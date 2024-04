Prvním notebookem s novým typem pamětí LPCAMM2 bude Lenovo ThinkPad P1 Gen7

Nový typ pamětí LPCAMM2 má v noteboocích nahradit současné moduly SO-DIMM a v některých případech i napevno napájené paměti LPDDR5X. Jako první by se tento typ pamětí měl objevit v novém Lenovu P1 Gen7. Lenovo uvádí rychlost až 7467 MT/s.

Za technologií CAMM (Compression Attached Memory Module) stojí společnost Dell, která ji loni věnovala organizaci JEDEC (ta stojí za standardy operačních pamětí). Z CAMM se stal Low-Power CAMM 2 s nepříliš přívětivou zkratkou LPCAMM2 a potenciálně nový typ pamětí pro notebooky, ale i desktopy.

Na videu je vidět tvar nového modulu a Lenovo jej zmiňuje i ve specifikacích Autor: Lenovo

Paměťový modul se do konektoru zasunuje podobně jako procesor, tedy už ne z boku, ale shora. Tento typ modulů by se mohl dostat i do velmi tenkých notebooků, které kvůli místu raději používají připájené paměti. Za nevýměnnými pamětmi ovšem někdy stojí i obchodní stránka, uvidíme tedy, jak se k tomu výrobci postaví.

Modul LPCAMM2 a konektor na základní desce Autor: Micron

Micron podotýká, že je to vlastně největší změna ve formátu RAM pro osobní počítače od chvíle, kdy se v noteboocích objevily SO-DIMMy.

LPCAMM2 má datovou šířku 128 bitů a zastoupí tak oba dva moduly SO-DIMM pro dvoukanálové zapojení. Výhoda použití pamětí LPDDR je, že lze dosáhnout mnohem nižší pohotovostní spotřeby, podle Micronu až o 80 % proti DDR5 (v nečinnosti, nízké zátěži a během spánku). V noteboocích, které doteď používaly paměti DDR4 a DDR5 v modulech, tedy LPCAMM2 s LPDDR5X, může výrazně zlepšit výdrž na baterii. Moduly jsou na druhou stranu menší a mechanicky jednodušší než SO-DIMMy.