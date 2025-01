Už prostě jenom Snapdragon X. Qualcomm vydává dosud nejlevnější procesor pro ARM notebooky

Nejen AMD a Intel, ale také Qualcomm minulý týden na CES 2025 odhalil nové procesory pro notebooky. Respektive procesor, jedná se totiž o levný nejnižší model k řadám Snapdragon X Elite a Snapdragon X Plus, na který už v označení zbylo jenom prosté Snapdragon X. Důležitý je proto, že se s ním nejnižší cena, za kterou se budou dát koupit ARM notebooky, dostane zase o kus dolů, což by platformě mohlo umožnit větší rozšíření.

Snapdragon X

Třída Snapdragon X budou nejlevnější (zatím) modely (respektive zatím jeden model), které bude Qualcomm nabízet pro notebooky, stojící pod nejvýkonnějšími modely X Elite (12 jader) a o něco nižšími X Plus (10 nebo 8 jader). Ani Snapdragon X ale nebude úplně lowendová konfigurace. Stále má totiž 8 jader. Možná je tu tak i prostor pro další ořezaný model s 6 jádry, který ba mohl následovat. Zatím ale potvrzený není, momentálně má řada Snapdragon X jen jeden model s kódem X1–26–100.

Tento model má osm jader stejné architektury Oryon jako dražší modely, což slibuje poměrně dobrý mnohovláknový výkon. O co se modelem Snaprdagon X budete ochuzeni, je špičkový jednovláknový výkon. Frekvence procesoru je omezena jen na 3,0 GHz (přesněji má jít o takt 2976 MHz, což je blízko).

Procesory Qualcomm Snapdragon X, X Plus a X Elite Autor: Qualcomm

To je takt pro mnohovláknové zátěže, ale i pro jednovláknové, tomuto modelu totiž chybí boost. Nejvýkonnější Snapdragony X Elite a Plus mají boosty až 4,0–4,3 GHz, takže Snapdragonu X X1–26–100 bude chybět 25 % až 30 % jejich jednovláknového výkonu. Pro pořádek dodejme, že jádro Oryon má vyšší výkon na 1 MHz (tzv. „IPC“) než aktuální procesory x86, což je při pohledu na tyto relativně nízké takty pamatovat.





Procesor by měl mít 24 MB L2 cache (ta je rozdělená do dvou 12MB bloků, vždy připojených k jedné čtveřici jader) a 6MB systémovou cache, do které mají přístup i další jednotky mimo jádra CPU. Po této stránce tedy architektura není v levnějším modelu nijak osekaná. Zdá se, že tento procesor je založený na stejném osmijádrovém křemíku „Purwa“, jako osmijádra v dražší řadě Snapdragon X Plus (X1P-46–100 a X1P-42–100), vydaná v září.

Odpovídá tomu výbava. Procesoru zůstaly 128bitové paměti LPDDR5X-8448 s propustností 135 GB/s, podpora NVMe SSD (s konektivitou PCIe 4.0 ×4), podpora USB4, podpora přehrávání 4K videa ve formátu AV1 s podpora až 5K monitorů. A je zachovaná také NPU s výkonem 45 TOPS. I tento procesor tedy může být obestavěn notebookem kategorie Copilot+ PC, který bude oficiálně umět AI funkce ve Windows 11.

Proti vyšším procesorům Snapdragon X Elite a Plus je o něco horší integrované GPU Adreno, u kterého Qualcomm uvádí teoretický výkon 1,7 TFLOPS, zatímco vyšší modely mají 3,8–4,6 TFLOPS (obecně ale tato platforma pro hry není moc vhodná, protože nemá tak dobré softwarové optimalizace a ošetření her v grafických ovladačích, a hry mohou být nekompatibilní kvůli DRM a anti-cheat modulům). Tuto slabší grafiku sdílí i předchozí osmijádrové modely Snapdragon X Plus založené na čipu Purwa.

Qualcomm Snapdragon X Autor: Qualcomm, via techPowerUp

Tento nejnižší model srazí cenu nejlevnějších ARM notebooků na úroveň, kde mohou být atraktivní pro širší skupiny uživatelů. Nejlevnější by se s ním měly dostat na cenu od 599 $. U nás by to znamenalo ceny od 17 800 Kč včetně DPH či 717 € (s novou 23% slovenskou DPH).

599$ notebooky, mini desktopy na cestě

Podle Qualcommu by se nějaké takové modely měly objevit během nadcházejících měsíců. Počítače s procesorem Snapdragon X chystají Acer, Asus, HP, Dell a Lenovo. Ne všechny modely musí nutně stát 599 $ (navíc to by měla být cena nejnižší z možných výbav), pochopitelně.

Druhá zajímavá věc je, že se už objevují zprávy o tom, že by se s procesory Qualcomm Snapdragon X (nebo možná s jejich dražšími variantami) už mohly na trhu objevit nejen notebooky, ale také lehká stolní mini PC, šlo by tedy o jisté nakročení do desktopového segmentu.

Mini PC od Lenova s procesorem Qualcomm Snapdragon X Autor: Lenovo, via: ComputerBase

Taková PC chystá minimálně Lenovo, půjde o počítače ThinkCentre Neo 50q QC a IdeaCentre Mini x se zhruba litrovým šasi. Ve výbavě by měly 16GB paměť a možnost osadit až dvě NVMe SSD do slotů M.2, k tomu obvyklou konektivitu USB, HDMI a DisplayPort, WiFi (6E) a také Ethernet. Napájení bude externím 90W zdrojem. I tyto mini desktopy budou poskytovat funkce Copilot+ PC.

Zdroje: Qualcomm, Tom’s Hardware, ComputerBase