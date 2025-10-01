Učitelé zpátky do lavic. Naučí se, jak zapojit umělou inteligenci do výuky

V Česku startuje projekt Základka.ai, kterému jeho autoři říkají dosud nejambicióznější vzdělávací online program zaměřený na umělou inteligenci pro pedagogy. Jeho cílem je během školního roku 2025/2026 proškolit všechny učitele základních škol tak, aby zvládali do výuky zapojit různé služby postavené na prvcích umělé inteligence.
Motivací k takovému projektu je předpoklad, že se AI stane běžnou součástí nejenom pracovních životů a bude nutné, aby lidé zvládli s těmito nástroji pracovat. „Naše školství stojí před zásadní výzvou, jak připravit žáky na svět, ve kterém bude umělá inteligence běžnou součástí každodenního života. Učitelé v tom hrají klíčovou roli,“ uvedl Mikuláš Bek, ministr školství.
Nenásilná integrace umělé inteligence do školství
Program je koncipován tak, aby nabídl více než 100 hodin obsahu a širokou škálu aktivit od vstupního online kurzu přes praktické webináře až po odborné konference. Učitelé se naučí nejen základy fungování umělé inteligence, ale také její využití pro přípravu výuky a práci s žáky. Důležitou součástí programu je také budování strategické podpory AI na školách.
Úvodní online kurz bude trvat osm hodin. Dále budou k dispozici online poradna, webináře, komunitní platforma, hackathony nebo konference. Podle serveru Lupa.cz činí poplatek za jednu školu 12 490 korun s tím, že školy mohou pro financování využít operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) provozovaný ministerstvem školství.
Aktivitu Základka.ai organizuje Česká asociace umělé inteligence, která má velké množství členů z řad firem či univerzit. Zapojila se také ministerstva školství a průmyslu a obchodu, Národní pedagogický institut a Hospodářská komora. Obsahovým partnerem je AI dětem.
