Cnews.cz  »  Internet  »  Prusa Event 2025 přinesl lavinu novinek: novou 3D tiskárnu s důrazem na soukromí dat, chytré cívky i silikonový tisk

Hardware   Internet

Prusa Event 2025 přinesl lavinu novinek: novou 3D tiskárnu s důrazem na soukromí dat, chytré cívky i silikonový tisk

Dominik Dobrozenský
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Bezpečnost, otevřenost a inovace. Prusa Event 2025 ukázal novou 3D tiskárnu Core One L, otevřený standard OpenPrintTag a možná revoluční silikonový tisk.
Co se dozvíte v článku
  1. Větší a bezpečnější Prusa Core One L
  2. Nový open-source standard „chytrých cívek“ s NFC tagy
  3. Silikonový tisk pro širokou veřejnost
  4. Speciální limitovaná Signature Oak

Koncem října uspořádal Prusa Research vlastní konferenci Prusa Event 2025, na které oznámil doslova nálož novinek. Dočkali jsme se oznámení větší 3D tiskárny Core One L s důrazem na bezpečnost dat, vlastní řešení „chytrých cívek“ až po silikonový tisk nebo limitovanou edici tiskárny Signature Oak.

Větší a bezpečnější Prusa Core One L

Nově představená Prisa Core One L navazuje na loňský model Core One, který v mnoha ohledech značně vylepšuje. Tisková plocha se zvětšila na 300 × 300 × 330 mm a uzavřená vnitřní komora se nově dokáže vyhřát až na 60 °C, což ocení hlavně ti, kdo tiskou z pokročilých materiálů jako PC, PA nebo ASA.

Nový model má tiskovou plochu z odlévaného a frézovaného hliníku, což má zaručit skutečně rovnoměrné rozložení tepla. Teplotní rozdíl na 99% plochy nepřekročí 2 °C. Do podložky se zároveň dostalo více magnetů, které zajistí, že se tiskový plát jen tak nezkroutí.

Zdroj: Youtube.com

Prusa Core One L bude mít (konečně) v základu Full HD kameru s nočním režimem a jako příjemný bonus přibylo automatické ovládání horní ventilační mřížky, která se dříve musela otevírat/zavírat ručně. Prodej tiskárny začne 7. listopadu za necelých 40 tisíc korun, a to pouze v sestavené variantě.

Josef Průša získal prezidentské vyznamenání. Český otec 3D tisku začínal ve sklepě, dnes jej zná celý svět Přečtěte si také:

Josef Průša získal prezidentské vyznamenání. Český otec 3D tisku začínal ve sklepě, dnes jej zná celý svět

Bezpečnost především: edice pro kritickou infrastrukturu

Nová Prusa Core One L k dostání s volitelnou konektivitou. Stroj bude moci pracovat kompletně offline, dokonce i během úvodního nastavení. Pro podniky fungující v kritické infrastruktuře, které vyžadují přísné zabezpečení proti průmyslové špionáži, bude k dispozici verze s upravenou deskou bez Wi-Fi modulu, ke které půjde připojit šifrované USB zařízení pro lokální komunikaci.

Prusa Core One L pro kritickou infrastrukturu

Šifrovaný disk zabezpečí tok dat v kritické infrastruktuře

Autor: Prusa Research

Nový open-source standard „chytrých cívek“ s NFC tagy

Velké novinky přicházejí také v oblasti filamentů Prusament. Jakákoliv nově vyrobená cívka totiž dostane přepisovatelné NFC tagy, díky kterým tiskárna sama pozná typ materiálu, barvu, množství zbývajícího filamentu a automaticky nastaví správné parametry ve sliceru. Tedy podobně, jako to můžeme znát například od konkurenční Bambu Lab.

Průša ve spolupráci s českou TRL Space vyvinul materiál, který poletí do vesmíru. Koupit si jej můžete i vy Přečtěte si také:

Průša ve spolupráci s českou TRL Space vyvinul materiál, který poletí do vesmíru. Koupit si jej můžete i vy

Oproti konkurenci, která má své uzavřené systémy a tak nějak si hraje jen na vlastním písečku, jde Průša jinou cestou – sází na otevřenost a širokou spolupráci napříč mnoha dalšími výrobci. Nový standard má nést název OpenPrintTag a už nyní o něj projevily zájem společnosti jako Haňovické Plasty Mladeč (FilamentPM), Filamentum, 3D-Fuel a další.

Prusa Research OpenPrintTag

Každá nová cívka Prusamentu ponese nové OpenPrintTagy

Autor: Prusa Research
Prusa Research OpenPrintTag

O nový standard OpenPrintTag už projevilo zájem hned několik výrobců filamentu

Autor: Prusa Research

Silikonový tisk pro širokou veřejnost

Velkým překvapením konference byla úplně nová tisková hlava, která zvládá tisk dvousložkového silikonu. To je zkrátka úplně jiný typ elastomeru, než na který jsme byli dosud u domácích 3D tiskáren zvyklí (jako TPU, TPE nebo TPEE).

A co víc, podle Průši to nemusí skončit jen u silikonu. V budoucnu může tato hlava dokázat tisknout z jiných tekutých materiálů, jako je například pryskyřice.

WT100_25

Zdroj: Youtube.com

Speciální limitovaná Signature Oak

Zlatým hřebem celé akce bylo odhalení limitované edice tiskárny Signature Oak. Jedná se o stroj, který zkrátka nechcete mít schovaný doma ve sklepě, ale přímo vedle televize všem na očích.

Ve spolupráci s truhlářskou firmou Jelínek vznikne pouze 250 kusů této 3D tiskárny, z nichž každá bude mít skelet ze 100 let starého dubu a vlastnoruční podpis samotného Josefa Průši. Cena této limitky není veřejně známá a nepůjde ani koupit normálním způsobem. Můžete si však o ni požádat přímo na oficiálním webu.

Zdroj: Youtube.com

Co dalšího na akci zaznělo:

  • EasyPrint nyní dokáže vytvářet tiskové podklady i pro tiskárny jiných značek (Bambu Lab, Creality, Anycubic, Elegoo, Voron a spousty dalších).

  • Nová verze Prusa Slicer 3.0 přinese hezčí vzhled, možnost otevření více projektů najednou (v záložkách), změnu v procesu přípravy souborů a mnoho dalšího.

Vstoupit do diskuse (1 názor)

Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Co si myslíte o AI moderátorce Noře?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz
Asi se na starý kolena začnu zajímat. Synův pradědeček (93 let, architekt) se tím baví už pět let a výsledky jsou solidní. Tiskne hračky pro děti a různé náhradní díly. Musím se ho zeptat co má za mašinku.
QproTest

Nejnovější

Témata

Zobrazit všechny

Návody a tipy
Meta ukončuje Messenger na dvou platformách. Jeden trik ho ale dokáže zachránit

Meta ukončuje Messenger na dvou platformách. Jeden trik ho ale dokáže zachránit

Nepořádek v dílně? Tento nástroj z fotky vytvoří organizér do šuplíku, který vytisknete i doma na 3D tiskárně

Nepořádek v dílně? Tento nástroj z fotky vytvoří organizér do šuplíku, který vytisknete i doma na 3D tiskárně

Chcete jít volit s mobilem místo klasické občanky? Zde je návod, jak zprovoznit aplikaci eDoklady

Chcete jít volit s mobilem místo klasické občanky? Zde je návod, jak zprovoznit aplikaci eDoklady

Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Dále u nás najdete

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Stahujte publikaci Hvězdy českého ICT

Náhrada za Microsoft a Google? Co třeba evropský Nextcloud?

Chceš-li snížit byrokracii, nesmíš zavádět novou

OSVČ, za které platí pojištění stát, nemusí od 2026 hradit zálohy

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Uchazeč o IT práci? Často podvodník z „farem“ z Asie

KFC mlčí, veřejnost křičí. Pomůže jen otevřená kuchyně, tvrdí experti

AI už určuje, jak se hodíte na práci, o kterou žádáte

Open hardware v 3D tisku je mrtvý, říká Průša

Akademie věd spouští program Strategie AV21 AI

Motoristé s Turkem by spíše mohli rozvážet Babišova kuřata

AI není krátkodobý výstřelek

Děti šíří chřipku více než dospělí. Ochránit je lze i vakcínou do nosu

Badyán, hřebíček nebo skořice: Poznejte koření podle fotek

Co je zákaznická zkušenost a proč ji vůbec řešit?

Mohou města regulovat výdejní boxy? Záleží, o čí boxy jde

Pečené čevabčiči s bramborami z jednoho pekáče

Konec zlatých časů. Růst mezd se zastavil, ale nároky rostou

Nový model ochrany dat: odpovídá na poptávku po odolnosti