Konečně 8K monitory pro PC? Asus vydává 32palcový Mini-LED ProArt PA32KCX

8K monitory se zatím na trhu moc neujaly. Za chvíli to bude neuvěřitelných devět let, co jsme psali o vydání prvního z nich, Dellu Ultrasharp UP3218K. Nakonec je to také pomalu monitor jediný, dnes totiž v obchodech najdete stále jen jeho vylepšenou verzi UP3128KA, byť se mezitím objevovaly zprávy o možných konkurentech od Philipsu, ViewSonicu a ASRocku. Teď ale tento Dell snad konečně dostane modernější náhradu díky Asusu.
Asus ProArt PA32KCX
Tato firma uvádí na trh 8K monitor – tedy obrazovku pro PC s rozlišením 7680 × 4320 bodů – ve své řadě pracovní hardwaru ProArt. Jde o 32palcový monitor Asus ProArt PA32KCX, který je založený na panelu LCD. Jde o technologii IPS se statickým kontrastem 1000:1, ovšem používá už pokročilejší podsvícení Mini-LED. To umožňuje lokálně stmívat podsvícení v 4032 zónách, a zobrazovat tak HDR obsah s jasem až 1200 cd/m² špičkově a 1000 cd/m² typicky. Povrchová úprava je antireflexní LuxPixel.
Řada ProArt není určená pro hráče, ale pro grafiky, práci s videem nebo fotografiemi a podobně. To naznačuje už stínítko okolo obrazovky, což je častý doplněk profi monitorů. Použitý panel umožňuje pouze 60Hz obnovování s 5ms odezvou (pro přechod šedá-šedá), ovšem má alespoň podporu FreeSync (neznáme však rozsah frekvencí adaptivního obnovování, je možné, že nebude příliš velký).
Panel podporuje na vstupu 10bitové barvy a také je možné ho hardwarově kalibrovat. Již z výroby by přitom měl být kalibrovaný na barevnou odchylku Delta E < 1. Má pokrývat 100 % gamutu sRGB, 99 % Adobe RGB a 97 % prostoru DCI-P3. Na tyto a další barevné prostory (dále například Rec.2020, Dolby Vision) má monitor přednastavené profily.
Pro hardwarovou kalibraci je možné použít sondu, která je přímo zabudovaná v monitoru. Integrovaný je také senzor intenzity okolního světla a další senzor měřící při startu intenzitu podsvícení.
Ke grafice se monitor dá připojit buď přes DisplayPort 2.1, nebo přes porty HDMI 2.1 (ty poskytuje dva) nebo také Thunderbolt 4. U poslední varianty se dá použít i zřetězení („daisy chain“), tedy připojení další periférie Thunderbolt zase do monitoru.
Monitor je vybavený základními 2×3W reproduktory, rozbočovačem USB s třemi porty USB 3.2 A a jedním USB-C a přepínačem KVM. Při připojení pomocí Thunderboltu 4 může nabíjet notebook příkonem až 96 W. V této kategorii asi samozřejmostí je stojan s plnými možnostmi natavení (výška v rozsahu 100 mm a pivot pro otočení vertikálně) i možnost montáže VESA.
Dostupnost tento měsíc
Asus tento monitor začne reálně prodávat ještě tento měsíc. Cenu ještě nemáme, ale jsme hodně zvědaví, protože zmíněný Dell Ultrasharp UP3218KA u nás stojí kolem 84 tisíc (na Slovensku 3400 €) a po těch devíti letech je to částka hodně zralá na „disrupci“. Úplně lidové to asi nebude, protože 4K model ProArt PA32UCX stojí 45 tisíc Kč. Ale potěšilo by, kdyby se konečně 8K rozlišení stalo aspoň pro profesionální uživatele dostupnější věcí.
Zdroje: Asus, VideoCardz