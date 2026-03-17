Cnews.cz  »  Internet  »  Startup s 3D tiskem čokolády cílí na mainstream. Posiluje ho exšéf z Prusa Research

Hardware   Internet

Startup s 3D tiskem čokolády cílí na mainstream. Posiluje ho exšéf z Prusa Research

Dominik Dobrozenský
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Zakladatelka Cocoa Press Ellie Rose Autor: Cocoa Press
Startup vyrábějící 3D tiskárny na čokoládu posiluje o zkušené lidi z oboru a míří do mainstreamu. Největší posilou je nový CEO s významnou minulostí v Prusa Research.

Slyšeli jste o Cocoa Press? Tento startup stojí za první 3D tiskárnou schopnou tisknout čokoládu bez nutnosti speciální chladicí komory. Nyní Cocoa Press výrazně posiluje svůj tým, díky čemu je zase o kousek blíž k tomu, aby se z technologické zajímavosti stal běžný nástroj pro školy, kuchyně nebo třeba marketing.

Významná jména rozšiřují tým

Do firmy přichází hned několik významných jmen z branže. Zakladatelka Ellie Rose přibrala Matta Stulze jako provozního ředitele a Caleba Krafta, který se stará o předplatitelskou službu Print Kits. Oba mají přitom silné zázemí v komunitě – Stulz působil v Průsa Research, MakerBotu nebo LightBurn, zatímco Kraft je bývalý redaktor časopisu Make a dlouholetá tvář Maker Faire.

Cocoa Press

Benchy vytisknutá z bílé čokolády na 3D tiskárně Cocoa Press

Autor: Cocoa Press

Největší posilou je ale David Randolph, který usedá do křesla generálního ředitele. Ten dříve vedl americkou výrobní větev Prusa Research, kde pomáhal rozvíjet byznys, výrobu a pracoval na tom, aby evropské tiskárny získaly označení „MADE in the USA“. Ellie Rose  se naopak přesouvá více k vývoji jako technický ředitel, aby se mohla naplno věnovat dalším generacím tiskáren. Oba se navíc dobře znají už z dřívějších spoluprací.

„David má neuvěřitelnou schopnost prosadit na trhu nápad, který vyjadřuje osobní zkušenost nejen pro spotřebitele, ale i pro komunitu kutilů a tvůrců obecně. S tím, jak rozšiřujeme Cocoa Press a rozšiřujeme náš ekosystém, Davidovy zkušenosti s domácí výrobou a vedením zaměřeným na zákazníka jsou přesně to, co potřebujeme k tomu, abychom 3D tisk čokolády přinesli do kuchyní, vzdělávání a tvůrčích prostor po celém světě.“ říká Elli Rose.

„Posledních devět let jsem strávil budováním základů pro 3D tisk v USA.Sady pro tisk a tisk kakaa představují další vývoj na této cestě, přičemž „radost z výroby“ aplikují na zcela nová média. Jsem nadšený, že mohu s tímto talentovaným týmem spolupracovat na zefektivnění našich operací a ukázat světu, že ať už jde o plast nebo čokoládu, budoucnost je tištěná.“ řekl David Randolph.

Školení Hacking

3D tiskárna čokolády Cocoa Press 2.0

Autor: Cocoa Press

Cocoa Press tím jasně ukazuje ambice růst a budovat celý ekosystém kolem 3D tisku čokolády. Aktuální model Cocoa Press 2.0 se prodává jako DIY kit za zhruba 34 tisíc korun, přičemž v česku je zatím nutné počítat s dovozem ze zahraničí a s tím i spojenými dalšími poplatky.

zdroj: Tom’s Hardware

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Využíváte DLSS nebo FSR ve hrách?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz


ŠKOLENÍ Proxmox: vytvořte si vlastní virtualizaci
VÍCE INFO