Superrychlá architektura Oryon ze Snapdragonu X Elite přijde i do čipů pro telefony, příští rok

V článku k Snapdragonu 8 Gen 3 jsme psali, že procesory Qualcommu pro telefony nebudou ještě mít velmi rychlá CPU jádra Oryon od Nuvie, která se objeví v notebookovém Snapdragonu X Elite. Ale možná to nebude platit moc dlouho. Qualcomm se totiž prý nechal slyšet, že nástup této architektury chystá i do mobilních telefonů, takže i v nich by se mohl razantně navýšit jednovláknový výkon a Apple by mohl ztratit náskok před Androidem.

Qualcomm tento týden oba procesory odhaloval během akce Snapdragon Summit. Podle webu ComputerBase během ní potvrdil, že CPU architekturu plánuje nasadit i do telefonů, a dokonce by to mohlo být již příští rok, kdy by by se tato CPU jádra měla objevit v „čipech Snapdragon pro chytré telefony“. Tento první telefonní čip s výkonnou architekturou původně od firmy Nuvia založené šéfarchitekty z Applu má údajně být oznámený za rok během příštího Snapdragon Summitu, který by asi zase mohl být kolem října 2024.

Zdá se tedy, že Snapdragon 8 Gen 4 (nebo už třeba Snapdragon X Mobile?) už také bude mít jádra Oryon s vysokým jednovláknovým výkonem, byť v těchto SoC může být dosahováno nižší frekvence než 4,25 GHz, což bude maximální turbo u Snapdragon X Elite.





Jádro Oryon nahradí asi primárně nejvýkonnější jádro Cortex-X4 (či v budoucnu Cortex-X5) určené pro běh jednovláknových úloh. Je otázka, zda jím Qualcomm také nahradí prostřední jádra jako Cortex-A720 (třeba v menším počtu, než je dnešních pět). Naopak je dost pravděpodobné, že malá jádra Cortex-A520 si bude Qualcomm od ARMu licencovat nadále, stejně jako třeba propojovací logiku nebo některé další komponenty, byť časem také může posilovat svou samostatnost i o tyto komponenty. Toto tedy neznamená, že by se firma od licenčního IP od ARMu úplně odstřihla (nadále minimálně bude platit za používání instrukční sady ARM). Na Cortexech-A720 a podobných jádrech také mohou nadále být založené levnější SoC nižších výkonnostních kategorií.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Autor: Qualcomm

Šéf Qualcommu Cristiano Amon a šéfarchitekt CPU (původně šéf Nuvie a ještě předtím šéfarchitekt procesorů Apple) Gerard Williams III. také potvrdili, že nyní představená architektura Oryon v procesoru Snapdragon X Elite je zatím jen první generací z mnoha dalších, které jsou plánované. Práce týmu z Nuvie tedy nekončí.

Nebylo ovšem řečeno, zda bude Qualcomm připravovat novou CPU architekturu každý rok, jako to dříve dělal Apple, nebo půjde třeba o dvouletý cyklus, kdy by velký upgrade na „nové jádro“ střídal menší refresh nebo vyladění předchozího jádra (případně zvýšení frekvencí), něco ve smyslu někdejšího tick-tocku u Intelu. Čipy pro telefony doteď Qualcomm uváděl (alespoň v případě těch nejvýkonnějších) v jednoletých cyklech a vývoj licenčních jader ARM Cortex také sleduje jednoletý cyklus nových generací (byť třeba v případě prostředních a malých jader nemusí jít o velké upgrady). Uvidíme tedy, zda Qualcomm nasadí podobné tempo, nebo mu bude stačit třeba ten dvouletý cyklus.

Zdroj: ComputerBase