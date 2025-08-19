Cnews.cz  »  Hry  »  Výkon GeForce RTX 5080 míří do GeForce Now. Nvidia láká na 5K hraní a dvojnásobnou knihovnu bez zdražování

Výkon GeForce RTX 5080 míří do GeForce Now. Nvidia láká na 5K hraní a dvojnásobnou knihovnu bez zdražování

Dominik Dobrozenský
Dnes
Cloudové hraní GeForce Now Autor: Nvidia
GeForce Now poběží nově na grafických kartách RTX 5080
Cloudové hraní GeForce Now dostává masivní upgrade. Více než 4500 her si nově zahrajete na RTX 5080 s 5K rozlišením, 120 fps a podporou DLSS 4.

Služba GeForce Now dostává obří upgrade. Herní servery nově poběží na grafických kartách s architekturou Blackwell a podporou technologie DLSS 4. Hráči tak získají až 5K obraz při 120 fps, 10bitové HDR a moderní AV1 enkódery se streamovací rychlostí až 100 Mb/s.

Přístup k RTX 5080 a rozšíření herního obsahu

Jedním z hlavních oznámených vylepšení je přechod na moderní architekturu Blackwell, konkrétně grafické karty řady GeForce RTX 5080, které nabídnou přístup k DLSS 4 Multi-Frame Gen a podporu barevného modelu YUV. Výsledkem bude generování a streamování obsahu v až 5K rozlišení při 120 fps, případně 1080p při 360 fps.

Nvidia také slibuje odezvu click-to-pixel jen 30 milisekund, širokou podporu závodních volantů, až 90 fps na Steam Decku nebo až 4K obraz při 120 fps na podporovaných televizorech.

Steam Deck je nyní herní bestie. Díky nativní podpoře GeForce Now zvládne 4K, HDR i DLSS 4

Steam Deck je nyní herní bestie. Díky nativní podpoře GeForce Now zvládne 4K, HDR i DLSS 4

Nvidia zároveň zdvojnásobuje knihovnu her s možností okamžitého spuštění skrze Install-to-Play, tedy okamžitého hraní bez nutnosti stahování, na více než 4500 titulů. V katalogu se nachází přes 2300 AAA titulů, přičemž mezi poslední přidané patří například Borderlands 4, Call of Duty: Black Ops 7 nebo The Outer Worlds 2.

Vyšší výkon, stejné předplatné


Vylepšený herní výkon přijde do GeForce Now v září letošního roku. Příjemnou zprávou pro hráče je, že se zvýšením výkonu zároveň nedochází ke zvýšení cen předplatného. Ty zůstávají prozatím jako doposud, tedy:

  • Performance: 299 Kč měsíčně, 1499 Kč za 6 měsíců

  • Ultimate: 599 Kč měsíčně, 2990 Kč za 6 měsíců


zdroj: Nvidia
Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

