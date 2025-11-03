Prusa Event 2025 přinesl lavinu novinek: novou 3D tiskárnu s důrazem na soukromí dat, chytré cívky i silikonový tisk

Co se dozvíte v článku
Koncem října uspořádal Prusa Research vlastní konferenci Prusa Event 2025, na které oznámil doslova nálož novinek. Dočkali jsme se oznámení větší 3D tiskárny Core One L s důrazem na bezpečnost dat, vlastní řešení „chytrých cívek“ až po silikonový tisk nebo limitovanou edici tiskárny Signature Oak.
Větší a bezpečnější Prusa Core One L
Nově představená Prisa Core One L navazuje na loňský model Core One, který v mnoha ohledech značně vylepšuje. Tisková plocha se zvětšila na 300 × 300 × 330 mm a uzavřená vnitřní komora se nově dokáže vyhřát až na 60 °C, což ocení hlavně ti, kdo tiskou z pokročilých materiálů jako PC, PA nebo ASA.
Nový model má tiskovou plochu z odlévaného a frézovaného hliníku, což má zaručit skutečně rovnoměrné rozložení tepla. Teplotní rozdíl na 99% plochy nepřekročí 2 °C. Do podložky se zároveň dostalo více magnetů, které zajistí, že se tiskový plát jen tak nezkroutí.
Prusa Core One L bude mít (konečně) v základu Full HD kameru s nočním režimem a jako příjemný bonus přibylo automatické ovládání horní ventilační mřížky, která se dříve musela otevírat/zavírat ručně. Prodej tiskárny začne 7. listopadu za necelých 40 tisíc korun, a to pouze v sestavené variantě.
Bezpečnost především: edice pro kritickou infrastrukturu
Nová Prusa Core One L k dostání s volitelnou konektivitou. Stroj bude moci pracovat kompletně offline, dokonce i během úvodního nastavení. Pro podniky fungující v kritické infrastruktuře, které vyžadují přísné zabezpečení proti průmyslové špionáži, bude k dispozici verze s upravenou deskou bez Wi-Fi modulu, ke které půjde připojit šifrované USB zařízení pro lokální komunikaci.
Nový open-source standard „chytrých cívek“ s NFC tagy
Velké novinky přicházejí také v oblasti filamentů Prusament. Jakákoliv nově vyrobená cívka totiž dostane přepisovatelné NFC tagy, díky kterým tiskárna sama pozná typ materiálu, barvu, množství zbývajícího filamentu a automaticky nastaví správné parametry ve sliceru. Tedy podobně, jako to můžeme znát například od konkurenční Bambu Lab.
Oproti konkurenci, která má své uzavřené systémy a tak nějak si hraje jen na vlastním písečku, jde Průša jinou cestou – sází na otevřenost a širokou spolupráci napříč mnoha dalšími výrobci. Nový standard má nést název OpenPrintTag a už nyní o něj projevily zájem společnosti jako Haňovické Plasty Mladeč (FilamentPM), Filamentum, 3D-Fuel a další.
Silikonový tisk pro širokou veřejnost
Velkým překvapením konference byla úplně nová tisková hlava, která zvládá tisk dvousložkového silikonu. To je zkrátka úplně jiný typ elastomeru, než na který jsme byli dosud u domácích 3D tiskáren zvyklí (jako TPU, TPE nebo TPEE).
A co víc, podle Průši to nemusí skončit jen u silikonu. V budoucnu může tato hlava dokázat tisknout z jiných tekutých materiálů, jako je například pryskyřice.
Speciální limitovaná Signature Oak
Zlatým hřebem celé akce bylo odhalení limitované edice tiskárny Signature Oak. Jedná se o stroj, který zkrátka nechcete mít schovaný doma ve sklepě, ale přímo vedle televize všem na očích.
Ve spolupráci s truhlářskou firmou Jelínek vznikne pouze 250 kusů této 3D tiskárny, z nichž každá bude mít skelet ze 100 let starého dubu a vlastnoruční podpis samotného Josefa Průši. Cena této limitky není veřejně známá a nepůjde ani koupit normálním způsobem. Můžete si však o ni požádat přímo na oficiálním webu.
Co dalšího na akci zaznělo:
-
EasyPrint nyní dokáže vytvářet tiskové podklady i pro tiskárny jiných značek (Bambu Lab, Creality, Anycubic, Elegoo, Voron a spousty dalších).
-
Nová verze Prusa Slicer 3.0 přinese hezčí vzhled, možnost otevření více projektů najednou (v záložkách), změnu v procesu přípravy souborů a mnoho dalšího.