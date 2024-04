Už žádná levná úložiště: Po SSD svorně zvedají ceny i výrobci mechanických disků

Od zhruba září se začaly zvyšovat předtím dlouho padající ceny SSD, což se pak vyostřilo v měsících nového roku. Bohužel tento jev nezůstane izolován jen v oblasti elektronických úložišť a obecně produktů založených na paměti NAND Flash. Také výrobci konkurenčních pevných (či magnetických, mechanických, rotačních…) disků oznámili, že budou zvyšovat ceny, dokonce téměř koordinovaně.

Zdražování u WD…

Jako první přišla tato zpráva od společnosti Western Digital. Nejde tedy o odhad nebo statistku analytiků, ale o oficiální vyjádření. WD zaslala velkým zákazníkům dopis, podle kterého firma bude muset přistupovat ke zvyšování cen, které částečně již začala uskutečňovat, částečně bude podle firmy pokračovat do budoucna.

Toto zdražování má dva faktory – WD uvádí, že poptávka po HDD je vyšší, než firma očekávala, což na trhu vede k jejich vyšší ceně, a umožňuje to tedy i WD zdražit. Vedle toho jsou údajně i faktory, které ke zdražení víceméně nutí – firma má mít sama problémy s dostupností komponent v dodavatelském řetězci.





Toto se má týkat jak pamětí NAND, kde je značné zdražování NAND už dlouho realita, ale je přímo řečeno, že také HDD. Ačkoliv průmysl po zemětřesení na Tchaj-wanu nebyl zřejmě zasažený těžce, objevily se firmy, které ho citují jako faktor nutící je zvyšovat ceny. Je otázka, zda to někdy není spíš záminka než skutečný tlak, ale to těžko posoudit.

Tchajwanský web TechNews.tw uvádí, že ceny HDD by mohly stoupnout až o 10 % a minimálně aspoň o 5 %. To by naštěstí nebylo zdaleka tak drastické jako u SSD, kde se zdražení nakumulovala a dosahuje už slušné desítky procent proti předchozímu cenovému dnu.

… i Seagate

Teď oznámila zdražení prakticky stejným způsobem i firma Seagate, která je druhým velkým hráčem na trhu HDD. Opět to bylo formou dopisu velkým zákazníkům, ve kterém firma oznamuje, že se s okamžitou platností zvedají ceny napříč jejím portfoliem pevných disků.

Mechanické disky, HDD Western Digital (ilustrace) Autor: Western Digital

Jako důvody Seagate uvádí totéž co WD – problémy v dodavatelském řetězci, ale firma přidává také celosvětovou inflaci. Také Seagate uvádí, že stoupla poptávka po HDD do takové míry, že ji firma nestíhá uspokojovat.

Jak podle WD, tak podle Seagate není výrobu HDD snadné náhle rozšířit, a to asi může platit i u výroby některých komponent, které jsou pro HDD specifické, a tudíž asi málokdo chce investovat do většího objemu výroby. Je totiž riziko, že po opadnutí tohoto výkyvu poptávky pak tyto linky zůstanou nevyžité.

Seagate stejně jako WD varuje, že zatímco nějaké zdražení již bylo provedeno s okamžitou platností, další kola zdvihání cen budou ještě pokračovat v budoucnu.

Asi bude zajímavé pozorovat, zda zdražování provede také třetí výrobce Toshiba, nebo zda podobnou „nutnost“ nebude na trhu vidět. Vypadá to ale každopádně, že tímto krokem dvou největších výrobců stoupnou reálné ceny za HDD v obchodech, takže vybavování NAS nebo koupě HDD pro potřeby záloh bohužel půjde víc do peněz.

Zdroje: Tom’s Hardware (1, 2)