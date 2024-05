Cetin chystá vyšší rychlost uploadu. Vedle optiky se to týká i DSL

Vlastník největší telekomunikační infrastruktury v ČR, CETIN, připravuje po roce další zrychlení velkoobchodně nabízených telekomunikačních služeb. Zatímco poslední změny v loňském roce přinesly rychlejší stahování i nahrávání na optice, tentokrát dochází jen ke zrychlení uploadu, tedy odesílání, ale zato na DSL i optické infrastruktuře.

Informace o zrychlování se objevila na webu CETINu v sekci věnované velkoobchodním službám pro široký trh (MMO). CETIN při uvádění nových služeb volí cestu „dočasných změn na rok“, které se často stanou trvalými – a nejinak je tomu i v tomto případě. Nabídka stanoví, že ke zrychlení dojde (bude docházet) od prvního srpna 2024 a platné bude do konce července 2025. Velkoobchodním partnerům, kteří s CETINem podepíší dodatek velkoobchodní smlouvy o zrychlení, nabídne vyšší rychlost nahrávání u následujících služeb:

Technologie Stávající rychlost služby Nová rychlost služby Dostupnost VDSL2 (profil 35b nebo bonding dvou 100Mb/s linek) 163/15 až 273/25 Mb/s 163/30 až 273/50 Mb/s cca. 2 miliony bytových jednotek Optická síť 1000/500 Mb/s 1000/1000 Mb/s cca. 350 tisíc bytových jednotek

Připomeňme, že poslední zrychlování na optické síti proběhlo poměrně nedávno – v březnu 2022 nabídka optických služeb přestala kopírovat DSL a hlavními tarify se staly tři služby s rychlostmi 250/250, 500/500 a 1000/500 Mb/s, v dubnu 2023 se do nabídky dostal tarif s rychlostí 2000/1000 Mb/s. I „gigabit“ tedy nově bude symetrický a rychlost odesílání bude u dvou nejvyšších tarifů (1000/1000 a 2000/1000 Mb/s) shodná.





U DSL je situace složitější – službu s rychlostí 250/25 Mb/s bylo možné objednat již od května 2017, ale od té doby k jejímu zrychlení nedošlo. Rozšířila se nicméně její dostupnost, a to jak díky programu výstavby vysunutých DSLAMů i na malých obcích, tak i díky zavedení bondingu dvou stomegabitových přípojek v srpnu 2021. Poslední zrychlení uploadu u služeb na technologii DSL proběhlo v květnu 2021, ale týkalo se jen pomalejších služeb (20/5, 50/10 a 100/20 Mb/s).

Další zrychlování na DSL nás pravděpodobně již nečeká. Nabízí se sice teoretická možnost spojení (bondingu) dvou 250 Mb/s linek, což by umožnilo nabízet služby s rychlostmi až 500/100 Mb/s, ale na maximální rychlost by dosáhla jen malá skupina zákazníků. Také by došlo k rychlejšímu „obsazovávání“ volných portů na DSLAMech, přičemž už dnes je v některých lokalitách kapacita pro nové služby omezená až vyčerpaná a jediným řešením je rozšiřování DSLAMů (které ale už téměř neprobíhá) nebo výstavba optiky.

V případě optických služeb prostor pro zrychlování zdaleka vyčerpán nebyl – CETIN sám ve velkoobchodní nabídce uvádí pro optické přípojky „přístupovou technologii 2,5/5/10 Gb/s“, i když oficiálně rychlejší službu než 2000/1000 Mb/s nenabízí. Je ale jen otázkou času, než se v nabídce CETINu objeví i služby založené na desetigigabitové pasivní optické síti, na které lze ve standardu XGS-PON nabídnout i symetrických osm gigabitů.

Ale zpět k CETINu – protože zrychlování ani v minulosti nebylo automatické, nezapomeňte se u svých operátorů zeptat, zda se k „testování“ od srpna připojí.