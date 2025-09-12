Prusa MK4S zlevnila na historické minimum. Výhodně teď pořídíte také Prusament filamenty a online kurzy

Začátek školního roku je tradičně doprovázený různými slevovými akcemi a český Průša není výjimkou. V rámci akce Back to School například zlevnil skvělou 3D tiskárnu MK4S na historicky nejnižší cenu. Kromě toho zlevnil i vybrané filamenty a online kurzy.
Prusa MK4S za rekordně nízkou cenu
Ze zlevněné nabídky je bezpochyby nejzajímavější 3D tiskárna Prusa MK4S, která se dostala na dosud nejnižší cenu od svého uvedení. Na e-shopu ji nyní pořídíte za zhruba 24 tisíc korun v sestavené verzi, případně za 17 tisíc jako stavebnici.
Pokud pokukujete po loňské CoreXY Prusa Core One, k jejímu nákupu nyní dostanete zdarma magnetickou kameru Buddy3D. Ta vám umožní vzdáleně sledovat průběh tisku nebo natáčet časosběrná videa. Výhodně teď pořídíte také vybrané Prusament filamenty. V 15% slevě najdete PLA a PETG různých barev, plus dvojici Woodfill filamentů, také s 15% slevou.
Jako poslední se do slevové nabídky dostaly také online kurzy 3D modelování v Autodesk Fusion 360, kompletní průvodce fotografováním 3D výtisků, jejich postprocessováním a barvením, principy modelování 3D tištěných dílů nebo kurz, který vás naučí efektivně používat PrusaSlicer. Na kurzy je sleva od 30 % do 50 %.
zdroj: Prusa