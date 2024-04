Vyšla nová verze Audials One 2024

Původní název firmy RapidSolution si asi budou pamatovat jen skuteční pamětníci, ostatně je to již 12 let, co došlo ke změně názvu na dnešní Audials. Nová verze programu Audials One se každým rokem objevuje s pravidelností střídání ročních období.

Nekonečné pálení cédéček je již dávnou minulostí, dnes jsou králem internetová rádia, Spotify a YouTube. Nabízejí hodně, ale do dokonalosti mají stále daleko, často proto, že jsou prošpikované reklamou, jako bylo Radio Luxemburg v blahé paměti. Najít něco bez reklamy na portálu YouTube je kus života těžkého. Firmy slibují algoritmy míchající hudbu podle našeho gusta, brzy se ale nepřestaneme divit, co by mělo být naše pravé ořechové. Nejen proto se nám program Audials německé firmy Audials AG může hodit.

Pracovní plocha je opět nepřehledná a komplikovaná, to je ale daň za to, že se jedná o program skutečně robustní, kde záplavu funkcí nelze krýt spoustou meníček a adresářů. A protože funkcí v každé nové verzi najdeme víc a víc, zaplatíme za to. Pokud ale s programem pracujeme pravidelně, brzy pochopíme vnitřní logiku a práce se stane mnohem jednodušší. Navíc pokud jsme pracovali s předchozí verzí, nebudeme se toho učit tak moc.





Samou podstatou softwaru Audials je možnost stáhnout a případně přeformátovat libovolné video nebo audioklip. Program probere jak internetová rádia, tak i streaming, filmy a podcasty. Odpadá potřeba několika aplikací, stačí jeden software. Jako velké plus řadím skutečnost, že program odstraní otravující reklamu.

Autor: Václav Větvička

Připravit si můžeme vlastní knihovnu songů či klipů. Počet televizních kanálů a internetových rádií přesahuje těžko uvěřitelných 100 000 a stále roste. Prakticky stejně bohatá je i podpora nejrůznějších formátů, těch najdeme více než sto. Vše přitom při vysoké kvalitě, která je zaručena tím, že Audials nahrává rovnou z grafické karty, dostaneme tak původní kvalitu. A komu je to málo, součástí programu je i aplikace Audials Music, která stahované soubory dále zvukově vylepšuje a funguje jako slušný zvukový editor.

Pokud se nám nechce platit za internetové streamování anebo si udělat vlastní sbírku klipů či písniček, není na trhu lepší alternativa. Navíc dnešní cena pod 60 dolarů je více než přívětivá. Novinek, ve všech případech ku prospěchu věci, je opět víc než dost.

Pro: Rychlost, spolehlivost.

Proti: Na ovládání si budeme chvíli zvykat