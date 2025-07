Ryzen 9000G asi bude zklamání, nová APU pro desktop prý nemají jádra Zen 5 ani lepší grafiku

Podle různých zpráv by AMD mělo letos vydat novou generaci desktopových „APU“, čímž se myslí úsporné SoC s relativně výkonnou integrovanou grafikou, které AMD navrhuje primárně pro notebooky. Poslední dobou přichází tyto čipy do desktopu s dost velkým zpožděním, Ryzeny 6000 dokonce nevyšly vůbec. Zprávy o Ryzenech 9000G budily naději, že aktuální čipy „Strix Point“ s jádry Zen 5 by se na platformu AM5 dostat mohly, ale bohužel…

Protože dosavadní výkonné desktopové procesory Ryzen 9000 (modely X a X3D) jsou vždy založené na architektuře Zen 5, očekávalo se, že také APU pro socket AM5, která má AMD údajně vydat někdy letos pod označením Ryzen „9000G“, by také měla poskytovat CPU jádra s architekturou Zen 5. Znamenalo by to, že v nich musí být použité čipy Strix Point nebo Krackan Point z Ryzenů AI 300 pro notebooky, které mají integrované GPU s architekturou RDNA 3.5.

Na asijském fóru Chiphell, přes které se často dostávají ven insiderovské informace, se ale teď objevila zpráva, že v případě Ryzenů 9000G bude zřejmě označení klamat. Nepůjde o nová APU s křemíkem z Ryzenů AI 300 se Zenem 5. AMD místo toho totiž vyrobí jenom refresh předchozí generace, tedy APU založených na čipu Phoenix z roku 2023 s architekturou Zen 4 a grafikou ještě založenou na architektuře RDNA 3. Tato APU už se teď pro socket AM5 prodávají, jako Ryzeny „8000G“. To, co teď vyjde jako „Ryzeny 9000G“, tedy může být jenom přeznačení těchto starších modelů. Probírali jsme je v době vydání v tomto článku:





Zatím nevíme, zda budou přeznačené nebo refreshové modely něčím zajímavé. AMD by například mohlo oproti původním modelům o něco zvýšit frekvence, byť pokud ano, asi se budeme bavit jenom o 100–200 MHz nebo podobném kosmetickém rozdílu. Podle dřívějších úniků by takt GPU možná mohl stoupnout až na 3100 MHz, ale jisté to zatím není. Tyto refreshové modely by teoreticky třeba mohly mít jiné konfigurace integrované grafiky (s více jednotkami u levnějších šestijádrových modelů).

Je třeba říct, že čistě po stránce integrované grafiky není Phoenix se 768 shadery (12 CU) architektury RDNA 3.0 ve hrách až o tolik slabší než grafika v APU Strix Point, která má 1024 shaderů (16 CU). Ta je totiž už často přiškrcená propustností paměti a její jednotky navíc proto hůř škálují. Nicméně architektura RDNA 3.5 obsahuje různá zlepšení proti původní RDNA 3.0, takže je škoda, že je nová APU nebudou mít k dispozici.

Modely procesorů Ryzen 8000G Hawk Point pro desktopovou platformu AM5, vydané na začátku roku 2024. Ryzen 9000G by prý mohl být jen jejich facelift Autor: AMD

Není to úplně poprvé, kdy AMD podobně „refreshovalo“ procesory APU s integrovanou grafikou. Když v roce 2019 firma vydala první procesory s architekturou Zen 2, čipletové 7nm Ryzeny 3000X (kódovým označením Matisse), byly paralelně vydána APU Ryzen 3000G „Picasso“. To ale byl refresh 14nm Ryzenů 2000G „Raven Ridge“ z předchozí generace ještě s první verzí architektury Zen. Bylo a stále je to lehce matoucí a představuje to v podstatě stejnou situace, jaká se má podle těchto zpráv stát mezi Ryzeny 9000X s architekturou Zen 5 a APU Ryzeny 9000G patřícími do generace Zen 4.

APU se Zenem 5 až v další generaci?

Zpráva z fóra Chiphell mluví o tom, že APU Ryzeny s architekturou Zen 5 (a RDNA 3.5 v grafickém jádru) se objeví až po tomto refreshutí APU generace 8000G. Je tedy pořád možné, že nakonec nějaká desktopová verze APU Strix Point a/nebo Krackan Point pro platformu AM5 bude existovat. Ale je otázka, kdy to bude – pokud by šlo o další generaci vydanou zase až za rok, bylo by to dlouhé čekání.

