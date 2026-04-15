Stane se z Nvidie nový Apple? Prý chce koupit jednoho z výrobců počítačů, zatím to popírá

Tento týden se na webu vynořila zpráva, která možná nemusí být úplným překvapením vzhledem k tomu, jak bohatá je nyní Nvidia, ale lze říct, že by šlo o šok co do možných důsledků. Podle webu SemiCaccurate dlouholetého IT novináře Charlie Demerjiana se Nvidia chystá odkoupit velkého výrobce počítačů či alespoň „firmu orientovanou na PC“. S takovou akvizicí by se z ní mohl stát vertikálně integrovaný hegemon trhu podobný Applu.
Může být Nvidia tím, čím kdysi IBM?
SemiAccurate píše, že informace o takové připravované akvizici sleduje už přes rok a ze zákulisí začaly přicházet od konce roku 2024, ale nyní by snad jednání měla vstupovat do konečné fáze. Nvidia údajně chce provést velkou akvizici a její spojení s kupovanou společností by mohla proměnit trh osobních počítačů, ale také serverů, „jako nic dalšího do doby, kdy byl počítač vynalezen“ (což nicméně může být trochu nadsazené).
Takové spojení by znamenalo, že Nvidia už nebude prodávat jen jednu (byť velmi drahou) komponentu do počítače, ale celé zařízení. Její tržby a potenciálně i zisky by se tím razantně zvětšily a s tím i moc utvářet trh a dál svoji pozici utužovat. Firma už vedle GPU vyrábí vlastní CPU pro servery a hodlá přijít i s procesory pro počítače. Mohla by tak nabízet takřka kompletní vlastní zařízení, až na operační systém.
O jakého z výrobců počítačů nebo jakou jinou související firmu, není ve veřejně dostupné verzi článku jmenováno. Pokud by nešlo přímo o jednoho z velkých výrobců PC (a serverů) jako jsou HP, Dell, případně z asijských například Asus, extrémním scénářem by mohla být například koupě Intelu (kde nicméně Nvidia prošvihla nejlepší příležitost v době extrémně nízké ceny akcií) nebo Foxconn coby společnost, která sice přímo počítače a další zařízení neprodává, ale zato je pro nejrůznější další firmy vyrábí jako „ODM“ subdodavatel. Samozřejmě, pravděpodobnější jsou asi spíše střízlivější možnosti. Snad v reakci na zprávu o několik procent stouply akcie Dellu a HP.
Nvidia zprávy popírá
Nvidia nicméně již vydala vyjádření, ve kterém zprávu popírá. A to přesto, že většinou má firma tendenci různé úniky spíš nekomentovat. Podle Nvidie „jsou zprávy médií falešné, Nvidia se neúčastní jednání o koupi žádného výrobce PC“.
Nicméně lze se domnívat, že firma by zapírala, i pokud by na nějaké akvizici pracovala (prohlášení pak může s tímto být sladěno například vhodnou volbou formulace toho, co přesně firma „popře“). Je v podstatě pravidlo, že akvizice a podobné smlouvy, které jsou v jednání, firmy nepřiznávají, dokud nejsou obě strany připravené je oznámit. Z pohledu Nvidie jako kupujícího to má i ten praktický důvod, že prosáknutí informace o plánovaném prodeji nějaké firmy posílí její akcie a kupující strana by pak kvůli vyzrazení musela zaplatit víc. Čistě z existence vyjádření, které má drb od SemiAccurate vyvrátit, tedy nelze mít jistotu.
I pokud by opravdu jednání o nějaké extrémně významné akvizici probíhala, ovšem není zaručeno, že by obchod opravdu byl uzavřen – některé podobné kontrakty nikde nejsou uskutečněné ani oznámené, jelikož jednání selžou. Jakkoli by tedy implikace mohly být dalekosáhlé, je otázka, jak vážně lze tyto zprávy brát.
V případě Nvidie je tu navíc precedent v podobně pokusu o velmi ambiciózní převzetí společnosti Arm. To ale selhalo na nesouhlasu regulačních úřadů. Je otázka, zda by Nvidia mohla prosadit akvizici, která by z ní udělala extrémně mocného hráče na počítačovém trhu nyní, když její vlastní pozice vlivem boomu AI ještě zesílila proti době, kdy se pokoušela koupit Arm.
Zatímco v USA nejspíš aktuálně pod republikánskou vládou snahy o ochranu hospodářské soutěže nebudou tak silné a je možné, že by některé dříve neprůchodné věci mohly být prosaditelné pomocí úzkých vztahů s vládnoucí administrativou, stále je zde problém s Čínou. Čínské úřady by zřejmě v tomto případě opět použily zamítnutí akvizice jako politický nástroj v soupeření s USA. Pokud by nicméně Nvidia koupila společnost, u které by kvůli místům působení Čínské antimonopolní úřady nebyly součástí schvalování, mohla by situace být jiná.
Každopádně se – pokud skutečně za drby něco je – více asi dozvíme až časem. Nicméně Nvidia má díky svému aktuálnímu úspěchu hodně velkou příležitost podniknout dříve nemyslitelně velké akvizice, a je tedy velmi pravděpodobné, že skutečně zvažuje, jak by těchto možností mohla využít.
Hraje jí do rukou extrémně vysoká cena jejích akcií. Tu by totiž mohla využít k zafinancování extrémních nákupů, pokud by část ceny byla uhrazena emisí akcií místo hotovostí. Kdyby boom AI o něco oslabil, tuto příležitost by mohla zase ztratit, takže je možné, že management Nvidia chápe situaci jako určité okno příležitosti, kterého by bylo dobré využít co nejdřív.
Zdroje: SemiAccurate, CNBC