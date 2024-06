Smartphony budou pouze gadgetem umělé inteligence. Nothing Phone (3) tuto změnu započne

Carl Pei, generální ředitel společnosti Nothing, nedávno na svém Xkovém profilu zveřejnil video poukazující na dvě velká tvrzení – smartphony jako takové se stanou jen gadgetem umělé inteligence budoucnosti a AI změní způsob, jakým telefony aktuálně používáme.

Carl Pei věří i přes krásu dnešních smartphonů v zásadní změny, jelikož umělá inteligence může vznést velké změny do základního uživatelského ovládání, které se už dlouhá léta nijak nezměnilo.

Umělá inteligence v nadcházejícím Nothing Phone (3)?

V průběhu videa padla mimo umělou inteligenci i zmínka o existenci nového Nothing smartphonu, o kterém se podle magazínu The Verge chvíli šuškalo, že by mohl být uveden podle standardního plánu společnosti v červenci. Pokud se nic nezmění, bude právě třetí model tím prvním AI telefonem společnosti Nothing.





Své tvrzení dokládá tým Nothing několika prototypy a ukázkami ve videu. První ukázka vypadá na první pohled jako personalizovaný hlasový asistent založený ChatGPT integrovaný přímo v systému.

Ve druhé ukázce je pak zobrazena domovská obrazovka, která se dynamicky přizpůsobuje potřebám uživatele a na základě potřeb kombinuje různé spouštěče aplikací, widgety a nejnovější informace z různých zpravodajských kanálů.

Prototyp možné umělé inteligence v Nothing Phone Autor: Nothing

Carl Pei však varuje, že tyto novinky jsou zatím jen prototypy a jejich uvedení na trh bude chvíli trvat. Zdůrazňuje, že nelze jednoduše nahradit současné systémy a očekávat, že si zákazníci nový produkt okamžitě oblíbí. Cílem společnosti Nothing je vytvořit přechod ze současných systémů na nové technologie, aniž by byly uživatelé zahlceni změnami.

Pei pak přirovnal svoji společnost k Nintendu, jehož cílem není soutěžit v technologii, ale přinášet zábavné a kvalitní produkty. Ostatně zkušenosti s umělou inteligencí už Nothing promítla do sluchátek Nothing Ear s integrovaným ChatGPT. Nyní se společnost chce zaměřit na AI, která by mohla provádět úkoly automaticky, aniž by museli uživatelé jakkoliv interagovat s konkrétními aplikacemi.

Prototyp asistenta založeného nejspíše na ChatGPT Autor: Nothing

Výroba sluchátek a smartphonů byly hlavním důvodem, proč se Nothing rozhodl vstoupit do tohoto technologického odvětví. Carl Pei věří, že zařízení s velkou obrazovkou a kamerou bude dlouhodobě dominantní, zároveň však naznačil příchod velké věci, který by mohla změnit způsob, jakým aktuálně technologie používáme.