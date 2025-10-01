Cnews.cz  »  Internet  »  Učitelé zpátky do lavic. Naučí se, jak zapojit umělou inteligenci do výuky

Internet

Učitelé zpátky do lavic. Naučí se, jak zapojit umělou inteligenci do výuky

Redakce
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Projekt Základka.ai Autor: M-SUR / Shutterstock
Projekt Základka.ai proškolí učitele základních škol
Nově spuštěný projekt má za cíl proškolit učitele základních škol v práci s umělou inteligencí, aby je dokázali přirozeně zapojit do přípravy i výuky.

V Česku startuje projekt Základka.ai, kterému jeho autoři říkají dosud nejambicióznější vzdělávací online program zaměřený na umělou inteligenci pro pedagogy. Jeho cílem je během školního roku 2025/2026 proškolit všechny učitele základních škol tak, aby zvládali do výuky zapojit různé služby postavené na prvcích umělé inteligence.

Motivací k takovému projektu je předpoklad, že se AI stane běžnou součástí nejenom pracovních životů a bude nutné, aby lidé zvládli s těmito nástroji pracovat. „Naše školství stojí před zásadní výzvou, jak připravit žáky na svět, ve kterém bude umělá inteligence běžnou součástí každodenního života. Učitelé v tom hrají klíčovou roli,“ uvedl Mikuláš Bek, ministr školství.

Nenásilná integrace umělé inteligence do školství

Program je koncipován tak, aby nabídl více než 100 hodin obsahu a širokou škálu aktivit od vstupního online kurzu přes praktické webináře až po odborné konference. Učitelé se naučí nejen základy fungování umělé inteligence, ale také její využití pro přípravu výuky a práci s žáky. Důležitou součástí programu je také budování strategické podpory AI na školách.

Úvodní online kurz bude trvat osm hodin. Dále budou k dispozici online poradna, webináře, komunitní platforma, hackathony nebo konference. Podle serveru Lupa.cz činí poplatek za jednu školu 12 490 korun s tím, že školy mohou pro financování využít operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) provozovaný ministerstvem školství.

Aktivitu Základka.ai organizuje Česká asociace umělé inteligence, která má velké množství členů z řad firem či univerzit. Zapojila se také ministerstva školství a průmyslu a obchodu, Národní pedagogický institut a Hospodářská komora. Obsahovým partnerem je AI dětem.

hacking_tip

Aktivitu Základka.ai organizuje Česká asociace umělé inteligence, která má velké množství členů z řad firem či univerzit. Zapojila se také ministerstva školství a průmyslu a obchodu, Národní pedagogický institut a Hospodářská komora. Obsahovým partnerem je AI dětem.

zdroj: Lupa.cz

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Redakce

Témata:

Nejnovější

Anketa

Chystáte se u nadcházejících voleb ztotožnit elektronicky?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Témata

Zobrazit všechny

Návody a tipy
Chcete jít volit s mobilem místo klasické občanky? Zde je návod, jak zprovoznit aplikaci eDoklady

Chcete jít volit s mobilem místo klasické občanky? Zde je návod, jak zprovoznit aplikaci eDoklady

Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Kde sledovat online filmy zdarma a legálně v roce 2025?

Kde sledovat online filmy zdarma a legálně v roce 2025?

Z našich webů

Dále u nás najdete

Dudlíky známých značek obsahují nebezpečný bisfenol A

Kolik stát vydá na sociální dávky a co jejich příjemce čeká?

Sedm set tisíc lidí neví, že mají vysoký tlak

Společnost Geis zvládá i nestandardní a kuriózní přepravy

AWS a SAP posilují digitální suverenitu v Evropě

Potvrzování odpracovaných směn za rizikové profese v praxi

OSVČ zapláčou, zálohy na sociální a zdravotní pojištění vzrostou

Inovujete? Můžete si odečíst z daní i miliony

Klasickým SIM kartám už zvoní hrana

Pravák, poddubák, kovář, hořčák. Poznejte hřiby podle fotek

ShipEx expanduje z Brna do světa, chce zjednodušit zasílání balíků

Vyplatí se víc jít do důchodu ještě letos nebo až příští rok?

Levné zimní gumy nekupujte. ADAC otestoval 31 pneumatik

Jednotné měsíční hlášení nahradí firmám řadu tiskopisů

O kolik nám zdraží energie emisní povolenky pro domácnosti?

Spolu: paušální daň zavedeme i pro menší firmy

„No, tohle nespálíte!“ Zjistěte, jak Tomáš začínal pracovat se dřevem

Phishing zalézá do PDF souborů, bez nástrah nejsou ani QR kódy

Jak vypadá operace kýly s asistencí přes 5G síť

Chtěli prát prádlo, místo toho učí Čechy kouzlit s kořením

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI