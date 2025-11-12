Rusko se pochlubilo prvním humanoidním robotem. Místo velké slávy skončila celá akce fiaskem

Humanoidní roboti jsou jedním z žhavých trendů moderní doby. Aby Rusko nehrálo druhé housle, představilo začátkem tohoto týdne svého prvního humanoida poháněného umělou inteligencí jménem Aidol. Jenže místo očekávaného úspěchu přišlo úplné fiasko, které teď baví celý internet.
Nepomohla ani provizorní opona
Podle ruského serveru iPhones.ru měl být Aidol plně funkční robot, schopný komunikovat i bez připojení k internetu. Díky 19 servomotorům ukrytým pod silikonovou „kůží“ měl navíc dokázal vyjadřovat obličejovou mimiku a emoce.
Ovšem už od začátku vstupu na pódium bylo vidět, že je něco špatně. Humanoidní robot měl velmi nejistý a vrávoravý krok, který lze přirovnat snad jen ke člověku s „trojkou v krvi“. Při snaze zamávat obecenstvu pak robot ztratil rovnováhu a zřítil se na zem (poznámka autora: příhodně za doprovodu skladby „Gonna Fly Now“ od Billa Contiho), odkud ho začali pracovníci urychleně uklízet pryč z podia.
Trapný moment pak dorazili další pracovníci, kteří se rychle snažili zakrýt scénu oponou, ale sami se do ní zamotali. Celé video tak působí spíše jako fraška než prezentace ruského technologického pokroku.
Kromě „chodící“ verze byl na Moskevské akci představen také stolní model vážící 40 kg (chodící robot váží 95 kg), který zvládá pouze základní komunikaci a miniku. Na plnohodnotnou verzi ruských humanoidů si tak budeme zřejmě muset ještě nějakou dobu počkat.
Pokud vás ale svět humanoidních robotů láká už teď a máte navíc necelý půlmilion korun, můžete si domů pořídit robota Unitree G1, kterého Alza nedávno zařadila do své nabídky.
zdroj: síť X