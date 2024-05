Recenze Xiaomi 14 Ultra: je to stále ještě smartphone, nebo už kompaktní fotoaparát?

Obsah balení:

Xiaomi se u své nové vlajky rozhodlo pro kompletní balení a do krabičky mimo samotnou Ultru přidalo vše, co k ní můžete potřebovat. V krabičce tak mimo telefon najdete 90W napájecí adaptér, metrový USB-C/USB-A kabel, plastový kryt s matnou úpravou, na displeji nalepenou ochrannou folii a jako bonus sadu nepotřebných uživatelských příruček.

V krabičce na vás čeká pořádná dávka příslušenství Autor: Cnews

Parametry:

Rozměry a hmotnost: 161,4 × 75,3 × 9,2 mm; 221 g Zpracování: displej s odolným sklem Xiaomi Shield Glass, záda z ekologické kůže, rám z hliníku, odolnost IP68 Displej: 6,73" LTPO AMOLED displej, 3200 × 1440 px, 120 Hz, HDR10+, jemnost 522 PPI, jas až 3000 nitů Procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm), 8jádrový, frekvence až 3,3 GHz, grafický akcelerátor Adreno 750 RAM a paměť: 16 GB RAM + 512 GB vnitřního úložiště Selfie kamera: 32 Mpx, f/2.0, širokoúhlý, HDR, až 4K@60fps Zadní fotoaparáty: hlavní: 50 Mpx, 1", f/1.6-f/4.0, 23 mm, PDAF, OIS, Laser AF

teleobjektiv: 50 Mpx, 1/2.51", f/1.8, 75 mm, dual pixel AF, OIS, 3,2násobný optický zoom

periskopický teleobjektiv: 50 Mpx, 1/2.51", f/2.5, dual pixel PDAF, OIS, 5násobný optický zoom

ultraširokoúhlý: 50 Mpx, f/1.8, 12 mm, 122 °, dual pixel PDAF TOF 3D

Leica lens Nahrávání videa: 8K@30fps, 4K@120/60/30fps, 1080p@1920fps, gyro-EIS, podpora Dolby Vision HDR 10-bit Baterie a nabíjení: 5000 mAh, rychlonabíjení 90 W, bezdrátové nabíjení 80 W, reverzní napájení 10 W Operační systém: Android 14 s nadstavbou HyperOS s Google službami Konektivita a funkce: 5G, 4G, GSM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 (aptX HD, aptX Adaptive, LHDC)

GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC

USB-C 3.2, NFC, dual nanoSIM, optická čtečka otisku prstů, odemykání obličejem

Vzhled a celkové zpracování:

Zatímco ostatní výrobci se předhánějí v tom, kdo nabídne svým zákazníkům víc barviček, Xiaomi sází na konzervatismus a svoji novou Ultru nabízí pouze v černém a bílém provedení. Nejedná se přitom o žádné lacině zpracované udělátko. Oba modely se pyšní patřičně precizním a prémiovým zpracováním přesně tak, jak se na vlajkový smartphone v dnešní době sluší a patří.

Zádům telefonu dominuje fotomodul Autor: Cnews Detail na masivní modul fotoaparátů Autor: Cnews

Hlavní dominantou nové Xiaomi 14 Ultra je bezpochyby fotomodul na zádech, který je doslova obří a zabírá téměř polovinu zad. Modul je obklopen titanovým rámečkem a vystupuje nad záda o 6,5mm (což není málo). Hliníkový rámeček pak mírně zasahuje do samotných zad, čímž by se měla zvětšit odolnost celého zařízení. Podle slov Xiaomi se rámeček pyšní 1,38× větší odolností oproti Xiaomi 13 Pro.

Xiaomi 14 Ultra je dostupný pouze v bílé a černé barvě Autor: Cnews

Vylepšení podle Xiaomi doznala také záda, která jsou pokryta nejnovější generací nanotechnologické veganské kůže, která má být odolná vůči opotřebení, špíně a má zajistit také antibakteriální odolnost. Jak budou záda vypadat po roce aktivního používání, bohužel nemohu v rámci testování říci. Jedno jim však upřít nelze – elegancí, krásou a precizním zpracováním v kombinaci s fotomodulem bude letošní Ultra budit pozornost vašeho okolí.





Pravý bok telefonu Autor: Cnews Spodní strana telefonu Autor: Cnews

Co se portového a tlačítkového rozvržení týče, je na tom Xiaomi 14 Ultra jako každý sebeprůměrnější telefon za pár tisíc korun. Na pravém boku je možné najít zapínací tlačítko společně s kolébkou pro změnu hlasitosti, vespod USB-C 3.2, šuplíček pro dvojici nanoSIM karet (podpora eSIM chybí) a stereoreproduktor. Druhý reproduktor se nachází na vrchní straně a společně nabízejí na poměry telefonů výborný dynamický Dolby Atmos zvuk s dobrou maximální hlasitostí. Příkladná je také přítomnost zvýšené odolnosti IP68.

Nasazením ochranného pouzdra ztratí Xiaomi 14 Ultra kousek svého kouzla Autor: Cnews

Displej:

LTPO AMOLED panel je radost používat Autor: Cnews

Xiaomi v případě svého top vlajkového modelu sáhl po tom nejlepším, co v současnosti můžete na telefonech dostat. Hlavní parádu tedy tvoří 6,73" LTPO AMOLED panel s rozlišením 3200 × 1440 px, který kryje speciální Xiaomi Shield Glass ochranné sklo. To Xiaomi opět porovnává s předchozím modelem 13 Ultra, oproti kterému je nové sklo až 10krát odolnější proti pádu.

Displej nabízí nádherné barvy a vynikající jas až 3000 nitů, tedy na přímém slunci nebo při sledování podporovaného HDR10+ obsahu budete chrochtat blahem. Displeji nechybí podpora Dolby Vision a v případě Xiaomi typicky poměrně komplexní nastavení barevnosti displeje.

Záložka Barevné schéma vás dostane k širokým možnostem nastavení barevné palety (nastavení barev podle P3 nebo sRGB škály) včetně možnosti Adaptivních barev v závislosti na okolním světle. Xiaomi nabízí také chytrá AI vylepšení obrazu, konkrétně nástroje pro zvýšení rozlišení, rozpoznání scény, MEMC a dalších. Jejich aktivací se ale logicky zvýší celková spotřeba baterie.

Displej nabízí přizpůsobení podle barevné škály Autor: Cnews AI vylepšení obrazu Autor: Cnews

Xiaomi 14 Ultra disponuje Always On režimem (nazvaným Aktivní displej), který je oproti levnějším modelům skutečným Always On a nevypne se po pár sekundách. Dokonce si můžete nastavit, zdali chcete mít Aktivní displej zapnutý neustále, nebo nechat zobrazit chytře v závislosti na tom, zda máte telefon vedle sebe, v kapse, nebo se na něj díváte.

Nastavení Always-on Autor: Cnews Nastavení Always-on Autor: Cnews

Uživatelské rozhraní:

Jak už je u Xiaomi smartphonů zvykem, i 14 Ultra běží na Androidu s vlastním uživatelským řešením HyperOS. To na jednu stranu výrazně rozšiřuje funkce čistého Androidu, na stranu druhou je systém zbytečně „přeplácaný“ všemožným balastem. HyperOS také přináší poměrně razantně upravené některé funkce Androidu a jeho používání.

Systém jako takový je ale perfektně odladěný, za což může mimo dobrou optimalizaci také extrémně výkonný procesor. Při testování jsem se prakticky nesetkal s žádnými záseky, delšími prodlevami nebo čímkoliv, co by mi kazilo používání telefonu jako takové. Pochvalu zaslouží rovněž haptická odezva, jejíž citlivost je opět možné upravit v nastavení.

Výhrad nemám ani k optické čtečce otisku prstů, která funguje bleskurychle, příkladně a rovněž i její umístění není (konečně) nalepené co nejvíce vespod, avšak přibližně v 1/4 displeje. Skrze čtečku si můžete také nechat změřit vaši tepovou frekvenci, což je sice fajn detail navíc, reálná funkčnost je ale diskutabilní.

Čtečka otisku prstů nabízí drobný detail v podobě měření tepové frekvence Autor: Cnews

Xiaomi 14 Ultra dostala od výrobce garantované 4 roky velkých aktualizací Androidu (tedy až na Android 18) a 4 roky bezpečnostních záplat. To sice není kdovíjaké číslo v porovnání se Samsungem nebo Applem, stále je to však lepší než ubohý rok či dva, které vám i v dnešní době nabídnou jiní výrobci.

Výkon:

Informace o procesoru z CPU-Z Autor: Cnews

Nová Ultra od Xiaomi je poháněna tím nejlepším, co na poli mobilních procesorů můžete aktuálně sehnat. O výkon se tedy stará „trhač plošných spojů“ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 vyrobený na 4nm technologii s maximálním taktem až 3,3 GHz. Součástí procesoru je grafický akcelerátor Adreno 750.

U nás je telefon dostupný pouze v kombinaci 16 GB RAM společně s 512 GB vnitřního UFS 4.0 úložiště. Zatímco RAM je možné softwarově rozšířit až o dalších 8 GB, s vnitřním úložištěm si budete muset vystačit, jelikož telefon nedisponuje slotem pro jakékoliv paměťové úložiště.

O extrémním výkonu procesoru není moc pochyb, a pokud nelpíte na extrémních nárocích, bude vám výkonnostně procesor stačit při jakékoliv aktuální práci, hraní nejvíce náročných her nebo natáčení videí ve vysokém rozlišením. Přesto jsem měl při testech a delším hraní pocit, že se telefon až nepřirozeně zahřívá.

S přibaleným krytem (i Photography kitem) nedokázal telefon projet celý 7minutový Burnout Benchmark a po 5 minutách vždy kvůli vysoké teplotě telefonu ukončil test. Zdárné ukončení se mi podařilo až po sundání krytu (poznámka autora: při recenzích vždy provádím testy a nabíjení s ochranným krytem, zejména kvůli tomu, že jej takto drtivá většina uživatelů bude s krytem používat).

Zahřívání je tedy něco, s čím budete muset při náročnějším používání této Ultry počítat. K představě o masivním výkonu procesoru můžou některým pomoci i výsledky benchmarků.

3DMark (Wild Life Extreme) PCMark (Work 3.0) PCMark (battery) Geekbench 6 AnTuTu Benchmark 4590 bodů 15 720 bodů 16 h a 23 min 2163 bodů SC

6623 bodů MC 1 928 569 bodů

Výdrž:

Uvnitř telefonu se nachází 5000mAh baterie, která mě při testování příjemně překvapila. Telefon se mnou dokázal držet krok při celodenním náročném používání a večer mu zbylo ještě pár desítek procent k dobru. Při troše skromnosti bych se tedy nebál Xiaomi 14 Ultra označit i za dvoudenní telefon.

Pokud však nemáte k nabíječce daleko, nebudete muset výdrž prakticky řešit. Smartphone podporuje 90W drátové nabíjení a skrze dodávaný adaptér se nabije do plna za přibližně 40 minut. Příznivce bezdrátu potěší také přítomnost 80W bezdrátového nabíjení a 10W reverzního nabíjení, například pro sluchátka.

Detaily o 90W napájecím adaptéru Autor: Cnews

50 % baterie 70 % baterie 100 % baterie ± 17 minut ± 26 minut ± 43 minut

Fotoaparát:

Pokud vás doteď telefon nedokázal o svých kvalitách přesvědčit, fotoaparátům se to už podaří. Ty jsou totiž něco, co vás pravděpodobně posadí na zadek a řadí se mezi aktuální absolutní špičku. Největší pozornost upoutá hlavní 50Mpx fotoaparát se snímačem Sony LYT-900, který disponuje variabilní clonou se světelností f/1.6 až f/4.0, optickou stabilizací, laserovým a PDAF ostřením.

Ultraširokoúhlý 50Mpx fotoaparát Autor: Cnews Hlavní 50Mpx fotoaparát Autor: Cnews 3,2násobný optický zoom Autor: Cnews 5násobný optický zoom Autor: Cnews

Fotky z hlavního fotoaparátu jsou jednoznačně tím nejlepším, co můžete na poli smartphonů dostat. Snímky jsou vždy krásně ostré, detailní ve všech částech, software si vždy dobře poradí s expozicí a kontrastem a na celkovou barevnou dynamičnost je rovněž radost pohledět. Stejných kvalit dosahuje hlavní fotoaparát i v noci.

Ultraširokoúhlý 50Mpx fotoaparát Autor: Cnews Hlavní 50Mpx fotoaparát Autor: Cnews 3,2násobný optický zoom Autor: Cnews 5násobný optický zoom Autor: Cnews

Jako další najdete na zádech 50Mpx teleobjektiv se světelností f/1.8, optickou stabilizací a 3,2násobným zoomem, který je co do kvality opět na špici. Pokud by vám 3,2násobný optický zoom nestačil, máte k dispozici ještě další 50Mpx teleobjektiv s 5násobným optickým zoomem. Také u něj se můžete těšit na krásně detailní fotky jak za dne, tak i v nočních hodinách.

Ultraširokoúhlý 50Mpx fotoaparát Autor: Cnews Hlavní 50Mpx fotoaparát Autor: Cnews 3,2násobný optický zoom Autor: Cnews 5násobný optický zoom Autor: Cnews

Zadní senzory završuje 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv se světelností f/1.8 a úhlem záběru 122°. Za dne se kvalitou fotek přibližuje ultraširokoúhlý fotoaparát kvalitě ostatních fotoaparátů, v noci je na něm znát už mírný úbytek detailů a ostrosti v rozích.

Velmi se mi líbí barevné téma všech fotoaparátů, a přestože jsem osobně zastáncem přirozenějších snímků, jemný postprocessing a lehce saturovanější nádech snímků mi v případě Xiaomi 14 Ultra vůbec nevadil. Pokud se navíc člověk vyzná, v propracované fotoaplikaci dokáže kouzlit divy a naplno využít všech funkcí. Samostatnou kapitolou je pak přítomnost požehnání od Leicy, která přinesla také řadu vlastních filtrů jako stvořených pro zvědavce a hračičkáře.

Makro snímek Autor: Cnews Makro snímek Autor: Cnews Selfie snímek Autor: Cnews Selfie snímek s portrétním režimem Autor: Cnews

Xiaomi ke své Ultře nabízí také možnost dokoupení speciálního Photography kitu skládajícího se z dvou hlavních částí – ochranného pouzdra a spodní brady, která má na sobě ovládací prvky a zároveň funguje jako miniaturní 1500mAh powerbanka.

Xiaomi Photography Kit potěší zejména street fotografy. Stojí 5 tisíc. Autor: Cnews

Nutno podotknout, že Photography kit mi v případě tohoto modelu nepřijde jako blbůstka navíc, za kterou chce společnost inkasovat extra peníze, ale jako užitečný gadget pro ty, kteří jeho potenciál dokáží naplno využít. Na bradě se totiž nachází dvoustupňová spoušť, posuvník pro zoom, tlačítko pro natáčení videa nebo kolečko pro regulaci propustnosti světla.

Použitím 67mm redukce můžete k telefonu připojit vlastní filtry Autor: Cnews

Xiaomi zašlo tak dál, že pomocí adaptéru můžete na pouzdro nasadit i vlastní 67mm filtry, čímž tak ještě více roste potenciál tohoto příslušenství. Dovedu si telefon společně s Photography kitem představit v rukou profesionálního street fotografa, který chce zachycovat momentky a nechce se mu s sebou tahat například jeho těžkou profesionální fotovýbavu.

Přední 32Mpx kamera nabízí nahrávání ve 4K při 60 FPS s optickou stabilizací a co do kvality potěší všechny vášnivé vlogery i „selfíčkáře“. Na zadních objektivech můžete natáčet až 8K video při 30 FPS, potěší také možnost nahrávání s Dolby Vision obrazem. Co ale malinko zamrzí, je optická stabilizace pouze u 1080p videa, v této vlajkové třídě bych očekával stabilizaci i u 4K videa.

Závěr:

Xiaomi 14 Ultra je smartphone, který se snaží vyniknout ve všech ohledech, nejvíce pak v oblasti fotoaparátů. A nutno říci, že se mu to daří. Smartphone nabídne nádherný displej s prvotřídním obrazem, přehršel výkonu na dlouhé roky dopředu, bohatý stereozvuk a fotoaparáty, jejichž kvalita je hodna pouze skutečných vlajkových modelů.

Skutečně vlajkové jsou nejen parametry, ale bohužel i cena. Xiaomi 14 Ultra v 16/512 GB je možné v našich končinách sehnat za cenu okolo 35 tisíc Kč, což není málo. Fotografický kit potom přijde na dalších 5000 Kč.

Telefonu také bohužel schází absence eSIM a také softwarová podpora by mohla být vzhledem k vlajkovému umístění větší. Přesto všechno je ale Xiaomi 14 Ultra top modelem ve všech ohledech, a pokud hledáte vyloženě Android telefon s nekompromisním výkonem a top fotoaparáty, může být tento model vaším horkým favoritem číslo jedna.