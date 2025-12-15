Windows 11 jako nejlepší systém na hraní her? Microsoft slibuje, že se v roce 2026 zaměří na optimalizování výkonu

Často se teď objevují přesvědčení či tvrzení o tom, že Linux teď pro hraní her brzo bude, nebo dokonce už je lepší než Windows. Je to třeba brát s velkou rezervou, často je přání otcem myšlenky nebo se zapomíná na důležité detaily. Nicméně Microsoft si je nejspíš vědom těchto nálad a považoval za nutné na ně reagovat: Firma teď přislíbila, že se zaměří na zlepšení systému, která mají z Windows 11 udělat nejlepší herní platformu.
Windows víc optimalizované pro hry?
Microsoft teď zveřejnil blog, ve kterém rekapituluje zlepšení Windows 11 v herní oblasti za rok 2025 a slibuje další na příští rok. Ta mají zajistit Windows 11 místo nejlepšího operačního systému pro hraní na PC. Pokud tedy máte pocit, že Linux vítězí, ještě se to může zkomplikovat.
Ona zlepšení v letošním roce už asi často budete znát. Microsoft představil DirectX Raytracing (DXR) 1.2 s novými funkcemi Opacity Micromaps a Shader Execution Reordering, jakož i podporou pro „neural rendering“ využívající v různých rolích AI díky technologii Cooperative Vectors. Věnovali jsem tomu tehdy samostatný článek:
Vedle toho ale Windows v posledním roce dostaly zlepšení v audio systému, která jsou plusem, pokud při hraní používáte bezdrátový headset – podporu technologie Super wideband stereo, která dovoluje zachovat prostorový zvuk i když máte aktivní hlasovou komunikaci, a podporu režimu s nízkou latencí při použití Bluetooth LE Audio.
Zlepšilo se i hraní na ARM noteboocích, na nichž teď Windows podporují více anti-cheatových ovladačů (Easy anti-Chat, BattleEye, Denuvo a XIGNCODE3), překladač x86 kódu Prism už podporuje instrukce AVX a AVX2, takže budou fungovat i hry, které se bez nich odmítají spustit, a aplikace Xbox teď podporuje větší paletu her lokálně přímo na zařízení, aniž by se muselo použít streamování ze serveru.
Zlepšení výkonu? Některá už v systému jsou, třeba pro APU Ryzeny
Ačkoliv na této zprávě zaujme příslib optimalizací, které mají přijít v příštím roce, je zajímavé, že některá zlepšení se odehrála už letos a nejspíš ušla pozornosti. Microsoft například uvádí, že zapracoval na vrstvách zpracovávajících vstup z herních ovladačů jako jsou gamepady, aby spotřebovávaly méně výkonu procesoru (takže ho více zbude na hru a ta může běžet rychleji). Podobně byl vylepšen kód služeb ovládajících RGB iluminaci hardwaru a periférií, některých procesů běžících na pozadí a také ovladačů GPU – i u těch by mělo být sníženo množství času, který v nich procesor stráví, než se dostane k výpočtům samotné hry.
Microsoft také uvádí, že vyladil schémata řízení spotřeby a profily frekvencí procesoru pro handheldy ROG Xbox Ally a ROG Xbox Ally X, což nicméně je platné jen jejich majitelům. V rámci optimalizací výkonu těchto hanheldů ale také optimalizoval správu paměti s procesory AMD Ryzen typu „APU“, tedy s integrovanou grafikou a unifikovanou pamětí (kdy je hlavní RAM současně i pamětí integrovaného GPU).
Výsledkem těchto optimalizací má být lepší využití paměti a stabilnější snímkové frekvence (tyto optimalizace by měly omezit výskyt problémů, kdy přehazování dat mezi pamětí CPU a GPU vede k chvilkovým propadům FPS ve hře). A tyto optimalizace by se měly hodit všem, kdo hrají na integrované grafice v nějakém APU Ryzen, tedy nejen na handheldech.
Zlepšení pro rok 2026
Tato zlepšení mají pokračovat. Microsoft uvádí, že v příštím roce by měly procesory Ryzen AI od AMD dostat podporu pro funkci Auto Super Resolution. To je upscaling pro hry zabudovaný přímo ve Windows, který lze zapnout ve všech hrách i bez toho, aby ho přímo podporovaly. Microsoft uvádí, že jeho podpora se objeví pro handheld ROG Ally X. Doteď tuto funkci měly k dispozici jenom notebooky s Arm procesorem Qualcomm Snapdragon X.
Auto Super Resolution využívá umělou inteligenci, akcelerovanou na jednotkách NPU v procesoru, proto je řeč o procesorech Ryzen AI. Pravděpodobně jde specificky o procesory Ryzen AI 300 (tedy APU Strix Point a Krackan Point) s architekturou Zen 5 a výkonnější NPU, protože zmíněný handheld má v sobě jejich variantu Ryzen Z2 Extreme. Starší APU se Zenem 4 asi budou mít smůlu. Mohou místo toho využít funkci Radeon Super Resolution (RSR) v ovladačích grafik Radeon, ta ale nevyužívá umělou inteligenci. Bude zajímavé porovnat, zda Auto Super Resolution od Microsoftu dokáže přinést zajímavé zlepšení.
Většího rozšíření má také doznat funkce Advanced Shader Delivery. Ta zrychluje první spuštění hry po instalaci (a první spuštění po jejích aktualizacích nebo aktualizacích ovladačů) tím, že přeskakuje kompilování shaderů. Ty se místo toho mohou stáhnout ze serverů, kde jsou předkompilované pro konkrétní grafické karty. Microsoft toto nyní poskytuje pro ROG Xbox Ally a ROG Xbox Ally X, ale postupně bude přidávat podporu pro další různý hardware. Také by měly přibývat hry, pro které bude Windows schopno takto hotové shadery stáhnout.
Optimalizace scheduleru, ovladačů a grafické vrstvy
Co je nejzajímavější, jsou však další výkonnostní optimalizace. Má pokračovat zlepšování výkonu ve hrách. Microsoft má v plánu dál snižovat dopad procesů běžících na pozadí, aby ubíraly co nejméně výkonu hrám.
Za stejným účelem má být pro hry laděno přidělování úloh a procesů na jádra CPU (tzv. scheduling) a s ním související řízení spotřeby, které asi bude důležité zejména pro handheldy. Lepší výkon mají přinést optimalizace ovladačů (zde ovšem možná je řeč o práci vývojářů Nvidie, Intelu, AMD a Qualcommu nebo o práci na optimalizacích, které provádějí v koordinaci s vývojáři Windows). Optimalizace pro lepší výkon má ale Microsoft naplánované i v celém grafickém stacku, tedy v knihovnách DirectX a systémových součástech spolupracujících s ovladači GPU.
Jedním zlepšením, které by také mohlo pomoci hrám, je celoobrazovkové rozhraní Xbox Full Screen Experience. To bylo vyvinuto pro handheldy a například umožňuje ovládávání pomocí gamepadu a spuštění počítače přímo do tohoto rozhraní. Důležité ale je, že v tomto režimu jsou také potlačené služby na pozadí a různé procesy navíc, a také má nižší spotřebu paměti. Dokáže tedy obecně o něco zvednout výkon nejen na handheldech. A v roce 2026 ho proto Microsoft hodlá zpřístupnit i pro uživatele běžných počítačů. Mohla by to být jedna z věcí, která obecně zlepší výkon v oněch srovnáních například s podobně optimalizovaným systémem SteamOS.
Ačkoliv jsme říkali, že Microsoft tyto změn plánuje, není to asi tak, že by nyní vývojáři dostali úkol přidat FPS, aniž by se vědělo kde a jak to udělat. Minimálně z části asi jde o optimalizace a úpravy, na kterých už vývojáři už pracují nebo je mají vytipované a zanalyzované. Doufejme tedy, že v roce 2026 se dočkáme měřitelných pokroků ve výkonu her.
Zdroj: Microsoft