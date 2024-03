Funkci Circle to Search brzy obohatí nástroj jazykového překladu pro okamžité přeložení textu na displeji

Circle to Search brzy obohatí překladatelské funkce Autor: Google

Google stojící za funkcí Circle to Search, kterou můžete najít v nových smartphonech Samsung řady Galaxy S24 a vybraných Pixelech, oznámil rozšíření své funkce o nástroj jazykového překladu.

Připravovaná funkce umožní přeložení textu, který se po aktivaci Circle to Search vyskytuje na obrazovce. Nebude přitom vůbec nutné text jakkoliv označovat. Stačí dlouze stisknout domovské tlačítko nebo navigační panel pro vyvolání Circle to Search a následně kliknout na ikonu překladu.

Google tuto funkci prezentoval na přeložení jídelního lístku z korejštiny do angličtiny. Někteří z vás mohou namítat, že stejnou funkcí disponuje i Překladač Google, v případě Circle to Search ale nemusíte přeskakovat z jedné aplikace do druhé a zpět jen kvůli rychlému přeložení.

Překladatelský nástroj se má dostat do Circle to Search v průběhu nadcházejících týdnů. Společně s touto funkcí se do Google map dostane nová funkce založená na umělé inteligenci. Když v mapách otevřete určité místo (například restauraci), AI zobrazí souhrn popisující zajímavá místa v okolí a také souhrn uživatelských recenzí.