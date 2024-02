Samsung dohání LG v prodejích OLED televizorů díky jejich vlastním panelům

Loni se celosvětově prodalo necelých 200 milionů televizorů všech značek. Samsung drží zhruba 30% podíl na trhu a je na špici od roku 2006, kdy předběhl Sony. Zajímavější však je pohled na OLED, kde už 11 let vládne LG. To mělo minulý rok mezi OLEDy podíl 53 %.

Samsung dlouho OLED v televizorech odmítal, nyní už má ale v nabídce druhou, respektive třetí generaci vlastních panelů a podle statistik společnosti Omdia prodal 1,01 milionu kusů OLED televizorů. To je 22,7% podíl na trhu (ovšem podle tržeb, ne kusů) a tento trend je vzrůstající.

Je brzy psát titulky, že snad Samsung šlape na paty LG, a je také nutné vzít v potaz, že jiné značky prodávají OLEDy i v nižší cenové hladině. Samsung má v nabídce OLED modely S85D, S90D a S95D. Příští rok však plánuje výrazně vyšší prodej OLEDů, a to s vlastními panely i těmi od LG.

Samsung podepsal s LG kontrakt na 5 milionů panelů v následujících pěti letech (v minulých letech to byly tři miliony). K tomu Samsung Electronics (výrobce TV) odebere OLED z divize Samsung Display (výrobce panelů) a dohromady zase o kus vyroste. Zatímco pro modely 55″ až 77″ využije vlastní technologii QD-OLED, do velkých úhlopříček a potenciálně i pro malé 48″ osadí WOLED od LG.

WOLED vs. QD-OLED

QD-OLED je OLED doplněný vrstvou s kvantovými tečkami podobně jako u technologie QLED. Diody jsou původně modré a další barvy se získávají přes kvantové tečky. Ty přidávají OLEDu na výraznějších barvách.

WOLED vychází z bílých diod a barvy vytváří pomocí čtyř barevných filtrů RGBW, jinými slovy je tu navíc bílý subpixel.

Od LG berou OLED panely i další výrobci jako Philips či Sony. Pokud tak jde čistě o panely, drží LG zhruba 80 % trhu. OLED má sice na celkovém trhu s televizory pořád malý podíl (menší jednotky procent), ale pokud jde o prémiový segment, mohl by podle zprávy Omdia už letos dosáhnout na 50 %. Každý druhý lepší televizor by tak byl OLED a většina z nich by měla panel od LG. Má na tom velký podíl Evropa, kde se dle webu BussinessKorea prodá zhruba 40 % všech OLEDů.