Vyzkoušeli jsme: Akvis HDRFactory 8

Samotná instalace je velice svižná, takže do práce se můžeme pustit prakticky okamžitě. Jako obvykle, program existuje v několika formách – jako plug-in i jako samostatný program, navíc máme verze Deluxe a Business.

Jen cenová politika zůstává poněkud nepochopitelná – pokud si koupíme domácí verzi, zaplatíme rozumných 69 dolarů (tato cena se již několik let nezměnila), pokud ovšem chceme výsledné fotografie prodávat, měli bychom si koupit mnohem dražší (154 dolarů) verzi komerční. Jak to chce firma kontrolovat, to není jasné.

Stejně jako u všech podobných programů i zde můžeme pracovat jak s jednou fotografií, tak i s řadou snímků s různou expozicí. Jedině tak se dočkáme solidních výsledků, protože pseudo-HDR do značné míry znamená určité znásilnění techniky i fotografie, a pokud přitlačíme nohou na plyn, můžeme se divit.





I nadále pracujeme buď manuálně, nebo pomocí předem připravených nastavení, což uspokojí ty línější z nás. Podobné poloautomatické programy, které si vystačí s jednou expozicí, ale stejně kupujeme bez ohledu na častou umělost výsledné fotografie.

Autor: Václav Větvička Autor: Václav Větvička

Za novinky můžeme považovat poněkud přepracované pracovní rozhraní, které odpovídá nejnovějším verzím dalších programů této firmy. Zvýšila se podpora formátu RAW, objevila se kompatibilita s operačním systémem macOS 14 a to bude tak asi všechno.

HDRFactory je v každém případě zajímavou volbou pro ty, kteří touží po HDR úpravách, ale přitom se nehodlají nic učit. Tady v podstatě půjde jen o rozhodnutí, které z nastavení použijeme, protože přímé úpravy jsou poněkud hrubé.

+ Bohatá nabídka automatických nastavení

– Výsledek je často poněkud umělý