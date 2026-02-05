Cnews.cz  »  Hry  »  Těchto 8 her v ceně přes 210 eur můžete mít nyní za zlomek ceny. Toto je únorový Humble Choice

Těchto 8 her v ceně přes 210 eur můžete mít nyní za zlomek ceny. Toto je únorový Humble Choice

Dominik Dobrozenský
Dnes
Humble Choice únor 2026 Autor: Humble Choice
Humble Choice únor 2026
Druhý Humble Choice letošního roku přinesl oblíbený Resident Evil Village, Bus Simulator, Core Keeper nebo Starvaders.

Leden utekl jako voda a únor s sebou přinesl druhou letošní nabídku Humble Choice, která opět láká na několik zajímavých titulů, co by neměly uniknout vaší pozornosti.

Největším tahákem je tento měsíc akční Resident Evil Village, osmý díl slavné hororové série. V něm se jako Ethan Winters vydáte do evropské vesnice plné bizarních monster, abyste zachránili svou unesenou dceru.

Další zajímavou hrou je Date Everything, netradiční randicí simulátor, kde díky magickým brýlím oživujete běžné věci ve svém domě a můžete s nimi navazovat (ideálně) zvláštní romantické vztahy.

Třetím titulem je Core Keeper. Akční indie sandbox, ve kterém jako průzkumník objevujete rozlehlé podzemní světy, těžíte suroviny a buduje svou základnu. V balíčku her najdete také StarVaders, tahovou adventuru, kde pilotujete bojový mech a pomocí balíčků karet bojujete proti invazi mimozemšťanů.

Osmičku her pak završují tituly jako Squirrel with a Gun, strategický SteamWorld Build, povedený simulátor Bus Simulator 21 Next Stop a barevnou indie adventuru Big Helmet Heroes. Všechny hry stojí bez slevy lehce přes 212 eur, v rámci balíčku Humble Choice je seženete za 13 euro.

Warhorse vyvíjí novou AAA RPG hru. Pokračování Kingdom Come: Deliverance to ale není Přečtěte si také:

Warhorse vyvíjí novou AAA RPG hru. Pokračování Kingdom Come: Deliverance to ale není

Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

