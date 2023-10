Windows Copilot dorazí do České republiky později. Microsoft musí nejdříve vyřešit podmínky evropských regulací

Na vydání Windows Copilota, který má dorazit v rámci velké nadcházející aktualizace pro Windows 11, si evropští uživatelé ještě chvíli počkají. Microsoft musí nejdříve vyřešit problémy týkající se pravidel EHP (evropský hospodářský prostor). Podle deníku Lupa.cz je hlavním problémem soulad s Aktem o digitálních trzích (DMA), který upravuje fungování „strážců přístupu“, tedy platforem, skrze které lidé nejčastěji přistupují na internet.

Na přizpůsobení požadavkům EU dostaly všechny firmy od září půl roku, nicméně Microsoft se snaží o přizpůsobení co nejrychleji, aby jeho služby mohly být co nejdříve dostupné i v rámci Evropské unie. Pokud byste si už nyní chtěli před oficiálním spuštěním v EU vyzkoušet nový Windows Copilot, stačí mít nainstalovaný poslední zářijový update a postupovat podle návodu na portálu Neowin. Při dodržení postupu se Windows Copilot jednorázově spustí, avšak při každém dalším použití je nutné jej znovu nastavit. Pro nedočkavce a pro vyzkoušení funkcí to zatím musí stačit.