Stop záplavě balíčků z Temu nebo Shein. Evropská unie zasáhne proti záplavě balíčků asijských prodejců

Čínské obchodní platformy jako Temu nebo Shein se pro Evropskou unii i místní prodejce stávají stále větším trnem v oku. Každý rok zaplavují trh stovkami milionů zásilek, často s levnými, ale nekvalitními výrobky, které navíc mnohdy postrádají potřebná bezpečnostní osvědčení.

Evropské unii vadí mimo pochybnou kvalitu také agresivní marketingové kampaně a praktiky, které narušují férovou soutěž a ničí lokální prodejce a podnikatele. Čínští prodejci navíc často zneužívají mezer v systému, aby se vyhnuly celním kontrolám a dalším regulacím, což situaci ještě více komplikuje.

4 miliardy balíčků ročně

Evropský komisař pro obchod Maroš Šefčovič podle magazínu The Irish Times uvedl, že letos do Evropské unie doputuje přibližně 4 miliardy balíčků nižší hodnoty (pod 150 €), což je téměř trojnásobek oproti roku 2022. Všechny tyto balíčky nepodléhají celnímu řízení a kontrolám, což vede k riziku výskytu nebezpečného zboží, jako je například toxická kosmetika, nebezpečné hračky, padělky různých značek nebo nebezpečná elektronika.





Enormní příval levných balíčků z Číny zcela zahlcuje evropský trh a celníci tak nemají šanci vše důkladně zkontrolovat. Pro představu: letiště Schiphol v Amsterdamu a přístav v Rotterdamu odbaví denně 3,5 milionu zásilek, jinými slovy jednu zásilku každých 40 sekund. Tento objem výrazně přesahuje kapacity pro efektivní kontrolu.

Nakupujete u čínských prodejců? Ano, pravidelně u Aliexpress, Temu nebo jinde

Ano, ale jen příležitostně

Nakoupil jsem jednou nebo dvakrát za život

Vůbec, moje peníze nedostanou

Neexistuje jednoduché řešení

Evropská komise zvažuje několik razantních opatření, jak se vypořádat s přílivem levného zboží z Číny. Návrhy zahrnují zavedení administrativního poplatku za každý balíček, zdanění příjmů e-commerce platforem nebo úplné zrušení hranice 150 eur, pod kterou zásilky nepodléhají clům.

Schválení těchto kroků však není jednoduché, zejména kvůli pravidlům Světové obchodní organizace (WTO). Diskuze by vyžadovala zdlouhavá jednání mezi komisí, WTO a členskými státy EU, což by mohlo trvat roky. Pro běžné uživatele by to mohlo znamenat vyšší ceny nákupů z Asie a omezení nabídky produktů na platformách jako Temu nebo Shein.

zdroje: The Irish Times, Techcrunch