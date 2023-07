První 3nm procesory a nová CPU architektura Applu: Notebooky s procesory M3 prý vyjdou v říjnu

Zatímco se schyluje k vydání refreshe procesorů Intel Raptor Lake (a v noteboocích snad už i čipletových 4nm Meteor Lake), Apple bude díky svým specifickým podmínkám opět první s procesorem založeným na nové 3nm technologii a mohl by ho vydat už letos. 3nm procesory M3 mají ale také mít očekávanou novou architekturu (na kterou se čeká od M1 a telefonního A14), což je možná ještě důležitější.

Podle Marka Gurmana píšícího pro Bloomberg, jenž má obvykle nejlepší zprávy ze zákulisí o připravovaných věcech od Applu, by M3 měl být odhalený v říjnu. Firma má o měsíc dříve odhalit nové modely telefonů (které by mohly mít v highendových modelech také 3nm SoC A17), ale Gurman píše, že dle jeho informací bude poté v říjnu další odhalovačka.

Jejím obsahem by podle něj měly být nové počítače Mac, byť to je více dedukce než přímo ověřená informace. Tyto nové modely počítačů by pravděpodobně už měly být založené na procesoru M3 a znamenat tak jeho premiéru. Přímo v říjnu ale ještě nemusí být vydané fyzicky. Půjde pravděpodobně o papírové vydání (či lépe řečeno videoprezentaci) s různými vágními marketingovými údaji o výkonu. Fyzická dostupnost může pravděpodobně být později, takže je možné, že se M3 reálně začne prodávat třeba až v listopadu.

Tato premiéra by se měla týkat základní verze M3 s relativně nižším výkonem, verze M3 Pro, Max a případně Ultra budou asi následovat až s větším zpožděním (jejich verze v generaci M2 vyšly teprve letos, takže jejich náhrada nejspíš bude až věcí roku 2024). První počítače s 3nm procesory a novou architekturou tak asi nebudou dražší řady Mac Pro, ale nejspíš MacBook Air, 13palcová verze Mac Pro a all-in-one počítač iMac. Dalo by se čekat, že by také mohlo dojít na mini desktop Mac Mini, byť ten není Gurmanem zmíněný.

Procesor Apple M2 Autor: Apple

Jak už bylo zmíněno, možná nejzajímavější na procesoru M3 bude architektura. V momentu, kdy Apple vydával procesor M1 (a sesterský telefonní A14), měl pověst nezastavitelného buldozeru, který vydává každý rok nové výkonné CPU jádro s vylepšeným IPC (výkonem na 1 MHz). Od toho se také odvíjela nadnesená očekávání toho, jak Apple zcela rozdrtí tradiční PC trh a x86 procesory. Ale paradoxně zrovna po M1 se mu věci zadrhly a následující generace M2/A15 (a v telefonech ještě A16) měly v podstatě stejnou architekturu velkého jádra a výkon doháněly vyššími frekvencemi.

Nová architektura hlavního velkého jádra CPU tedy vyjde až teď v M3 po třech letech. Apple s ní bude mít zase příležitost ukázat ono domnělé či skutečné vedení v oblasti CPU architektur, pokud by se mu opět podařilo přijít s jádrem, které by výkon na 1 MHz (čili ono IPC) zvýšilo mezigeneračně o desítky procent. Pro Apple by to mohla být příležitost dosáhnout prvenství v jednovláknovém výkonu, které ztratil nejpozději v roce 2021 (proti procesorům Intel Alder Lake, byť to záleží na tom, v jakém benchmarku se srovnává). Bude tedy hodně zajímavé vidět, co se firmě povede vyprodukovat.

Zdroj: Bloomberg