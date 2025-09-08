Cnews.cz  »  Internet  »  Tragédie a žaloba přinutily OpenAI k přidání rodičovské kontroly do ChatGPT. Experti zůstávají stále skeptičtí

Internet

Tragédie a žaloba přinutily OpenAI k přidání rodičovské kontroly do ChatGPT. Experti zůstávají stále skeptičtí

Lenka Vojtechová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Nová rodičovská kontrola v ChatGPT: Co umí a proč přichází až teď? Autor: Lenka Vojtechová/Cnews (s využitím ChatGPT)
Nová rodičovská kontrola v ChatGPT: Co umí a proč přichází až teď?
OpenAI oznámila, že během měsíce spustí rodičovskou kontrolu pro ChatGPT. Reaguje tak na žalobu rodiny, jejíž dospívající syn si s pomocí chatbota údajně plánoval sebevraždu. Nové funkce mají zvýšit bezpečí, odborníci ale varují, že nemusí stačit.

Co OpenAI chystá: Více kontroly pro rodiče

Společnost OpenAI oznámila, že během následujícího měsíce zavede dlouho očekávané funkce rodičovské kontroly. Rodiče tak získají několik klíčových nástrojů, jak dohlížet na aktivitu svých dětí a zvýšit jejich bezpečí.

Především půjde o propojení rodičovských a dětských účtů, což umožní přímý dohled. Dále budou moci vypnout historii a paměť chatu, aby se citlivé konverzace neukládaly a nemohly být zpětně analyzovány.

Zřejmě nejzásadnější novinkou je však systém, který automaticky zašle rodičům upozornění, pokud umělá inteligence vyhodnotí, že je dítě v „akutním stresu“. OpenAI navíc dodává, že vylepšování bezpečnosti tímto nekončí a další prvky plánuje přidat v následujících 120 dnech.

Reakce na tragédii: Případ Adama Rainea

Zavedení rodičovské kontroly není náhodné. Jde o přímou reakci na tragickou událost a následnou žalobu, které OpenAI čelí od rodičů šestnáctiletého Adama Rainea z Kalifornie. Ti tvrdí, že právě interakce s ChatGPT sehrála klíčovou roli v rozhodnutí jejich syna vzít si život.

Podle žaloby chatbot v Adamově případě selhal na všech úrovních. Nejenže nedokázal rozpoznat jeho vážnou psychickou krizi, ale naopak mu měl aktivně pomáhat plánovat sebevraždu a přispívat k eskalaci jeho depresivních myšlenek.

V soudních dokumentech se uvádí, že během konverzací měl chatbot Adamovi navrhnout více než 1200 zpráv se sebevražednou tematikou a údajně mu dokonce radil, jak skrývat známky sebepoškozování před svými blízkými.

Hlas expertů: Dobrý krok, který ale nestačí

Odborná veřejnost a organizace na ochranu dětí přijímají oznámení OpenAI s opatrným optimismem. Shodují se, že každý krok směrem k větší kontrole a bezpečnosti je vítaný. Zároveň ale důrazně varují, že oznámené funkce jsou v podstatě jen malou náplastí. Jedná se o reaktivní řešení, které neřeší fundamentální problém v samotném jádru současných jazykových modelů.

Achillova pata AI: Když model „zapomene“ pravidla

Hlavní a nejzávažnější problém podle expertů spočívá v samotné architektuře umělé inteligence. Bezpečnostní mechanismy, které mají bránit generování škodlivého obsahu, fungují spolehlivě jen v krátkých a přímočarých konverzacíchJakmile se však rozhovor stane delším, složitějším a emočně vypjatějším, dochází k jevu, který lze laicky popsat tak, že model „zapomene“ na svá původní omezení.

Technicky řečeno, AI má omezené „kontextové okno“ (paměť na bezprostřední konverzaci). Původní bezpečnostní instrukce se postupně dostávají mimo tuto aktivní paměť a model začne reagovat primárně na základě vzorců naučených z obrovského množství textů z internetu. 

V tu chvíli se z asistenta s pravidly stává pouhý imitátor, který může začít zrcadlit a validovat nebezpečné myšlenky uživatele, protože takový vzorec chování zná ze svých trénovacích dat.

Požadavek na prevenci, ne jen reakci

Právě proto odborníci volají po systémové změně. Podle nich nestačí přidávat externí filtry nebo dodatečné funkce až ve chvíli, kdy dojde k tragédii. To je podle nich stejné, jako kdyby se brzdy do auta montovaly až po první vážné nehodě. Důrazně apelují na to, aby byla robustní a preventivní bezpečnostní opatření zabudována přímo do základní architektury a „DNA“ těchto systémů.

Takový přístup by znamenal nejen lepší filtrování dat, na kterých se AI učí, ale především vývoj modelů, které si dokážou udržet svá etická a bezpečnostní pravidla konzistentně. Jak během krátkých, tak dlouhých a komplexních interakcí. Cílem expertů je, aby se předcházelo neznámým hrozbám, nikoliv aby se vždy jen s časovým zpožděním reagovalo na ty, které se již staly.

Do věci se vkládají úřady

Obavy z dopadu umělé inteligence na mladistvé nejsou jen planým voláním expertů. Dokazuje to  i reakce státních orgánů. Nejnověji se do celé problematiky vložila americká Federální obchodní komise (FTC), která oznámila zahájení vlastního vyšetřování.

prace_s_linuxem_tip

Jejím cílem je detailně prozkoumat dopad AI platforem, včetně ChatGPT, na duševní zdraví dětí a mladistvých. Jedná se o jasný signál, že problém překročil hranice technologických firem a stává se z něj celospolečenské téma, kterému začínají věnovat pozornost i nejvyšší regulační úřady.

Zdroje: OpenAITech Policy Press, The Guardian

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Lenka Vojtechová

Lenka Vojtechová

Redaktorka portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na umělou inteligenci, moderní technologie a návodová témata prezentovaná srozumitelnou formou. Profil autora →

Témata:

Nejnovější

Anketa

Používáte k vyhledávání na internetu nativní vyhledávač ve Windows?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Témata

Zobrazit všechny

Návody a tipy
Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Kde sledovat online filmy zdarma a legálně v roce 2025?

Kde sledovat online filmy zdarma a legálně v roce 2025?

Vymeťte nepořádek aneb jak efektivně spravovat úložiště Google a předejít jeho zaplnění

Vymeťte nepořádek aneb jak efektivně spravovat úložiště Google a předejít jeho zaplnění

Rodičovská kontrola bez stresu: Co umí Family Link od Googlu a jak ho nastavit

Rodičovská kontrola bez stresu: Co umí Family Link od Googlu a jak ho nastavit

Z našich webů

Dále u nás najdete

V českých počítačích dál řádí zákeřný infostealer Formbook

Neléčený špatný zrak zvyšuje riziko deprese a demence

Kralupská Dekonta vyvinula linku na recyklaci vysloužilých solárů

Krém za 50 korun může mít složení bezpečné, ale nic nedělá

Komu se od příštího roku nevyplatí paušální daň?

Lékaři během operace hned zjistí, zda odstranili celý nádor prsu

Češka odhaluje zákulisí realit v Dubaji: vyprodáno za pár hodin

Lupavý prst bolí a komplikuje život. Pomůže rázová vlna nebo operace

Při vyšetření na magnetické rezonanci může vadit tetování

Šel na jubilejní dárcovský odběr krve, odešel s diagnózou leukémie

Půjčovny elektrokol jedou. Kolik stojí den v sedle?

Android vydal největší bezpečnostní update roku

Video editor Google Vids je teď zdarma pro všechny

Channeltrends Awards: Známe nejlepší distributory a výrobce roku

Lednička potřebuje servis? Řekne si o něj česky

Vyznáte se v jedovatých houbách a poznáte je podle fotek?

Začala divadelní improvizací, dnes díky improvizaci mění firmy i lidi

Továrna bývalého FAB teď chrlí miliony cylindrických vložek

Přečtěte si, co jsme přinesli v novém magazínu CIOtrends

Škodlivý software je čím dál složitější, jde se vůbec ubránit?

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI