Samsung chystá pro rok 2024 OLED televizory bez odlesků a vylepšení obrazu pro postižené pomocí AI

Na prvním místě má být nadále 8K QLED, jehož letošní verze QN900D obsahuje nový procesor NQ8 AI Gen3. Samsung také hlásí nástup umělé inteligence. Ta nějakým způsobem figurovala i v minulé generaci a v té příští bude jistě ještě více.

8K QLED s novým obrazovým procesorem

Samsung QN900D má design nazvaný Infinity Air se stojanem se zrcadlovým efektem. Tloušťka televizoru je pouhých 12,9 mm (takto tenká je jen úhlopříčka 65"). Procesor NQ8 AI Gen3 stojí například za funkcí AI Motion Enhancer Pro, která vylepšuje obraz při rychlém pohybu, typicky u sportovních utkání. Umělá inteligence pak může vylepšovat i podsvícení pomocí Mini LED tak, že se soustředí přednostně na ty části obrazu, kde předpokládá, že se na ně zaměří vaše oči.

Samsung přichystal i funkce pro zdravotně postižené. Pro slabozraké umí například dynamicky zvýrazňovat obrysy objektů na obrazovce (režim nazvaný Relumino Together). Zajímavě zní schopnost předčítání titulků v reálném čase. Není úplně jasné, jestli tahle funkce bude ve stylu dabingu Dany Hábové a jestli vůbec bude mít podporu v češtině.





U Smart TV je novinkou například přizpůsobení nabídky více členům domácnosti, nabídne totiž více uživatelských profilů.

Průhledný Micro LED

Tahle technologie je stále velmi drahá. Samsung ale ukázal pokrok ve vývoji a zvládne tuhle obrazovku vyrobit průhlednou. Na pohled vypadá jako tabulka skla, která ale obsahuje malé čipy MicroLED. Výrobní proces prý dokáže eliminovat spoje a lom světla a obraz tak vypadá, jako by se vznášel v prostoru.

OLED konečně bez odrazů a v dostupnějších velikostech

OLED v podání Samsungu je vlastně kombinací OLEDu a kvantových teček. Nový televizor S95D nabídne úhlopříčku 77", o pětinu jasnější obrazovku proti minulé generaci a obnovovací frekvenci 144 Hz.

Samsung zmiňuje i nový QD-OLED panel s jasem až 3000 nitů, což je u OLEDu docela velký skok. Stojí za tím prý AI, takže do jisté míry půjde o to, do které části obrazu se jas pustí. Vedle toho představil i dostupnější modely S90D a S85D ve velikostech 42 až 83". Minimálně základní S85D už zřejmě nebude mít kvantové tečky a půjde o běžnější OLED s mřížkou WRGB. OLED od Samsungu by se každopádně mohl stát dostupnější.

Velmi zajímavě vypadá nová technologie nazvaná OLED Glare Free, která by podle Samsungu měla výrazně omezit odlesky. Jde o antiodrazivou vrstvu optimalizovanou pro OLED. Právě OLED je totiž jinak typický se za nevhodných světelných podmínek chovat jako zrcátko. OLED Glare Free bude specialitou letošních modelů.

Zachování barev i s touto vrstvou má zaručit certifikace Pantone Validated. Podle prvních ukázek to vypadá téměř na matný povrch, ovšem s viditelně méně „hlubokou“ černou. Výhody matného povrchu by ale mohly převážit zvláště s příslibem vyššího jasu, než u loňského (lesklého) modelu. Je každopádně velmi dobře, že se Samsung pouští více do matných obrazovek.