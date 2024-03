Recenze 65″ televizoru TCL C805: MiniLED v kombinaci s QLED za dobrou cenu

TCL se přetahuje s Hisense o místo druhého největšího výrobce televizorů na světě. Model C805 patří do řady C80 a TCL jej vyrábí v úhlopříčkách 50 až 98″. Má VA panel a za 65″ úhlopříčku cenu okolo 28 990 Kč. Takto velké – ale obyčejné LCD – seženete i mnohem levněji, podsvícení MiniLED je však lákavá funkce.

MiniLED znamená podsvícení pomocí mnohem většího množství miniaturních LED. To poskytuje možnost stmívat části obrazu samostatně a tím i výrazně větší kontrast. Nejde to pro každou diodu zvlášť (to bychom se blížili vlastnostem OLEDu), ale pro obdélníky velikosti několika čtverečních centimetrů, v závislosti na modelu. TCL C805 má těchto zón 512, ale třeba v top modelu TCL X955 má těchto zón desetkrát tolik.

Pro instalaci televizoru je lepší, když jste dva, středový stojan však našroubujete během chvíle pomocí pár šroubů. Celou váhu pak drží dvě kovové výztuhy uvnitř stojanu, který lze využít i pro jednoduchý cable-management. Jde rozhodně o jeden ze snadněji „rozbalitelných“ televizorů.

Autor: TCL Autor: TCL

Zadní část televizoru je plastová, přední má vzhled kartáčovaného titanu. TCL osadilo všechny úhlopříčky centrálním stojanem, pouze 98″ diagonála má nohy po stranách. TCL uvádí jako jednu z výhod bezrámečkové provedení, což je trochu nadsázka. Bez rámečku nejsou ani top modely, v tomto případě je vedle obrazu ještě 8 mm černého proužku.





Autor: TCL Reálná tloušťka rámečků Autor: Radomír Kejduš

Dálkový ovladač není moc ergonomický, ale to platí i pro většinu ostatních značek. Nad směrovým křížem najdete třeba užitečné tlačítko pro přepínání profilů v Google TV. „Streamovací“ tlačítka dole potom obsahují Netflix, Prime Video a YouTube.

Dálkový ovladač Autor: Radomír Kejduš

Zajímavé je zde tlačítko TCL Channel, což je streamovací služba fungující bez předplatného v podstatě zdarma. Knihovna filmů není vůbec malá, nicméně obsahuje spíše béčkový obsah typický pro televizní stanice. Fanoušci Netflixu z něj nadšení nebudou, ale umím si představit, že běžný divák to bude občas využívat. Další tlačítko otevře webový prohlížeč, jehož užitečnost je u televizoru obecně dost diskutabilní.

Autor: Radomír Kejduš TCL Channel Autor: Radomír Kejduš Autor: Radomír Kejduš

Konektorová nabídka televizoru je tak akorát, pro běžné použití dostatečná. Dva porty HDMI 2.1 zvládnou obnovovací frekvenci 120, respektive 144 Hz, a využijete je tak pro připojení herních konzolí. Další dva pak nabízí standardních 60 Hz. USB (3.0) je zde jen jedno. HDMI 2.1 u tohoto televizoru dovoluje až 4K při 120 Hz a 12b barvách, případně 144 Hz při 10b barvách. Napájecí kabel má netradičně velký konektor. Pro hráče je tu podpora 144Hz frekvence a technologií ALLM a VRR či Freesync Premium Pro.

Konektorová nabídka Autor: Radomír Kejduš Stojan Autor: Radomír Kejduš

Televizor podporuje všechny standardy HDR a obraz má na starosti procesor AiPQ 3.0. Zvukový zážitek je starostí dvou 15W reproduktorů mířících směrem dolů, podporují standardy Dolby AC4 a Dolby TrueHD. Přes funkci Multisound zvládne přehrávat zvuk z TV a z připojených sluchátek současně a každou z hlasitostí regulovat nezávisle.

Smart TV u TCL znamená Google TV, před sebou tedy máte standardní známé prostředí. Televizor je vnitřně pojmenovaný jako Smart TV Pro (jiné značky mívají v názvu výrobce), pro lepší nalezení v domácí síti jej lze v nastavení přejmenovat.

Na televizoru není (nebo jsem jej nenašel) tlačítko pro ovládání, a pokud by se vám vybil ovladač, tak máte smůlu (poznámka: Google TV lze ovládat i přes mobil).

Autor: Radomír Kejduš

Obrazovka

Je čas pustit se do kvality obrazu. Obrazovka je typu QLED, tedy s kvantovými tečkami pro lepší podání barev. Televizor podporuje standardy HDR10+, HLG, Dolby Vision a Dolby Vision IQ (to automaticky optimalizuje nastavení podle obsahu, a využívá dokonce i senzoru pro okolní osvětlení).

V základu je aktivní obrazový režim Dynamický, případně Standard. Je tak rozumné se rovnou přepnout na filmový režim (překonat otravnou ekologickou hlášku o možné vyšší spotřebě) a nechat ho tam napořád.

Režim Standard Autor: Radomír Kejduš Režim Kino Autor: Radomír Kejduš Křivka gama Autor: Radomír Kejduš

Standardní režim má hodně studené barvy, ale také o něco širší barevný prostor. Režim Kino je už lépe vyvážený a má jen mírně studené barvy. Ty lze případně ještě v nastavení zkalibrovat, což už bez vybavení neuděláte. Ubrat o pár bodů modrou složku obraz každopádně ještě trochu vylepší.

Rozsah jasu jsem naměřil 50 až 490 nitů (bez HDR). Podsvícení je tu samozřejmě celoplošné, ale rovnoměrnost bývá dokonalá jen u OLEDu. Optická sonda podle očekávání zaznamenala klesající jas u okrajů i o více než 100 nitů. Při sledování filmů to nevadí, naopak je to možná pro oči i trochu příjemnější. Antiodrazivá úprava má slabiny ve scénách s převahou černé, to je ale bolístka řady televizorů.

Rovnoměrnost podsvícení (foto) Autor: Radomír Kejduš Rovnoměrnost podsvícení (sonda) Autor: Radomír Kejduš

Televizor obsahuje senzor okolního jasu, a umí jej tedy měnit automaticky. Při ruční změně jasu či režimu obrazu tradičně otravuje ekologická hláška, ale jelikož je lepší už filmový režim nevypínat a ostatní režimy ignorovat, neměli byste se s ní setkávat často.

Autor: Radomír Kejduš Autor: Radomír Kejduš

Google TV

U televizních stanic není co řešit. Jen přepínání mezi stanicemi by mohlo být rychlejší, u tohoto modelu je to zhruba 2,5 sekundy. Rozhraní Android TV, v nové verzi přejmenované na Google TV, je pak zcela standardní a jen pár prvků (typicky EPG) je dílem TCL.

Trošku nekomfortní to bylo u přehrávání filmů z USB disku. Pokud jsem se na něj nepřepnul hned po jeho připojení a potvrzení notifikace, měl jsem někdy problém se na něj vůbec přepnout. Pod tlačítkem vstupů na ovladači to nešlo, externí disk byl k nalezení v jiné části systému (a jen někdy). Často pomohlo jen odpojení/připojení a rychlé potvrzení notifikační hlášky.

Výběr vstupů Autor: Radomír Kejduš Výběr vstupů (ani zde jsem se k USB disku nedostal) Autor: Radomír Kejduš

U každého dílu seriálu přehrávaného z disku jsem také musel znovu ručně zapínat ty správné titulky. Tento typ (potenciálně pirátského) obsahu není holt prioritou výrobců televizorů.

Hodnocení

Autor: Radomír Kejduš

TCL C805 boduje slušným obrazem a velmi dobrým poměrem cena/výkon. MiniLED zde u 65″ diagonály má celkem 512 stmívacích zón (čím více, tím lépe) a je to znát. Softwarová část je ale dlouhodobě slabší. Zvuk 2.0 (15 W) se nemusí za nic stydět, ovšem pokud nejste zvyklí na pořádný externí soundbar.

Cílovou skupinou budou hlavně lidé bažící po kontrastním obrazu, ostrých barvách a velké úhlopříčce a kteří naopak neocení řadu nadstandardních funkcí známých z některých jiných televizorů. Méně náročné diváky pak potěší streamovací služba TCL Channel s videotékou zdarma. Jde skutečně o jeden z nejdostupnějších QLED a MiniLED televizorů a jako takový je třeba jej brát.