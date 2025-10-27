Strašák jménem Coil Whine: Nástroj OCCT V15 teď má detekci pískání cívek na grafických kartách

Hráči asi znají tzv. pískání či cvrlikání cívek, nepříjemný jev, kdy vám zejména grafická karta při různých zátěžích vydává různě se měnící bzučivé pazvuky. Zvlášť nepříjemné jsou, když máte jinak tiché chlazení, pak tyto zvuky vznikající vibracemi cívek v napájecích obvodech mohou vyloženě lézt na nervy. V programu OCCT teď je možné grafiky na cvrlikání otestovat. Například když zjišťujete, jestli by vám nepomohla výměna zdroje.
Coil Whine Detection v OCCT V15
Program OCCT, sloužící zejména k ověření stability PC, teď vyšel ve verzi 15 (V15). V tomto vydání je aktualizován adaptivní 3D Test GPU, který by měl mít lepší schopnost odhalit chyby při stress testování grafik, ale také je přidána schopnost benchmarkování úložiště a OCCT také nově umí provádět stress test SSD i HDD pro ověření jejich spolehlivosti ve vysoké zátěži.
Nejunikátnější novinka v OCCT V15 je ale nově přidaná funkce Coil Whine Detection – tedy detekce cvrlikání či pískání cívek grafické karty. Tento test mění různě zátěž GPU s cílem odhalit, zda nemá hardware tendenci k pískání cívek. V současném OCCT V15 je možné vyzkoušet tři „melodie“ pro detekci pískání cívek. V budoucnu by mohly být přidané další a vývojáři uvažují i o přidání nějaké možnosti definovat si vlastní.
Tato funkce je v profesionálních verzích nástroje i ve verzi pro domácí (nekomerční) využití, která je dostupná zdarma pro Windows a Linux. Najdete ji mezi položkami v sekci Stability Test, zatím ale nemá vlastní záložku a je schovaná pod položkou „3D Adaptive“ test. V ní lze zvolit možnost „Coil Whine“ a test se se spustí volbou Start.
Pokud budete s detekcí cvrlikání experimentovat, můžete se s poznatky pochlubit v komentářích. Osobně jsem se zkoušel testovat Radeon RX 7700 XT v provedení Pure od Sapphire, který dle dosavadních zkušeností k pískání sklony moc nemá a ani OCCT z něj nebyl schopný vyloudit projev pomocí žádné ze tří „melodií“.
OCCT ale zdá se v testech detekce pískání cívek běží s plnou spotřebou a zátěží GPU, což možná pro tento účel není ideální – pískání se často děje v nižší nebo neúplné zátěži. Tato funkce OCCT tak asi bude užitečná hlavně pro karty a počítače s nadstandardně účinným chlazením, které jsou schopné držet plný výkon GPU bez výrazného zvýšení otáček ventilátoru.
Zdroje: VideoCardz, OCCT