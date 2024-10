Recenze Samsung OLED QE65S95D: Revoluční matná obrazovka bere dech

Letos má Samsung v prodeji tři modely OLED (respektive QD-OLED) televizorů a jeden z nich má matnou obrazovku. Ty další dva jsou S85D a S90D, ale největší wow efekt způsobí právě QE65S95D. Navíc má jako jediný i externí box s konektory a tunery, ze kterého vede do samotné obrazovky jen jediný relativně průhledný kabel.

S matnou obrazovkou poprvé přišel Samsung u designových televizorů The Frame a letos to poprvé zkouší u běžného modelu.

Vyzkoušel jsem 65″ úhlopříčku, kterou Samsung prodává za 69 990 Kč. Při začátku prodeje to bylo 90 tisíc, ale v půlce srpna došlo k velkému zlevnění. Za odevzdání starého televizoru můžete ještě dostat cashback až dalších deset tisíc. Pořídit si můžete i 55″ úhlopříčku (která se na internetu dá sehnat už od 40 tisíc) a 77″ variantu.

Jediný kabel spojuje TV s externí jednotkou Autor: Radomír Kejduš Z boku je televizor velmi tenký, externí jednotku lze připevnit na stojan či nechat zvlášť Autor: Samsung Externí jednotka Autor: Samsung

Televizor S95D je velmi tenký, na tloušťku má jen 11 milimetrů. Středový stojan slouží i pro upevnění boxu nazvaného One Connect Box, který případně můžete umístit do skříňky pod televizor. Pro pověšení na zeď využijete standard VESA 400×300.





Jelikož jde o jeden z top modelů Samsungu, dostal také nejvýkonnější obrazový procesor NQ4 AI Gen2, který optimalizuje obraz i zvuk s pomocí neuronových sítí. Upscaling z nižších rozlišení je velmi povedený, jen v některých případech je optimalizace až moc agresivní a aby se Samsung vyhnul kostičkovanému obrazu, zobrazí místo nich „omalovánky“. Ale to se děje jen výjimečně u některých scén SD vysílání.

Obrazovka má obnovovací frekvenci 144 Hz, což využijete v herním módu. Pro televizní vysílání a filmové služby jde o 100Hz panel.

Režimy obrazu

Samsung dlouhodobě nepodporuje Dolby Vision, ze standardů HDR jsou tu tak HDR10+ či HLG. U zvuku je tu podpora Dolby Atmos. Vestavěné reproduktory míří dozadu a hrají velmi dobře. Pokud však zapojíte externí repro, posunete zážitek ještě mnohem výše. V případě soundbaru stejné značky pak televizor využije technologie Q-Symphony a spojí reproduktory dohromady. V mém případě jsem připojil soundbar od Sonosu, abych si potvrdil, zda Samsung umí přes kódy HDMI získávat údaj o hlasitosti. A stejně jako můj postarší Philips to neumí, pouze zobrazí informaci o změně hlasitosti, ale už ne konkrétní číslo.

Externí soundbar nezobrazí úroveň hlasitosti Autor: Radomír Kejduš Přepínání režimů znamená nekonečné odklikávání ekologické hlášky Autor: Radomír Kejduš Inteligentní režim obrazu. Filmový režim je ale pořád lepší volbou Autor: Radomír Kejduš

Samsung má vcelku propracovaný Inteligentní režim obrazu. Tenhle mód pak bude automaticky měnit barevnost na základě obsahu (což lze v nastavení i trochu poladit). Stejně je nakonec ale pořád lepší se přepnout do režimu Film nebo Filmmaker, tedy do příjemných a přesných filmových barev. Ty se snad kromě sportu a her hodí na všechny typy obsahu.

Dálkové ovládání

Ergonomický ovladač Samsungu padne skvěle do ruky a palec máte rovnou na výrazné kolébce pro hlasitost. Dlouhodobě mám právě tyhle ovladače nejraději, byť pár tlačítek navíc by snesly a třeba HbbTV se s nimi neovládá moc pohodlně. Některé funkce je totiž třeba lovit v menu.

Zkrátka by se na něj vešlo ještě jedno či dvě tlačítka, ideálně nastavitelné. Čtveřice zástupných tlačítek pro streamovací služby spouští Netflix, Disney+, Prime Video a Sweet TV (tato služba má se Samsungem strategické partnerství a od letoška i místo na jeho ovladačích).

Nastavení TV stanic, které můžete spustit přes multifunkční tlačítko Autor: Radomír Kejduš Dálkové ovládání Autor: Samsung

Dálkový ovladač se dobíjí přes USB-C, případně se dobije sám přes solární panýlek. Stačí, když jej občas necháte otočený tlačítky dolů. Na což jsem si tedy nevzpomněl ani jednou, takže to spíše jistí USB-C.

Stiskem tlačítka pro změnu programů spustíte EPG a stejný stisk kolébky hlasitosti je funkcí mute. Podržení multitlačítka je pak rychlý přístup k několika vybraným TV stanicím, jejich seznam si můžete nastavit sami.

Smart TV: nový Tizen

Na domovské obrazovce si toho moc změnit nemůžete, snad jen pořadí nainstalovaných aplikací. Ještě nad nimi je pak okamžitý přístup k televiznímu vysílání a stanicím, přičemž na prvních místech jsou stanice Novy. Tento seznam nejde upravovat, stejně tak pořadí stanic v EPG je napevno. Můžete však některé pro vás zbytečné stanice jednoduše vymazat, a pokud jsou to ty první, zmizí i z domovské obrazovky a na jejich místo se posunou další. EPG je standardně pomalejší, přepnutí stanice trvá zhruba dvě sekundy.

Samsung u EPG ale nabízí až pět dalších uživatelských seznamů, které si pojmenujete podle sebe a v nich stanice seřadíte podle libosti. Pokud vás není doma šest a více, každý člen rodiny může mít svůj, aniž by musel přepínat profil celého Smart TV. Tohle je skvělá funkce.

Standardní EPG Autor: Radomír Kejduš Uživatelské TV seznamy Autor: Radomír Kejduš

Poté je tu režim Ambient. Idea Samsungu je taková, že televizor je jako obraz na stěně a místo vypnuté černé obrazovky může zobrazovat něco hezkého. Zde tedy vyberete nějaký hezký „spořič“, nabídka je vcelku široká.

Výběr režimů Ambient Autor: Radomír Kejduš Autor: Radomír Kejduš

Záložka Daily+ mi přijde zmatená ještě více než domovská obrazovka. Najdete zde například videa pro domácí fitness, Samsung Smarthings či funkci prozvonění vašeho telefonu. Pokud je totiž s televizorem spárovaný a někde jste jej v bytě nechali, přes televizor jej můžete najít. Pokud nemáte zrovna možnost prozvonění z jiného telefonu, jde o užitečnou funkci.

Celkově bych měl na Tizen hodně výhrad, pokud se ale naučíte rychle přepínat, kam potřebujete, nebude vás zdržovat. Ocenit musím uživatelské TV seznamy, prozvonění mobilu či Ambient. Vedle nich je tu ale i spousta balastu, který se nedá nikam odsunout. Což nejde moc ani u konkurenčních Smart TV systémů.

Matná obrazovka!

Na tohle jsme čekali roky. Naprostá většina televizorů je lesklá, výrobci to vždy odůvodňovali kvalitnějším podáním barev. Občas některé modely disponovaly antireflexní vrstvou, která snižovala míru odrazů, jen to bylo takové „lepší než nic“.

Matná obrazovka Autor: Radomír Kejduš

Samsung jim nyní vypálil rybník. Bude ale zajímavé sledovat, zda se toho bude sám držet a v příštích generacích použije tuhle technologii i v dalších televizorech. Bylo by to rozhodně ku prospěchu. Matná obrazovka u Samsungu totiž udělá obrovský rozdíl a wow efekt, podobně jako když poprvé vyzkoušíte Ambilight u Philipsu.

Teprve pod úhlem je vidět lehce odraz Autor: Radomír Kejduš Až pod velkým úhlem se dá rozpoznat objekt Autor: Radomír Kejduš

Jakýsi náznak odrazu se na obrazovce objeví, až když se díváte z hodně velkého úhlu. Nejlépe to asi ilustruje fotka s použitím blesku:

Televizor s lesklou obrazovkou Autor: Radomír Kejduš Samsung s matnou obrazovkou Autor: Radomír Kejduš

Tohle je nejlepší televizor, jaký si běžně můžete koupit

Samsung OLED QE65S95D Autor: Samsung

Nevýhody tento televizor samozřejmě nějaké má, ale cena (69 tisíc) mezi ně nepatří. Ta je na top model již vcelku rozumná.

Mně sice jednoduchý dálkový ovladač Samsungu vyhovuje, ale někomu by naopak mohla řada tlačítek chybět. Taktéž Tizen se nyní podobá více Google TV, většina jeho domovské obrazovky je však méně užitečná a pro samý doporučovaný obsah mají ikonky vašich programů a aplikací velmi málo prostoru. To je ostatně třeba i problém na WebOS.

Zapomeňte na 8K, umělou inteligenci či o procenta lepší kontrast. Matná obrazovka strčí do kapsy jiná vylepšení obrazu. Tohle je zřejmě to nejlepší, co si do obýváku (pokud ho nemáte ve sklepě) můžete pořídit.