejší paměti pro počítače: Moduly DDR5 pojedou rychlostí až 9200 MHz. Bez XMP nebo EXPO

Jan Olšan
Dnes
Moduly DDR5 G.Skill Trident Z5 RGB. Jedny z pamětí, které mají vyšší než standardní JEDEC rychlost díky přetaktování
Standard pamětí DDR5 JEDEC dostal aktualizaci, která zvedne jejich výkon výš, než plánovaly předchozí specifikace.

Sice už byly oznámeny nové standardy pamětí DDR6 (a pro notebooky LPDDR6), ale bude trvat, než dojde k jejich skutečnému nasazení, takže ještě nějakou dobu bude v PC aktuální technologie pamětí DDR5. Ta teď dostala infuzi pro delší životnost. Konsorcium JEDEC, které různé technologie pamětí spravuje, vydalo novou verzi, která přidává nový stupeň výkonu, který by eventuálně mohly procesory pro PC využít.

JEDEC oznámil aktualizaci specifikace pro pamětí DDR5 a jejich rozhraní SPD (přes které se z čipu EEPROM na modulu dá přečíst informace o jejich profilech a nastaveních, která potřebují). Tato nová verze standardu přidává různé věci, například podporu pro detekci modulů typu SOCAMM2, což je podobný typ kompresních modelů jako CAMM2, ale zamýšlený pro použití v serverech – jejich použití prosazuje například Nvidia.

Zejména ale tento standard zavádí třídu výkonu DDR5–9200 coby nový stupeň rychlosti modulů, které tak budou dosahovat „efektivní frekvence“ 9200 MHz. Či chcete-li pedantštější označení, 9200 Mb/s na jeden bit šířky či 9200 MT/s (milionů transferů za sekundu). Předchozí nejvyšší podporovaná rychlost ve standardu byla DDR5–8800.

O něco se tedy zvýší rychlosti, které procesory budou eventuálně moci podporovat, ale nevíme, jak dlouho jim to bude trvat. Bavíme se zde o standardní rychlosti dle specifikací JEDEC (a bez zvyšování napětí), což je odlišná věc od rychlostí, které různé paměti dosahují pomocí přetaktování. Typicky dnes moduly mívají standardní rychlost DDR5–4800, DDR5–5600 nebo DDR5–6400 a vedle ní pak vyšší rychlost, která se aktivuje zapnutím profilu XMP nebo EXPO – ta už ale je přetaktovaná a obvykle je za cenu zvýšené spotřeby, protože takové profily nastavují zvýšené napětí (například 1,35 V místo standardního 1,1 V). Standardní nepřetaktované rychlosti jsou důležité například pro pracovní stanice či kancelářská PC pro firmy, kde se OC pamětí nepraktikuje. Nebo v noteboocích.

64GB moduly Kingston Fury Renegade DDR5

64GB moduly Kingston Fury Renegade DDR5

Autor: MSI

To, že se zvýší základní standardní rychlost, pak může být odraženo i ve vyšších rychlostech dosažených nad tento rámec přetaktovanými moduly (nedávno například při extrémním OC byla dosažena efektivní frekvence DDR5 přes 13 000 MHz).

Aktuální procesory AMD podporují oficiálně (tedy bez přetaktování) jen DDR5–5600 a na platformě Intel LGA 1851 s procesory Arrow Lake je při použití modulů s integrovaným generátorem taktu (CUDIMM) podporováno DDR5–6400. Intel ale avizoval, že nové procesory Panther Lake pro notebooky přinesou oficiální podporu JEDEC rychlosti DDR5–7200, takže se pomalu posouváme výš.

Je možné, že příští rok procesory Nova Lake od Intelu (s novým socketem LGA 1954) a procesory Ryzen s architekturou Zen 6 od AMD (ty zase mají mít nový IO čiplet, který by měl zvýšit podporované rychlosti pamětí) přinesou další pokrok. Uvidíme, zda se třeba oficiální podpora nevyšplhá na DDR5–8000. Zda ale některá z platforem procesorů pro PC stihne využít podporu rychlosti DDR5–9200 předtím, než se přejde na paměti DDR6 nebo LPDDR6, to zatím není jasné.

Zdroj: techPowerUp

Jan Olšan

