Velké propouštění v Microsoftu. Končí klíčoví lidé z Activision Blizzardu a 8 % zaměstnanců

Je tomu jen pár měsíců, co Microsoft zdárně uskutečnil obří fúzi a odkoupil Activision Blizzard za 68,7 miliardy dolarů. Nyní přichází první velké škrty ve snaze udržet nákladovou stránku společnosti. V průběhu čtvrtka oznámil Microsoft masivní propouštění ve své herní divizi. Svá místa opustí 1900 zaměstnanců, což je přibližně 8 % z celkového počtu 22 tisíc zaměstnanců.

Společně s tímto propouštěním se rozhodl odejít i prezident Blizzardu Mike Ybarra, který dříve působil více jak 20 let v Microsoftu a který se po dokončení akvizice rozhodl pro odchod. Na jeho pozici chce Microsoft jmenovat nového prezidenta už příští týden.

Své křeslo opouští také hlavní designér Blizzardu Allen Adham, který měl jako jeden ze spoluzakladatelů široký dopad na všechny hry od Blizzardu. Jeho vliv však bude cítit i v následujících letech, jelikož Adham se chce věnovat mentoringu mladých designéru v celém odvětví.





Podle magazínu The Verge stojí v interní zprávě generálního ředitele Microsoft Gamingu Phila Spencera: „V rámci tohoto procesu jsme učinili bolestivé rozhodnutí snížit velikost naší herní pracovní síly o přibližně 1900 míst z 22 tisíc lidí v našem týmu. Tým herního vedení a já jsme odhodlání vést tento proces co nejpromyšleněji. Lidé, kterých se tato snížení přímo dotýkají, všichni hráli důležitou roli v úspěchu týmů Activision Blizzard, ZeniMax a Xbox a měli by být hrdí na vše, co zde dokázali.“

Před akvizicí v roce 2022 naopak Phill Spencer řekl: „Hráči na celém světě milují hry Activision Blizzard a věříme, že kreativní týmy mají před sebou svou nejlepší práci. Společně vybudujeme budoucnost, kde lidé budou moci hrát hry, které chtějí, prakticky kdekoli chtějí“.

Microsoft má okolo 180 tisíc zaměstnanců a velké propouštění jednou za čas není zase taková zvláštnost. Například v roce 2014, když potopil svou telefonní divizi, propustil 25 tisíc lidí (1, 2).