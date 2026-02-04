Sice s ročním zpožděním, ale přece: Waze upozorní na sanitky a usnadní průjezd kruháčem. A nejen to

Navigační aplikace Waze postupně uvolňuje balík funkcí, které byly představeny už v loňském roce, ale k běžným uživatelům se dostávají až nyní. Aktualizace se zaměřuje hlavně na zpřesnění navigačních pokynů a včasnější varování před situacemi, které mohou řidiče zpomalit nebo vyžadují zvýšenou pozornost.
Upozorní na retardér
Nejviditelnější novinkou je upozorňování na zpomalovací prahy, mýtné brány a ostré zatáčky. Waze tyto prvky zobrazuje přímo v navigaci s předstihem, podobně jako dnes pracuje s hlášením nehod, kolon a dalších kritických situací. Cílem je především snížit riziko náhlého brzdění a zlepšit plynulost jízdy, zejména v neznámých oblastech.
Další změna se týká práce s rychlostními limity: aplikace nově neupozorňuje jen na jejich překročení, ale i na blížící se snížení povolené rychlosti. Řidič tak dostává informaci dříve, než k samotné změně dojde, což má pomoci hlavně na silnicích, kde se limity často střídají.
Waze rovněž upravil navigaci na kruhových objezdech. Pokyny jsou detailnější a jasněji určují, který výjezd zvolit, případně v jakém jízdním pruhu se držet. Uživatelé Waze si právě na navigaci při průjezdech kruhovými objezdy dlouhodobě stěžovali.
Upozorní na sanitku
Specifickou novinkou je upozornění na přítomnost vozidel záchranných složek na trase. Funkce má řidiče včas připravit na nutnost uvolnit cestu nebo počítat s omezením provozu. Zatím je dostupná jen ve vybraných zemích: USA, Kanada, Mexiko a Francie. Postupně by se měla rozšiřovat i do dalších zemí, kde se podaří propojit navigaci s aktuálními daty o poloze záchranných složek.
Součástí balíku je i úprava práce s trasami – Waze častěji nabízí cesty, které uživatel používá opakovaně, a kombinuje je s aktuálními daty o provozu. Aplikace tak více zohledňuje zvyklosti řidiče, aniž by zcela upustila od hledání rychlejších alternativ.
