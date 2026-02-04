Cnews.cz  »  Software  »  Sice s ročním zpožděním, ale přece: Waze upozorní na sanitky a usnadní průjezd kruháčem. A nejen to

Oblíbená navigace Waze dostala důležitý update, který přinese dlouho očekávané změny v plánování, upozorňování na krizové situace a v některých zemích dá vědět o přijíždějící sanitce.

Navigační aplikace Waze postupně uvolňuje balík funkcí, které byly představeny už v loňském roce, ale k běžným uživatelům se dostávají až nyní. Aktualizace se zaměřuje hlavně na zpřesnění navigačních pokynů a včasnější varování před situacemi, které mohou řidiče zpomalit nebo vyžadují zvýšenou pozornost.

Upozorní na retardér

Nejviditelnější novinkou je upozorňování na zpomalovací prahy, mýtné brány a ostré zatáčky. Waze tyto prvky zobrazuje přímo v navigaci s předstihem, podobně jako dnes pracuje s hlášením nehod, kolon a dalších kritických situací. Cílem je především snížit riziko náhlého brzdění a zlepšit plynulost jízdy, zejména v neznámých oblastech.

Nové funkce autonavigace Waze

Nové funkce autonavigace Waze

Autor: Waze

Další změna se týká práce s rychlostními limity: aplikace nově neupozorňuje jen na jejich překročení, ale i na blížící se snížení povolené rychlosti. Řidič tak dostává informaci dříve, než k samotné změně dojde, což má pomoci hlavně na silnicích, kde se limity často střídají.

Waze rovněž upravil navigaci na kruhových objezdech. Pokyny jsou detailnější a jasněji určují, který výjezd zvolit, případně v jakém jízdním pruhu se držet. Uživatelé Waze si právě na navigaci při průjezdech kruhovými objezdy dlouhodobě stěžovali.

Upozorní na sanitku

Specifickou novinkou je upozornění na přítomnost vozidel záchranných složek na trase. Funkce má řidiče včas připravit na nutnost uvolnit cestu nebo počítat s omezením provozu. Zatím je dostupná jen ve vybraných zemích: USA, Kanada, Mexiko a Francie. Postupně by se měla rozšiřovat i do dalších zemí, kde se podaří propojit navigaci s aktuálními daty o poloze záchranných složek.

Součástí balíku je i úprava práce s trasami – Waze častěji nabízí cesty, které uživatel používá opakovaně, a kombinuje je s aktuálními daty o provozu. Aplikace tak více zohledňuje zvyklosti řidiče, aniž by zcela upustila od hledání rychlejších alternativ.

Zdroj: 9to5Google

Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

Bohužel doby, kdy Waze SKUTEČNĚ hledala nejrychlejší cestu, jsou tytam. Algoritmus neřeší optimální průjezd městem, pokud je cíl vzdálenější a sveřepě svádí do kolon na obchvatu města. Ale stačí nastavit cíl kousek za město a rázem se "najde" cesta cetrem, která ušetří 10 minut. Bohužel se i tak Waze nic nevyrovná, jeho řešení dálničních známek/místních poplatků je prostě geniální.
tynyt

