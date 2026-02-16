RIP 8K monitory. Rozlišení 7680 × 4320 je mrtvá věc, výrobci televizí a monitorů opustili snahy ho prosadit

Špatné zprávy pro ty, kdo mají rádi monitory a televize s vysokým rozlišením. Vypadá to, že se jen tak nedočkáme příchodu rozlišení 8K, neboli 7680 × 4320 bodů do širší praxe. Tento formát byl považován za příští vývojový krok po „4K“ (pod čímž se obvykle rozumí 3840 × 2160 bodů), ale jeho prosazování zdá se ztroskotalo – nejen že jsou takové obrazovky stále velmi drahé, ale výrobci displejů nad nimi sami zlomili hůl.
Weby DigiTimes uveřejnil článek upozorňující na to, že místo aby se postupně počty 8K displejů a televizí zvyšovaly, ceny klesaly a postupně se tato technologie šířila, vypadá to, že je spíše na ústupu poté, co ani nikdy nedosáhla větší „adopce“. Dost možná to znamená i konec 8K televizí jako takových, neboť trh o ně neprojevil zájem a spotřebitelé v nich zřejmě nespatřují smysl.
8K asociace zeje prázdnotou
Prosazování 8K televizí se věnovalo sdružení 8K Association, založené v roce 2018 původně Samsungem. Ten je teď nicméně jednou z mála firem, které ho ještě neopustily – spolu s Panasonicem. V roce 2023 ale přestala uvádět nové 8K televize firma LG, což zřejmě trvá, protože ani ve své letošní řadě televizorů firma žádný 8K model nevydala a její předchozí modely se přestaly vyrábět. LG v tuto chvíli už členem asociace není.
V roce 2023 z ní odešla i čínská firma TCL, která byla dalším výrobcem, který přechodně 8K televize nabízel. Přestal s nimi ale kvůli nízké poptávce. V nedávnější minulosti během loňského roku ale skončila také firma Sony, která ukončila výrobu svého posledního 8K modelu televize v dubnu. Také tato firma už teď není v 8K asociaci.
Podle analytické firmy Omdia se od roku 2015 prodalo kolem 1,6 milionu televizorů s rozlišením 8K, takže to není tak, že by na trhu kompletně propadly. Nicméně to pro jejich výrobce není dost na to, aby další investice byly zajímavé, zvlášť proto, že prodeje přestaly stoupat a naopak klesaly – nejvíce se 8K přístrojů prý prodalo v roce 2022, poté začaly klesat, teď tvoří jen asi 0,1 % trhu.
Zatím ve výrobě 8K televizorů zůstává Samsung, je ale otázka, zda spolu se zmíněným Panasonicem vydrží. Co je totiž důležité: ani jeden z těchto dvou výrobců televizí si 8K panely nevyrábí – jejich posledním zbývajícím dodavatelem je tchajwanská společnost AU Optronics (AUO). Samsung Display, LG Dsplay, BOE, Innolux a TCL skončili. Vedle toho také z 8K asociace odešli tvůrci obsahu jako Amazon, Frames Dealer a dodavatelé produkční techniky (Tencent, Harmonic, Astro).
Je také možné, že neúspěch 8K na masovějším trhu povede k tomu, že se odteď 8K televize budou vyrábět jen pro luxusní segment v malém měřítku a padnou naděje na nějaké zlevnění této technologie.
Monitor ASRock PG558KF na Computexu 2023 sliboval rozlišení 8K v herním monitoru. Na trh se zřejmě nikdy nedostal
To, že zřejmě zahynulo prosazování 8K v televizích, znamená, že případné prosazení tohoto vyššího rozlišení teď bude čistě na desktopových počítačových monitorech (u notebooků se asi moc čekat nedá). To je ale problém, protože televizory mají širší trh a typicky větší péči výrobců panelů. Je často vidět, že počítačové monitory mají často (s výjimkou herních) menší prioritu a právě takové velké monitory s vyššími úhlopříčkami, které jsou kandidáty na rozlišení 8K, vznikají spíše sekundárně právě z panelů určených pro televize.
Pokud tedy televizní průmysl nebude 8K panely vyrábět, nejspíš to hodně omezí i snahy dostat toto rozlišení do PC monitorů. Asi to ještě není úplně nejhorší pesimistický scénář a časem se vyšších rozlišení a jemnějších rastrů pravděpodobně i tak dočkáme, ale neúspěch v televizích nejspíš vývoj zpomalí a oddálí dobu, kdy se v PC monitorech 8K objeví ve větší šíři a v podobě relativně dostupné pro širší vrstvy uživatelů. Na čas tak zřejmě budou nejlepším sehnatelným zobrazovadlem monitory s kompromisními rozlišeními 5K a 6K.
Prachatí zájemci sice měli už od roku 2017 možnost si 8K monitor koupit, ale zůstalo prakticky jenom u tohoto ojedinělého pokusu, navíc velmi drahého. Nedávno odhalený Asus ProArt PA32KCX je ještě výlučnější a dražší. Doba, kdy to bude jinak, asi může být i docela dost let daleko.
Bohužel bez 8K televizí nebude ani tlak na to, aby vznikal filmový a jiný obsah v rozlišení 8K, což zabrzdí pokroky v kvalitě obrazu u produkovaných filmů a seriálů. Studia sice mohou osvíceně natáčet ve vyšším rozlišení „pro budoucnost“, ale pohled do minulosti ukazuje, že to tak funguje málokdy a převládající standard rozlišení v dobové distribuci videa často natvrdo určil, v jak dobré kvalitě bude určité dílo divákům dostupné na dlouhá léta. A bohužel zde vzniká i začarovaný kruh, kdy absence obsahu brání v rozjezdu výroby a prodeje dotyčných obrazovek.
Zdroje: DigiTimes, Ars Technica