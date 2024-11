Stane se Chrome nezávislým prohlížečem? Americké ministerstvo tlačí na radikální oddělení od Googlu

Americké ministerstvo spravedlnosti v rámci probíhající kauzy o monopolu Googlu navrhlo, aby americký gigant prodal webový prohlížeč Chrome a přestal uzavírat smlouvy s výrobci zařízení, jako jsou Apple a Samsung, kteří jej upřednostňují jako výchozí vyhledávač (zejména na americké půdě). U nás vlivem zákonů Evropské unie musí na nových zařízeních se systémem Android Google poskytnout možnost volby mezi výchozími vyhledávači.

Tento návrh je součástí opatření proti monopolu Googlu v online vyhledávání, podpořených srpnovým rozsudkem soudce Amita Mehty, který uznal Google vinným z nezákonného potlačování konkurence. K žalobě se připojily také americké státy, které chtějí omezit dominanci Googlu a obnovit konkurenční prostředí. Ministerstvo rovněž požaduje soudní dohled nad operačním systémem Android a pětiletý zákaz návratu Googlu na trh prohlížečů, aby se zamezilo zneužívání jeho ekosystému.

„Obnovení konkurence na trzích pro obecné vyhledávání a textovou reklamu ve vyhledávací síti, jak existují dnes, bude vyžadovat reaktivaci konkurenčního procesu, který Google dlouho potlačil,“ napsali podle magazínu BBC vládní právníci.





Google kritizuje návrhy ministerstva

Google návrhy ministerstva kritizoval jako radikální zásah, který by poškodil uživatele a jeho technologické vedení. Prezident globálních záležitostí Googlu Kent Walker v reakci na to řekl: „Zcela přehnaně široký návrh ministerstva spravedlnosti jde daleko za rozhodnutí soudu. Rozbilo by to řadu služeb Google – dokonce i mimo Vyhledávání, které lidé milují a považují je za užitečné v každodenním životě.“

Do 20. prosince má Google čas zareagovat a přinést vlastní návrhy, které by mohly přispět ke zmírnění dominance jeho prohlížeče a vyhledávače. Konečný verdikt by měl soudce Amit Mehta vydat do léta 2025.

Pro zajímavost, podle Statcounter představuje vyhledávač Google 89,33 % všech vyhledávání na celém světě. Druhé místo drží Bing s 4,15 % a třetí Yandex s 2,8 %.

Podíl vyhledávačů v celosvětovém měřítku mezi říjnem 2023 a říjnem 2024 Autor: Statcounter

Nový prezident, stejná žaloba

Případ Google vs. USA započal v posledních měsících první administrativy Donalda Trumpa ve funkci amerického prezidenta. Jeho opětovné znovuzvolení tak vyvolává otázky, zda Trumpova vláda po usednutí k moci od 20. ledna příštího roku nepřistoupí k případu jinak.

Odborníci se shodují, že žaloba bude pokračovat, i kdyby federální vláda změnila postoj, protože americké státy by v takovém případě vedly žalobu samostatně bez podpory federálních úřadů. Navrhovaná opatření by mohla významně přispět k obnově konkurence na trhu online vyhledávání.

Podle expertů dominance Googlu ztížila novým hráčům vstup na trh, protože si společnost zajistila klíčové distribuční kanály a data, která zdokonalují její vyhledávací algoritmy. Pokud soudce Mehta schválí vládní návrhy, mohou mít konkurenti, včetně nových inovátorů, větší šanci uspět a vytvořit rozmanitější prostředí pro uživatele.

