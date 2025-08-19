Výkon GeForce RTX 5080 míří do GeForce Now. Nvidia láká na 5K hraní a dvojnásobnou knihovnu bez zdražování

Služba GeForce Now dostává obří upgrade. Herní servery nově poběží na grafických kartách s architekturou Blackwell a podporou technologie DLSS 4. Hráči tak získají až 5K obraz při 120 fps, 10bitové HDR a moderní AV1 enkódery se streamovací rychlostí až 100 Mb/s.
Přístup k RTX 5080 a rozšíření herního obsahu
Jedním z hlavních oznámených vylepšení je přechod na moderní architekturu Blackwell, konkrétně grafické karty řady GeForce RTX 5080, které nabídnou přístup k DLSS 4 Multi-Frame Gen a podporu barevného modelu YUV. Výsledkem bude generování a streamování obsahu v až 5K rozlišení při 120 fps, případně 1080p při 360 fps.
Nvidia také slibuje odezvu click-to-pixel jen 30 milisekund, širokou podporu závodních volantů, až 90 fps na Steam Decku nebo až 4K obraz při 120 fps na podporovaných televizorech.
Nvidia zároveň zdvojnásobuje knihovnu her s možností okamžitého spuštění skrze Install-to-Play, tedy okamžitého hraní bez nutnosti stahování, na více než 4500 titulů. V katalogu se nachází přes 2300 AAA titulů, přičemž mezi poslední přidané patří například Borderlands 4, Call of Duty: Black Ops 7 nebo The Outer Worlds 2.
Vyšší výkon, stejné předplatné
Vylepšený herní výkon přijde do GeForce Now v září letošního roku. Příjemnou zprávou pro hráče je, že se zvýšením výkonu zároveň nedochází ke zvýšení cen předplatného. Ty zůstávají prozatím jako doposud, tedy:
-
Performance: 299 Kč měsíčně, 1499 Kč za 6 měsíců
-
Ultimate: 599 Kč měsíčně, 2990 Kč za 6 měsíců
zdroj: Nvidia