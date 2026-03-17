Soud rozhodl: QLED v některých televizích TCL není QLED a nesmí se prodávat. To stejné hrozí Hisense

Hardware

Matěj Vlk
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Televizor TCL Autor: TCL
Technologie QD u zobrazovacího panelu zlepšuje jas, kontrast i saturaci barev.
TCL nesmí v Německu prodávat některé televizory označované jako QLED. Analýzy jejich panelů a následně soudy ukázaly, že kvantové tečky neobsahují.

Minimálně rok běží v několika zemích světa soudní spory mezi TCL, Samsungem a dalšími výrobci jako je Hisense. Týkají se technologie QLED a klamavého označení u několika modelů, které jej využívají. Podle žalující strany ale některé modely označované jako QLED neobsahují vrstvu s quantum dots vůbec, či jen v zanedbatelné míře. Jako první byl ukončen soud v Německu, kde musí TCL pozastavit prodej několika modelů.

Neexistující QLED

Rozhodnutí se týká několika řad televizorů, které jsou či byly běžně dostupné i na tuzemském trhu. Jde o řady QLED870, CM8B, C805, C655 a C69B. Zpravidla sice jde o starší televizory uvedené na český trh v roce 2023, především u řady C805 ale lze v e-shopech najít doprodejové kusy.

Soudní spory se rozhořely především na základě několika analýz zobrazovacích panelů, které si nechal vypracovat Samsung několika laboratořemi. Ty zjistily, že při výrobě nebyly použity základní prvky, které u technologie quantum dots nesmí chybět – kadmium a indium. V některých případech je panely neobsahovaly vůbec, v dalších jen v množství, které obraz žádným způsobem neovlivňovalo.

Kvantové tečky mají za úkol u LCD panelů zvýšit kontrast, saturaci barev i jas. Nanesené nanokrystaly při prosvícení LED diodou samy začnou emitovat světlo, což mimo jiné vede k úspornějším panelům.

TCL 55C69B

Rozhodnutí se týká například modelu TCL 55C69B.

Autor: TCL

Obdobné soudní spory běží minimálně ve Spojených státech a Koreji. Dá se tedy předpokládat, že se na trhu postupně omezí počet televizorů označovaných jako QLED. A to nejen v případě TCL, kterého se týká německé rozhodnutí soudu, ale rovněž Hisense. Na tuto společnost míří žaloba ve Spojených státech.

Paradoxem tak zůstává, že soudy mimo jiné probíhají mezi Samsungem a TCL, které zůstává jedním z důležitých dodavatelů Samsungu. Panely či jejich části vyrobené divizí China Star Optoelectronics Technology spadající pod TCL používá Samsung jak v televizorech, tak v telefonech.

Zdroj: Korea Herald

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky.

Témata:

Anketa

Využíváte DLSS nebo FSR ve hrách?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

1/9 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články

Dále u nás najdete

VÍCE INFO