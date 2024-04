Samsung chce vzkřísit Bixby. Do hlasového asistenta přidá umělou inteligenci

Samsung se zřejmě chystá obohatit Bixby o prvky generativní umělé inteligence. Tento krok by mohl mu mohl dát výhodu oproti konkurenci, která zatím AI do svých hlasových asistentů nepřidala, byť Google i Apple implementaci AI do svých asistentů plánují.

Bixby má ovšem nevýhodu v tom, že stále nepodporuje češtinu. Informace o přidání AI do Bixbyho přišla podle magazínu CNBC od nejmenovaného vysoce postaveného manažera Samsungu, který se s touto informací v rozhovoru svěřil.

Společnost na přidání AI prvků do Bixby „tvrdě pracuje“, žádný časový plán ani konkrétní informace však zatím společnost nemá, nebo nechce poskytnout.

Hlasový asistent Bixby je součástí smartphonů Galaxy už sedm let, počínaje tehdejší vlajkou Samsung Galaxy S8. Za dobu své existence přišel s řadou převratných funkcí, jako jsou živé překlady, doporučení restaurací v okolí a mnoho dalšího.

Zdali ale tento krok přinese nějaké výsledky, není jasné. Hlasové asistenty v dnešní době zatím úspěšně válcují chatboti ChatGPT nebo Gemini, kteří mimo textové výzvy mohou navíc generovat také obrázky nebo kód a obecně nabízejí funkce, o kterých si hlasoví asistenti mohou nechat jen zdát.