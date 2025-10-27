Cnews.cz  »  Hardware  »  Strašák jménem Coil Whine: Nástroj OCCT V15 teď má detekci pískání cívek na grafických kartách

Hardware   Software

Strašák jménem Coil Whine: Nástroj OCCT V15 teď má detekci pískání cívek na grafických kartách

Jan Olšan
27. 10. 2025
4 nové názory

Sdílet

GPU AMD Navi 32 s architekturou RDNA 3, PCB karty Radeon RX 7800 XT Autor: PowerColor
GPU AMD Navi 32 s architekturou RDNA 3, PCB karty Radeon RX 7800 XT
Grafické karty někdy ukrývají nepříjemné překvapení v podobě pazvuků, které při určitých úrovních a charakterech zátěže vydávají cívky v jejich napájení. Nová verze programu OCCT může pomoci tento neduh odhalit.

Hráči asi znají tzv. pískání či cvrlikání cívek, nepříjemný jev, kdy vám zejména grafická karta při různých zátěžích vydává různě se měnící bzučivé pazvuky. Zvlášť nepříjemné jsou, když máte jinak tiché chlazení, pak tyto zvuky vznikající vibracemi cívek v napájecích obvodech mohou vyloženě lézt na nervy. V programu OCCT teď je možné grafiky na cvrlikání otestovat. Například když zjišťujete, jestli by vám nepomohla výměna zdroje.

Coil Whine Detection v OCCT V15

Program OCCT, sloužící zejména k ověření stability PC, teď vyšel ve verzi 15 (V15). V tomto vydání je aktualizován adaptivní 3D Test GPU, který by měl mít lepší schopnost odhalit chyby při stress testování grafik, ale také je přidána schopnost benchmarkování úložiště a OCCT také nově umí provádět stress test SSD i HDD pro ověření jejich spolehlivosti ve vysoké zátěži.

Nejunikátnější novinka v OCCT V15 je ale nově přidaná funkce Coil Whine Detection – tedy detekce cvrlikání či pískání cívek grafické karty. Tento test mění různě zátěž GPU s cílem odhalit, zda nemá hardware tendenci k pískání cívek. V současném OCCT V15 je možné vyzkoušet tři „melodie“ pro detekci pískání cívek. V budoucnu by mohly být přidané další a vývojáři uvažují i o přidání nějaké možnosti definovat si vlastní.

Test pískání cívek v OCCT V15

Test pískání cívek v OCCT V15

Autor: Cnews

Tato funkce je v profesionálních verzích nástroje i ve verzi pro domácí (nekomerční) využití, která je dostupná zdarma pro Windows a Linux. Najdete ji mezi položkami v sekci Stability Test, zatím ale nemá vlastní záložku a je schovaná pod položkou „3D Adaptive“ test. V ní lze zvolit možnost „Coil Whine“ a test se se spustí volbou Start.

Pokud budete s detekcí cvrlikání experimentovat, můžete se s poznatky pochlubit v komentářích. Osobně jsem se zkoušel testovat Radeon RX 7700 XT v provedení Pure od Sapphire, který dle dosavadních zkušeností k pískání sklony moc nemá a ani OCCT z něj nebyl schopný vyloudit projev pomocí žádné ze tří „melodií“.

KL25

OCCT ale zdá se v testech detekce pískání cívek běží s plnou spotřebou a zátěží GPU, což možná pro tento účel není ideální – pískání se často děje v nižší nebo neúplné zátěži. Tato funkce OCCT tak asi bude užitečná hlavně pro karty a počítače s nadstandardně účinným chlazením, které jsou schopné držet plný výkon GPU bez výrazného zvýšení otáček ventilátoru.

Zdroje: VideoCardz, OCCT

Vstoupit do diskuse (4 názory)

Autor článku

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware. Profil autora →

Témata:

Anketa

Máte aktuálně nějaké peníze v CS2 skinech?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz
Cez sluchadla nepočujem ani chladenie, natož ešte pískanie. Pre mna to neni neduh, ale nepodstatná vec pokial to píska len v zaťaží a len pri vysokých fps, ak je v 2D režime ticho.
HalfMoon

Nejnovější

Témata

Zobrazit všechny

Návody a tipy
Meta ukončuje Messenger na dvou platformách. Jeden trik ho ale dokáže zachránit

Meta ukončuje Messenger na dvou platformách. Jeden trik ho ale dokáže zachránit

Nepořádek v dílně? Tento nástroj z fotky vytvoří organizér do šuplíku, který vytisknete i doma na 3D tiskárně

Nepořádek v dílně? Tento nástroj z fotky vytvoří organizér do šuplíku, který vytisknete i doma na 3D tiskárně

Chcete jít volit s mobilem místo klasické občanky? Zde je návod, jak zprovoznit aplikaci eDoklady

Chcete jít volit s mobilem místo klasické občanky? Zde je návod, jak zprovoznit aplikaci eDoklady

Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Dále u nás najdete

Díky AI vznikne řada filmů, na které nebyly peníze

Podcast: Kyberbezpečnost a zákony bez obalu

OSVČ, za které platí pojištění stát, nemusí od 2026 hradit zálohy

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

O nemocné příbuzné se stará až 800 tisíc lidí. Stát je často přehlíží

AI není krátkodobý výstřelek

Soudy zpřísňují pohled na švarcsystém. Za co hrozí pokuta?

Motoristé s Turkem by spíše mohli rozvážet Babišova kuřata

Vstupní a periodické prohlídky aktuálně a v tabulkách

Náhrada za Microsoft a Google? Co třeba evropský Nextcloud?

DPD vám nově doručí balík do výdejního boxu GLS a naopak

Jsme digitálně zdraví? Jsme čím dál víc nemocní, trpí hlavně dívky

Vrátil se trojský kůň vydávající se za nástroj pro Windows

Co je zákaznická zkušenost a proč ji vůbec řešit?

AI už určuje, jak se hodíte na práci, o kterou žádáte

Open hardware v 3D tisku je mrtvý, říká Průša

Google má první kvantový algoritmus s praktickým použitím

Nový model ochrany dat: odpovídá na poptávku po odolnosti

Náhrada mzdy se v roce 2026 zvyšuje

OZP stopla příspěvek na dentální hygienu kvůli velkému zájmu